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La reacción de los diarios deportivos españoles tras la cancelación de la Finalissima: “Inmovilismo argentino”
Responsabilizan a la dirigencia albiceleste por la suspensión del partido que se iba a jugar el próximo 27 de marzo
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La suspensión de la Finalissima entre la selección argentina y la española rápidamente se hizo eco en la prensa de todo el mundo y varios de los medios deportivos de España responsabilizaron a la dirigencia albiceleste por la cancelación del partido que se iba a jugar el próximo 27 de marzo.
“Comunicado oficial de la UEFA: se cancela por el inmovilismo argentino”, tituló el diario Sport. En la nota, el medio sostuvo que el organismo europeo “agotó todas las opciones posibles para salvar el espectáculo en tiempo récord”. El artículo hace referencia a la necesidad de encontrar una nueva sede para disputar el encuentro debido al conflicto bélico en Medio Oriente, que afecta a Qatar.
“Los dirigentes sudamericanos mantienen una postura inflexible durante las conversaciones, dificultando cualquier tipo de consenso técnico para reubicar un partido de estas dimensiones en suelo madrileño”, prosiguió el periodista de Sport.
En la misma línea, el diario Marca afirmó: “No ha sido posible llegar a un acuerdo sobre una fecha alternativa con Argentina, que ha hecho lo imposible por no jugar este partido”.
Por su parte, Diario AS aseguró que “España puso facilidades para disputar el encuentro”.
En un extenso comunicado, la UEFA fue el primer organismo en comunicar en la mañana de este domingo, hora argentina, que, “tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Qatar, se anunció hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Qatar el 27 de marzo”.
“Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”, responsabilizó la entidad.
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