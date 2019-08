Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2019 • 09:48

En Turín esperan al enemigo íntimo. "Es el asesino de la Juventus que ahora es el objeto de deseo de la Juventus", titulan en La Gazzetta dello Sport. "Quien sabe si en unos días no puede llevarse más las manos a los oídos por un gol a la Juve. El destino de Mauro podría emprender un cambio de sentido", añaden. Con el Inter avisando que ya no forma parte de su proyecto, y amenazando con dejarlo sin jugar por dos años, Juventus aparece como la salida ideal para Mauro Icardi.

Mientras todos los focos están en Paulo Dybala, que por ahora permanece en el mercado y podría encontrar la salvación en PSG, los directivos de la Juve podrían pasar por Milan para pagar la cláusula de salida de Icardi y así satisfacer a Cristiano Ronaldo. Así lo explican en La Gazzetta dello Sport: "CR7 reclama un compañero de nivel en el centro del ataque. Lukaku estaría bien, pero no es el único que le gusta. Y quienes frecuentan la Continassa -el centro deportivo turinés- juran que en las últimas semanas el portugués le confesó a los directivos del club su aprobación para Mauro. En su opinión, el excapitán de Inter tiene los requisitos correctos para ser el hombre que le abra los espacios vitales en el área".

Inter, con Antonio Conte como nuevo entrenador, ya decidió que el delantero argentino no será tenido en cuenta. Aún cuando Icardi y su séquito pretenden quedarse en el equipo y que Icardi vuelva a vestir la camiseta neroazzura, en el club ya le advirtieron que no será incluido en el equipo. Fuera del proyecto, el único desenlace es una venta.

Tanto el presidente Steven Zhang, como el director deportivo Giuseppe Marotta y el técnico Conte están preparados para afrontar una "guerra fría" con Icardi. Todos en la gerencia del Inter están de acuerdo en que, en caso de que Icardi no decida marcharse, no volverá a jugar durante los dos años de contrato que le queda con el club. Es decir: el delantero argentino, cuyo representante es su esposa Wanda Nara, podría decidir a qué club ir con el pase en su poder pero recién dentro de dos años y tras una larga inactividad. Durante la jornada del viernes, el Inter le comunicó oficialmente a Icardi que no sumará minutos y que no integrará la lista para la Champions League.