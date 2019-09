Gravesen jugó entre 2005 y 2006 en Real Madrid Fuente: Reuters

No fue figura, no ganó títulos y no tuvo partidos memorables. Pero el recuerdo del danés Thomas Gravesen será siempre inolvidable para Real Madrid. El mediocampista defensivo llegó al club español en enero de 2005 después de casi cinco temporadas en un buen nivel en Everton de Inglaterra, tuvo un paso sin pena ni gloria y se terminó yendo en agosto de 2006. Pero en el Santiago Bernabéu nadie olvidó su intensidad y agresividad para jugar, su famosa jugada "gravesinha" y su fuerte temperamento que lo hacía discutir con rivales y compañeros, al punto tal que una pelea con Robinho sentenció su partida.

A más de 14 años de su llegada a Real Madrid, el exfutbolista sorprendió a todo el mundo del fútbol con una confesión: estuvo cerca de rechazar la propuesta del Merengue por creer que era Atlético de Madrid el equipo que lo pretendía. "Estaba en el cine con mi hermano cuando llamó mi agente. Así que dije a mi hermano: 'tengo que atender esta llamada'. Salí y mi agente preguntó: '¿Qué opinas de Madrid?', contó Gravesen, quien por aquel entonces jugaba en la Premier League con Everton, en una entrevista con la revista inglesa FourFourTwo.

"Para empezar, pensé que era Atlético de Madrid el interesado, así que dije: 'Bueno, pero también me gusta el Everton'. Y ahí él dijo: 'Es el Real Madrid'. Mi respuesta fue: '¡¿Es el Real Madrid?! Okey... bueno. ¿Qué están diciendo? ¿Qué dice David Moyes (NdR: entrenador de Everton por aquel entonces)?'", agregó el danés sobre aquella particular historia.

Finalmente, y pese a que durante un tiempo había sonado como posibilidad real para Atlético, todo se terminó de definir. "Mi agente dijo que llegarían a un acuerdo, y después de eso dependía de nosotros. Desde allí, mi agente voló a Madrid y como era la ventana de invierno, el Real necesitaba ser muy rápido, por lo que todo ocurrió muy rápido", rememoró Gravesen, quien compartió equipo con Zinedine Zidane, David Beckham, Luis Figo, Raúl, Ronaldo, Michael Owen, Guti, Roberto Carlos, Iván Helguera e Iker Casillas, entre otros.

Así, el equipo español pagó alrededor de tres millones de euros por su pase, el mediocampista firmó contrato hasta junio del 2008 y en su conferencia de prensa de presentación dijo que era "un sueño llegar al más grande del mundo". Mientras tanto, el presidente Florentino Pérez destacó que contrataban "al mejor jugador de Dinamarca" y lo calificó como un "luchador, competitivo y con alta calidad técnica". Finalmente, Gravesen solo jugó en 49 partidos, en los que consiguió marcar un gol y recibió 20 tarjetas amarillas.