La selección argentina se mide con Bolivia en el segundo encuentro correspondiente a las eliminatorias sudamericanas que iniciaron hace una semana, con el triunfo ante Ecuador por 1 a 0 en el estadio Monumental. Esta vez, el reto es de visitante, en la exigente altura de La Paz, donde históricamente le costó ganar, pero también con el aliciente de saberse campeona del mundo y de tener por ello sobrados argumentos para enfrentar cada desafío. El partido inicia a las 17 y se puede ver por televisión por TV Pública y TyC Sports o seguir el minuto a minuto por canchallena.com.

Luego de iniciar con el pie derecho el camino en el torneo que es clasificatorio del continente al Mundial Estados Unidos-Canádá-México 2026, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y comandado futbolísticamente por Lionel Messi reaparece en cancha para poner cierre a la primera doble fecha. Si bien el capitán y máximo emblema estuvo en duda algunos días, finalmente viajó con el equipo, por lo que se encuentra en condiciones de jugar. No se develó si como titular o ingresando desde el banco, pero se despejó la duda de que Messi no tiene lesiones (se hizo estudios el sábado) pero sí arrastra un cansancio evidente por la acumulación de partidos en un año en el que no realizó pretemporada.

El equipo argentino entrenó este lunes en Bolivia y ajustó detalles de cara al encuentro de la segunda fecha Daniel J. Miranda Salinas - Fotobaires

Para ver el partido de este martes hay varias opciones: las de TV con TV Pública y TyC Sports. Ambos canales se pueden sintonizar online en TyC Sports Play y Cont.ar. Además, quienes son clientes de Flow, Telecentro Play o DGO pueden seguir el duelo a través de alguna de las señales. Para este encuentro se sumó FIFA+, que pondrá el encuentro disponible para la Argentina.

Bolivia vs. Argentina: todo lo que hay que saber

Eliminatorias al Mundial 2026 - Fecha 2

Día: Martes 12 de septiembre.

Hora: 17.

Estadio: Hernando Siles (La Paz).

TV: TV Pública y TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play y FIFA+.

Minuto a minuto: Canchallena.com.

Lionel Messi está siendo cuidado por Scaloni, que prioriza su descanso en medio de la concentración Juan Karita - AP

“Jugar en la altura plantea algunas particularidades: a veces los cambios pueden ser más importantes que los que salen de inicio”, dijo en la antesala del encuentro, en la habitual conferencia de prensa antes de viajar, el entrenador argentino Lionel Scaloni, sobre el posible equipo titular. Y agregó: “Ya veremos cómo están todos para afrontar el partido. Al final también lo que tiene esta selección es que se va acoplando a lo que se encuentra. Hemos sufrido en diferentes partidos y el equipo ha sabido hacerlo, y hay veces que somos protagonistas con la pelota y es lo que intentaremos hacer. Es evidente que el gasto energético es diferente, el ahogo también y tenemos que estar preparados”.

Como es su costumbre, no develó el posible once de arranque, aunque aclaró que la base es la del equipo que inició el encuentro ante Francia, el 18 de diciembre en el Mundial de Qatar 2022. Con respecto a ese, en la anterior presentación ante Ecuador, hubo dos variantes: Nicolás González y Lautaro Martínez por Ángel Di María y Julián Álvarez, respectivamente. Tanto ‘Fideo’ como el ex River, tendrían muchas chances de volver a la titularidad ante Bolivia.

Ángel Di María volvería a ser titular en un partido por los puntos, tras la final de Qatar 2022 Stefan Matzke - sampics - Corbis Sport

En este contexto Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son una fija y el resto de las posiciones dependerán de si está o no Messi y del esquema que disponga el cuerpo técnico.

Sobre el rival de turno, conducido por el DT argentino Gustavo Costas, Scaloni opinó: “Es un buen equipo. El entrenador está haciendo una cosa interesante que es tratar de jugar parecido siempre. Pensamos que bastantes de los que jugaron el otro día pueden repetir, pero ese partido lo tomamos en su justa medida. Está claro que para Bolivia no es lo mismo jugar en Brasil que en casa”. La referencia es por el debut de la Verde: caída por 5 a 1 como visitante.

Artistas locales pintaron un mural que une a los ídolos argentinos con las figuras del fútbol boliviano JORGE BERNAL - AFP

Posibles formaciones

Bolivia : Carlos Lampe; Marcelo Suárez, Adrián Jusino, Carlos Roca; Diego Medina, Héctor Cuellar, Luciano Ursino, Víctor Abrego, Miguel Terceros; Marcelo Moreno Martins y Daniel Rojas.

: Carlos Lampe; Marcelo Suárez, Adrián Jusino, Carlos Roca; Diego Medina, Héctor Cuellar, Luciano Ursino, Víctor Abrego, Miguel Terceros; Marcelo Moreno Martins y Daniel Rojas. Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes o Exequiel Palacios; Lionel Messi o Julián Álvarez, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María.

El historial de Bolivia vs. Argentina

El plantel argentino viajó este domingo y pasó dos noches en La Paz, planificación similar a la que hizo en 2020 cuando fue a jugar por las eliminatorias a Qatar 2022 y se impuso 2 a 1 con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. “Lo hacemos así pero no es que lo repetimos porque ganamos la última vez. No hay una ciencia exacta para esto, es un tema recontra sabido”, aclaró Scaloni.

Ambos seleccionados se enfrentaron 41 veces con 29 triunfos para la Argentina y siete para Bolivia. Empataron cinco veces. En los últimos cinco duelos hubo cuatro triunfos de la albiceleste y uno del combinado boliviano.

Los últimos cinco antecedentes

9/9/2021: Argentina 3-0 Bolivia - Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 (Lionel Messi -3-).



28/6/2021: Bolivia 1-4 Argentina - Copa América 2021 (Erwin Saavedra -B-; Alejandro Gómez; Lionel Messi -2- y Lautaro Martínez -A-).



13/10/2020: Bolivia 1-2 Argentina - Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 (Marcelo Moreno Martins -B-; Lautaro Martínez y Joaquín Correa -A-).



28/3/2017: Bolivia 2-0 - Eliminatorias al Mundial Rusia 2018 (Juan Carlos Arce y Marcelo Moreno Martinz -B-)



14/6/2016: Argentina 3-0 Bolivia - Copa América 2016 (Erik Lamela, Ezequiel Lavezzi y Víctor Cuesta).