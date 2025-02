La increíble historia de Cavalier Soccer Club, el rival jamaiquino del Inter Miami de Messi en Concachampions

Ayer por la noche, Inter Miami derrotó 3 a 1 a Sporting Kansas City con un golazo de volea de Lionel Messi y, tras el 1-0 en la ida, se metió en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, la principal competencia internacional de Centro y Norte América. Ahora, para continuar en la copa, deberán enfrentarse a Cavalier Soccer Club, un humilde club de Jamaica que cuenta con una historia muy particular.

El equipo jamaiquino, que se clasificó a esta competencia luego de consagrarse en 2024 en la Copa Caribeña de la Concacaf, se enfrentará al conjunto de Florida el jueves 6 de marzo (fecha de la ida, en Miami) y el jueves 13 del mismo mes (vuelta, en Kingston). Al ser campeones del trofeo continental, el equipo de Centro América tendrá el privilegio de definir de local.

La celebración del equipo luego de consagrarse en la Copa Caribeña 2024 facebook.com/cavalierfc

La historia de Cavalier

Fundado en 1964, Cavalier Soccer Club es un equipo consolidado en la Primera División del fútbol de Jamaica, pero poco conocido a nivel mundial. Identificado con los colores negro y blanco, desde su creación el club obtuvo cuatro títulos: tres locales (80/81, 2021 y 23/24) y uno internacional (Copa Caribeña 2024).

Una de las mayores particularidades que tiene el club jamaiquino es su estadio. Ubicado en Kingston, capital del país centroamericano, el Stadium East Field tiene una capacidad de únicamente 3.000 espectadores, con tan solo una grada, símil al Guillermo Laza de Deportivo Riestra. Además, cuenta con una pista olímpica que rodea el campo de fútbol.

Sin embargo, como era de esperarse ante la magnitud del evento, en su partido ante Inter Miami el equipo se mudará de lugar y hará de local en el Estadio Nacional de Kingston, que se encuentra a unos metros del East Field, y que cuenta con un aforo para 35.000 personas.

El estadio de Cavalier tiene una capacidad de 3.000 espectadores, similar al Guillermo Laza de Deportivo Riestra facebook.com/cavalierfc

Por otro lado, otra curiosidad que tiene este equipo jamaiquino es el promedio de edad de su plantilla. Dentro del plantel, su jugador más viejo es su arquero Vino Barclett que tiene solamente 25 años. De este modo, el promedio de edad total de toda la plantilla es de 20.2 años, una cifra pocas veces vista en el fútbol mundial.

Según el sitio especializado TransferMarkt, el valor de mercado total del plantel es de únicamente 150 mil euros, un número muy lejano a los 67.95 millones que cuesta Inter Miami, con figuras de la talla de Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

En su último participación en la Concachampions, en 2024, el equipo jamaiquino quedó eliminado contra el equipo estadounidense Cincinatti FC por un global de 6 a 0. Aquella vez, perdieron 2-0 en el partido de ida como local, y sufrieron una goleada 4-0 en Estados Unidos.

Entradas agotadas para el partido de vuelta

Ni bien se consumó el triunfo de Las Garzas, Cavalier anunció en su cuenta oficial de Instagram el lanzamiento de la venta de entradas para la revancha, las cuales se agotaron en cuestión de minutos, lo que demuestra el furor por Messi en todas las partes del mundo. El partido se jugará en el Estadio Nacional de Kingston, que tiene una capacidad para 35 mil espectadores.

“Cavalier FC merece los elogios por lo que ha hecho por la comunidad futbolística de Jamaica. Trajiste a Pelé aquí y ahora estás a punto de tener a Messi, el GOAT. Lo que has hecho es histórico”, celebró en sus redes sociales MG Sports, la empresa encargada de la venta de entradas.

La Concachampions, uno de los pocos títulos que no levantó Messi en su carrera

La Copa de Campeones de Concacaf, certamen que reúne a 27 equipos de América del Norte, América Central y el Caribe, con duelos de eliminación directa, es uno de los únicos cinco títulos que Lionel Messi disputó en su carrera y que -todavía- no logró ganar.

En su carrera, el astro argentino no logró alzarse con el Sudamericano Sub 20 ni con la Copa de Francia, dos títulos que ya sabe que no podrá lograr. Los restantes trofeos que por ahora le son esquivos son la US Open Cup y la Major League Soccer (MLS), los cuales todavía puede ganar con Inter Miami.

El rosarino ya lleva dos goles en dos partidos jugados en esta edición de Concachampions Rebecca Blackwell - AP

Hasta el momento, en su única participación en Concachampions con la camiseta de Las Garzas, su equipo quedó eliminado en la temporada anterior en los cuartos de final ante los Rayados de Monterrey, donde perdió ambos encuentros. ¿Podrá lograrlo este 2025?

