La sugerencia de Oscar Ruggeri a Sebastián Beccacece: "Se tiene que cuidar" Crédito: Fuente: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2020 • 13:54

El panelista de 90 Minutos, Oscar Ruggeri, opinó este jueves sobre el comportamiento del director técnico de Racing, Sebastián Beccacece, en el partido que su equipo derrotó por 2-0 a Alianza Lima por la Copa Libertadores, y le dio una serie de recomendaciones.

Tras aclarar que lo vio "una sola vez" en persona, y que no lo conoce, Ruggeri dijo que el extécnico de Defensa y Justicia adopta un alto perfil, con sus gestos ampulosos y la vestimenta que utiliza, para pelear contra los prejuicios sobre su persona por no haber sido futbolista.

En ese sentido, el Cabezón consideró que él tiene que estar "por encima de todo, porque es un buen entrenador". Y agregó que "tiene que cuidar" su vestuario porque es el DT de Racing. "Si no gana, le estaríamos diciendo que no gana por cómo está vestido. Los hinchas son así", consideró el exdefensor. E indicó que el responsable de la situación es Diego Milito, el manager de la Academia: "Tiene que venir de la euforia, llamado y decirle: no te vistas más así. Se te va a explotar el pantalón".

Finalmente, el ex América de México recordó cuando Beccacece era ayudante de campo de la selección argentina y las cámaras lo captaron mientras se desperezaba en el banco de suplentes, en ocasión del Mundial de Rusia 2018: "Es un muy buen entrenador, pero tiene que cuidar eso. Tiene un futuro bárbaro el pibe. Tiene que demostrarle al equipo la seriedad, y ser creíble para los jugadores. A nosotros, no nos tiene que demostrar nada. El mejor equipo el mundo, Real Madrid, no lo contrata ni que gane la Copa Libertadores, por las actitudes", cerró.