La lista de convocados de la selección argentina para jugar ante Venezuela y Ecuador

La selección argentina se reencuentra este lunes en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza con los 29 jugadores que convocó el entrenador Lionel Scaloni para la última ventana de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 en la que recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador.

El DT incluyó 31 nombres en una lista preliminar y, luego, desafectó al defensor Facundo Medina y al delantero Ángel Correa. Otro de los ausentes es Enzo Fernández, pero tiene una justificación. El volante fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de sanción. Además, es una buen ocasión para que descanse, ya que culminó la temporada 2024-2025 con Chelsea el 13 de julio en la coronación en el Mundial de Clubes 2025 y casi que no frenó porque enseguida empezó la Premier League de Inglaterra 2025-2026.

El entrenador Lionel Scaloni dispone de 29 jugadores para los partidos vs. Venezuela y Ecuador, entre ellos a Lionel Messi JAVIER TORRES� - AFP�

De los presentes sobresalen Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. También hay sorpresas: Scaloni incluyó por primera vez al mediocampista Alan Varela (Porto) y al delantero José Manuel López (Palmeiras) mientras que egresaron a la consideración Marcos Acuña, Julio Soler y Claudio ‘Diablito’ Echeverri. Franco Mastantuono figura por primera vez como jugador de Real Madrid.

Lista de convocados de la selección argentina

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Manchester City

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Nicolás González – Juventus

Lionel Messi – Inter Miami

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras

La albiceleste será anfitrión en el primer juego porque recibirá a la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. En el choque de la primera ronda fue igualdad 1 a 1. Cinco días después, el martes 9, visitará a la Tri desde las 20 (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ambos equipos se enfrentaron en la fecha inaugural y ganó la Argentina 1 a 0. A diferencia de las anteriores ventanas, primero jugará ante su público y, luego, en terreno ajeno.

La albiceleste domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos igualdades y tres derrotas y le lleva una decena a sus escoltas, Ecuador y Brasil con 25. En ese contexto, más allá de los resultados que coseche, terminará en lo más alto de las eliminatorias sudamericanas al Mundial por segunda ocasión seguida.

Todos los partidos de la selección argentina en las eliminatorias

Además de la Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificados a la próxima cita ecuménica y en la jornada venidera pueden lograrlo Uruguay, Paraguay y Colombia. Venezuela está en zona de repechaje y quieren arrebatarle ese puesto Bolivia y Perú. Chile es el único equipo que ya está eliminado.