La fuerte crítica de Rafael Dudamel a la AFA y a los amistosos de la selección: “Otros juegan contra Mauritania...”

El exfutbolista y entrenador venezolano, Rafael Dudamel, cuestionó el nivel de los amistosos que pautó la selección argentina para disputar en la previa del Mundial 2026 y los comparó la “valiente” planificación de Colombia, que este domingo perdió contra Francia por 3 a 1 y el jueves cayó frente a Croacia por 2 a 1.

“Dentro lo deslucido que pudo mostrarse Colombia ante Croacia y Francia hay que resaltar la valentía de esta planificación previa al Mundial, que implicó jugar contra Croacia y contra Francia", destacó Dudamel durante el cierre de la transmisión del partido entre el combinado cafetero y el equipo subcampeón del mundo.

Fue entonces que lanzó un dardo venenoso contra la Argentina: “Mientras otros jugaban contra Guatemala o Mauritania, Colombia decidió medirse a lo grande y eso te desnuda muchas falencias“.

Dudamel criticó los amistosos que planificó la AFA para la selección argentina

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que el seleccionado nacional quedó envuelto en cuestionamientos por la calidad de sus recientes amistosos. Tras la suspensión de la Finalissima frente a España por el conflicto bélico en Medio Oriente, la agenda del equipo dirigido por Lionel Scaloni debió reconfigurarse a contrarreloj, y la primera opción fue Guatemala.

No obstante, esa alternativa también se cayó y la AFA avanzó entonces con la organización de dos encuentros ante seleccionados africanos. Los rivales elegidos fueron Mauritania —partido que ganó Argentina 2-1 en La Bombonera— y Zambia, contra quienes se medirán este martes 31 de marzo, también en el estadio de Boca.

La Selección Argentina enfrentó a Mauritania en el estadio la Bombonera de Boca Juniors en un partido amistoso previo al Mundial 2026 Aníbal Greco - La Nación

Durante los días previos a los partidos, la elección de los rivales generó cuestionamientos en el ámbito local por el bajo nivel de exigencia deportiva que representan. En ese contexto, las declaraciones de Dudamel se alinean con esas críticas y les agregan una mirada externa, al contrastar la planificación de Colombia con la del seleccionado argentino.

Chiqui Tapia durante el partido amistoso internacional entre Argentina y Mauritania en La Bombonera el 27 de marzo de 2026 en Buenos Aires, Argentina Manuel Cortina

Ese malestar generado contra la planificación hecha por la AFA se trasladó incluso al estadio. En la previa del encuentro ante Mauritania, el presidente del ente que regula al fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, fue silbado e insultado por el público cuando ingresó al campo de juego junto a Juan Román Riquelme. La escena se produjo minutos antes del inicio del partido y expuso el descontento de una parte de los hinchas con la organización de los amistosos.

Tapia y Riquelme salieron al campo con la intención de realizar un homenaje al actual presidente de Boca por su trayectoria en la selección argentina. Sin embargo, cuando la gente lo divisó a Tapia empezaron los silbidos, incluso desde la popular que habitualmente ocupa la barra de Boca.

Tapia salió a la cancha junto a Juan Román Riquelme y fue silbado (Foto: Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Incluso cuando desde la voz del estadio se solicitó un aplauso para la ceremonia, la reacción del público se mantuvo adversa. Al retirarse del campo de juego, los silbidos derivaron en insultos que acompañaron la salida de Tapia.