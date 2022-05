La reacción de Peter Shilton tras la subasta de la camiseta con la que Diego Maradona le convirtió dos goles: “No la usaría ni para lavar los platos”

Cada vez que algo involucra a Diego Maradona, el arquero inglés Peter Shilton parece sentir que se le abre una herida que nunca cerrará. Ahora, con motivo de la millonaria subasta de la camiseta más famosa del número 10, al diario británico The Sun le aseguró: “No hubiera cambiado con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera la usaría para lavar los platos en mi casa”.

Pese a ser el jugador con más partidos oficiales (1390) en la historia del fútbol y con más presentaciones (125) con la selección de Inglaterra, Shilton quedó marcado a fuego por haber recibido los dos goles de Maradona en el histórico partido de cuartos de final del Mundial de México 1986 que la Argentina se impuso por 2-1. Jamás le perdonó “la mano de Dios”, aunque luego le haga convertido “El gol del siglo”. La camiseta con la que marcó ambos tantos es la que se pagó algo más de 9 millones de dólares esta semana en la subasta organizada por la casa de remates Sotheby’s.

Diego Maradona se anticipa a Shilton con la mano y anota el 1 a 0 para la Argentina ante Inglaterra LA NACION

Shilton reveló en la entrevista que luego de que terminó aquel encuentro que dejó afuera del Mundial a la selección inglesa, él no sabía que su compañero Steve Hodge había intercambiado la camiseta con Maradona. Incluso, el ex arquero, hoy con 72 años, está convencido de que su por entonces compañero guardó el secreto a propósito: “Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodge tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodge está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”.

“Mirando hacia atrás, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado ese día. Estábamos muy enojados, menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego”, agregó Peter, que celebró que ningún argentino haya conseguido la prenda y se haya ido para Abu Dhabi, como trascendió. “Nos hemos reído los últimos. Es justicia poética por haber sido estafado en esa Copa del Mundo. Es el mejor negocio que haya hecho un futbolista”, manifestó.

Para el ex arquero parece una revancha. “Me alegro por él. Tiene venganza por todos nosotros. Ganó una gran cantidad de dinero con Maradona engañándonos. Es una fortuna para lo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera”, aseguró quien aquella tarde del 22 de junio en el estadio Azteca le dio la mano a Diego en el momento del sorteo entre capitanes antes del inicio del partido y luego ya no quiso estar nunca más ni cerca.

En ocasión de su partido homenaje, Shilton no invitó a Maradona “por deshonesto” y cuando recibió una oferta de The Guardian en 2020 para aparecer en un programa junto al crack argentino, la desechó. “Todo el equipo de Inglaterra sufrió porque hizo trampa. La gente se queja sobre la aplicación del VAR en estos días, pero habría sido brillante para nosotros en ese caso. Lo admitió de forma indirecta, diciendo que era la Mano de Dios. Pero no se disculpó ni mostró ningún remordimiento”, alegaba el 1. “Siempre dije que es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré”.

Diego Maradona, seguido por Terry Butcher, enfrenta a Peter Shilton para convertir el segundo gol contra Inglaterra, la joya de todos los tiempos STAFF - AFP

La carrera del ex futbolista británico comenzó en 1966 a los 16 años con la camiseta Leicester City y se extendió durante 31 años: jugó en 11 clubes diferentes del fútbol inglés y acumuló siete títulos (cuatro locales y tres internacionales, entre ellos dos Liga de Campeones de la UEFA con Nottingham Forest). Se retiró en 1997 con Leyton Orient a los 48 años. Disputó los Mundiales de 1982, 1986 y 1990.