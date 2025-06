La prensa inglesa ya ubica a Garnacho fuera de Manchester United: aseguran que eligió equipo

La caída de Manchester United ante Tottenham por 1-0 en la final de la Europa League expuso las internas del plantel que dirige el portugués Ruben Amorim. Alejandro Garnacho -también integrante de la selección argentina- estaría con un pie afuera del equipo, según consignaron medios ingleses.

De acuerdo a lo que informó BBC, Amorim le confirmó a Garnacho que se le permitirá unirse a un nuevo club este verano. Tras la final disputada en el estadio San Mamés (Bilbao, España), Garnacho dijo: “Es duro para todos después de esta temporada que fue una mierda, tanto ahora, al perder la final, como en la liga, que no le ganamos a nadie".

Además, su hermano y representante, Robert Garnacho, publicó una historia en su perfil de Instagram contra Amorim. “Trabajando como un profesional, ayudando en cada partido, marcando dos goles en las dos últimas finales, sólo para estar en el campo 19 minutos y ser tirado debajo de un autobús. ¡Guau!”, escribió.

La reacción de Alejandro Garnacho tras la derrota ante Tottenham DeFodi Images - DeFodi Images

Daily Mail, en la misma línea de BBC, dijo que Manchester United pondría a Garnacho en la lista de jugadores transferibles para fondear las contrataciones de cara a la próxima temporada. De acuerdo al diario inglés, sacar al futbolista de los Diablos Rojos costaría cerca de 65 millones de libras esterlinas (87 millones de dólares).

Un poco más tajante, Express precisó que el exDT de Sporting de Lisboa, en Portugal, le dijo al argentino de 20 años que “se busque un nuevo club”. “Se cree que las tensiones entre ambos llegaron a un punto de ebullición”, sumó. Mientras que The standard aseguró que Amorim se negó a entrar en una conversación sobre el futuro de Garnacho, en diálogo con la prensa.

El denominador común de todos los medios ingleses es que Garnacho quedaría fuera del Manchester United durante el verano.

El desempeño de Garnacho durante la Europe League

El futbolista, nacido en Madrid, fue titular en 10 de los 15 partidos que disputó el Manchester United en la Europa League. Sin embargo, en la final comenzó en el banco de suplentes y recién ingresó a los 26 minutos del segundo tiempo, en lugar de Mason Mount. El encuentro contra Tottenham fue la segunda vez en que el inglés fue titular en todo el torneo, por lo que su inclusión en el equipo inicial resultó llamativa.

Más allá de la frustración que le generó esa decisión del entrenador, Garnacho tuvo un gesto para destacar tras el partido: elogió a Cristian “Cuti” Romero, elegido como el jugador más valioso de la final y pieza clave del Tottenham campeón. “A Cuti lo conocemos. Es el mejor central del mundo. Se lo merece y enhorabuena para él. Al final son rivales, ganaron ellos y bien por el Tottenham”, expresó el atacante.

Los equipos que tienen a Garnacho en el radar

Los últimos rumores de mercado colocan al Garnacho en el radar de equipos como Atlético de Madrid, Napoli y Chelsea.

En enero, Chelsea estuvo a punto de concretar un acuerdo con el joven delantero de 20 años, aunque finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto. Napoli, reciente campeón de la Serie A, también había mostrado interés en Garnacho, quien se sumó a las divisiones juveniles del Manchester United en octubre de 2020, tras su paso por la cantera del Atlético de Madrid.

El festejo de Alejandro Garnacho al anotar su primer gol en la Europa League OLI SCARFF - AFP

Después de la derrota ante Tottenham, Amorim habló de su eventual salida como DT: “Siempre estoy abierto. Si la comisión directiva y los hinchas piensan que no soy el indicado, me iré al día siguiente sin discutir indemnización alguna. Pero no voy a renunciar. Confío en mi trabajo y no voy a cambiar mi manera de hacer las cosas”.