La lista de convocados de la selección argentina para jugar ante Venezuela y Ecuador

El entrenador Lionel Scaloni afrontará los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 con 29 jugadores
La selección argentina se reencuentra este lunes en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza con los 29 jugadores que convocó el entrenador Lionel Scaloni para la última ventana de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 en la que recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador.
El DT incluyó 31 nombres en una lista preliminar y, luego, desafectó al defensor Facundo Medina y al delantero Ángel Correa. Otro de los ausentes es Enzo Fernández, pero tiene una justificación. El volante fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de sanción. Además, es una buen ocasión para que descanse, ya que culminó la temporada 2024-2025 con Chelsea el 13 de julio en la coronación en el Mundial de Clubes 2025 y casi que no frenó porque enseguida empezó la Premier League de Inglaterra 2025-2026.
De los presentes sobresalen Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. También hay sorpresas: Scaloni incluyó por primera vez al mediocampista Alan Varela (Porto) y al delantero José Manuel López (Palmeiras) mientras que egresaron a la consideración Marcos Acuña, Julio Soler y Claudio ‘Diablito’ Echeverri. Franco Mastantuono figura por primera vez como jugador de Real Madrid.
Lista de convocados de la selección argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – AFC Bournemouth
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela – FC Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Manchester City
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
Delanteros
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lionel Messi – Inter Miami
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
La albiceleste será anfitrión en el primer juego porque recibirá a la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. En el choque de la primera ronda fue igualdad 1 a 1. Cinco días después, el martes 9, visitará a la Tri desde las 20 (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ambos equipos se enfrentaron en la fecha inaugural y ganó la Argentina 1 a 0. A diferencia de las anteriores ventanas, primero jugará ante su público y, luego, en terreno ajeno.
La albiceleste domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos igualdades y tres derrotas y le lleva una decena a sus escoltas, Ecuador y Brasil con 25. En ese contexto, más allá de los resultados que coseche, terminará en lo más alto de las eliminatorias sudamericanas al Mundial por segunda ocasión seguida.
Todos los partidos de la selección argentina en las eliminatorias
- 1-0 vs. Ecuador (L).
- 3-0 vs. Bolivia (V).
- 1-0 vs. Paraguay (L).
- 2-0 vs. Perú (V).
- 0-2 vs. Uruguay (L).
- 1-0 vs. Brasil (V).
- 3-0 vs. Chile (L).
- 1-2 vs. Colombia (V).
- 1-1 vs. Venezuela (V).
- 6-0 vs. Bolivia (L).
- 1-2 vs. Paraguay (V).
- 1-0 vs. Perú (L)
- 1-0 vs. Uruguay (V)
- 4-1 vs. Brasil (L)
- 1-0 vs. Chile (V).
- 1-1 vs. Colombia (L).
- Argentina vs. Venezuela - Jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental.
- Ecuador vs. Argentina - Martes 9 de septiembre a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha.
Además de la Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificados a la próxima cita ecuménica y en la jornada venidera pueden lograrlo Uruguay, Paraguay y Colombia. Venezuela está en zona de repechaje y quieren arrebatarle ese puesto Bolivia y Perú. Chile es el único equipo que ya está eliminado.
