Cristiano Ronaldo, el gran ausente en la entrega de The Best Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2019 • 18:35

Cristiano Ronaldo es -era, al menos-, uno de los tres candidatos a jugador del año en el premio FIFA The Best. Por eso, llamó la atención su ausencia en la ceremonia celebrada esta noche en la ciudad de Milán, Italia. Al final, el sorpresivo ganador fue Lionel Messi, por sobre el holandés Virgil van Dijk. El crack portugués, nominado al galardón, no llegó a la premiación, lo cual generó de inmediato revuelo y varias especulaciones respecto a su ausencia, ya que surgió el rumor de que no viajó a Milán debido a que estaba convencido de que no ganaría.

¿Fue así, realmente?

Según la prensa de Italia, el atacante portugués decidió no ir para seguir con su recuperación de una lesión que lo dejó fuera del partido ante Brescia, previsto para mañana, por una nueva jornada de la Serie A. Al mismo tiempo, la Federación de Portugal publicó un curioso tweet, al exhibir la figura del delantero con la leyenda: "The Best Ever". Toda una declaración de principios y, también, una provocación para la FIFA.

Después de la ceremonia, CR7 publicó un post en su cuenta de Instagram, en una imagen en la que aparece en reposo, acompañado por su hijo mayor, y donde cuenta: "La paciencia y la persistencia son las dos características que diferencian al profesional del simpatizante. Todo lo que es grande hoy ha comenzado como algo pequeño. No puedes hacer todo, pero puedes hacer todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Y tener en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer".

La baja de CR7 se confirmó tras no entrar en la lista de convocados por el técnico Maurizio Sarri para el encuentro ante Brescia, al sufrir "una leve fatiga en un aductor, lo que será controlado en las próximas horas", según informa el club.

Previamente, Maurizio Sarri, en la rueda de prensa previa a la visita de este martes al recién ascendido Brescia, destacó que el portugués tiene un pequeño problema en los aductores.

"En el último entrenamiento previo al partido tomaré unas decisiones sobre quiénes alinear. Cristiano tiene unas pequeñas molestias en los abductores y estaré pendiente de su evolución", afirmó Sarri, cuyo equipo está segundo en la Serie A, con 10 puntos, a dos del líder Inter de Milán. Cristiano, de 34 años, jugó los cinco partidos de Juventus en esta temporada, sin nunca ser sustituido, y lleva dos goles y una asistencia.

Sarri, asimismo, informó que Gonzalo Higuaín, quien sufrió una fuerte contusión en la nariz en el último partido ganado 2-1 contra el Hellas Verona, podría ser titular frente a Brescia. "Afortunadamente Higuaín no ha sufrido fracturas en la nariz y debería estar disponible", explicó el técnico del Juventus, que sustituyó a Massimiliano Allegri este verano.