Las críticas a Simeone por sus cambios en la derrota del Atlético ante el Espanyol y la enigmática frase del DT

El arranque de la temporada 2025/26 de LaLiga no pudo ser más amargo para el Atlético de Madrid. En Barcelona, el equipo que conduce Diego Pablo Simeone jugaba mucho mejor que Espanyol y se puso en ventaja con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez. Dominó gran parte del primer tiempo y parecía encaminado a una victoria convincente, pero en la segunda etapa todo cambió. El equipo local dio vuelta el partido y se impuso 2 a 1, en un resultado que expuso las decisiones del entrenador argentino, cuestionadas por hinchas y analistas.

El Colchonero se adelantó gracias a un remate perfecto de la Araña, que alcanzó su gol número 30 en 58 partidos con el club. La buena actuación de Álex Baena en la creación y de Johnny Cardoso en el mediocampo le dieron solidez al Atlético, que monopolizó la posesión y neutralizó al local.

Álvarez celebra su golazo de tiro libre junto a sus compañeros MANAURE QUINTERO� - AFP�

El quiebre llegó en la segunda mitad. Simeone decidió reemplazar a Cardoso y Gallagher por Koke y Barrios. Más tarde, sacó a Baena y Almada para hacer ingresar a Griezmann y Raspadori. Y en el minuto 74, cuando el partido ya estaba en una zona caliente, retiró a Julián para darle lugar a Sorloth.

La secuencia descolocó a los propios futbolistas y a los hinchas: el equipo perdió intensidad, se retrasó en el campo y dejó crecer al Espanyol. El empate de Pere Milla y el posterior tanto de Puado sellaron la remontada. Fue la primera vez que el Atlético pierde en un debut de Liga desde que Simeone es DT.

El resumen del partido

En conferencia de prensa, Simeone reconoció errores y felicitó al rival: “El fútbol es maravilloso. Tuvimos las chances más claras, creamos una jugada que pudo ser el 2 a 0 y no se dio porque pegó en el palo, empataron de pelota parada, enseguida vino el 2-1 y te quedas sin nada”. También justificó las modificaciones: “El esfuerzo de los chicos había sido bueno. Intentamos reforzar esas posiciones”.

Pero lo que más llamó la atención fue su reflexión final: “Creo que tuve un aprendizaje para mí. Me quedo con algo que queda para mí, pero me queda un aprendizaje en eso que vimos, hay un aprendizaje para mí que ya van a ver”. Una frase críptica, que dejó la sensación de que el propio entrenador sintió haber desarmado a su equipo.

El gesto de fastidio de Álvarez al ser reemplazado no pasó desapercibido. Simeone intentó bajarle el tono: “Normal, todos nos enfadamos hasta jugando con los amigos. Estaba haciendo un buen partido Julián”.

En redes sociales, en cambio, las críticas fueron más duras: “Se ha cargado el partido Simeone con los cambios”, fueron varios de los mensajes en X. Y otros fueron en la siguiente dirección: “Una auténtica pena. Te ilusionás con la primera parte y en la segunda volvemos a los capítulos de terror de la temporada pasada”.

Más allá del traspié, el DT resaltó las virtudes del debut: “El equipo jugó bien, tuvo el control, mostró personalidad. Pero lo más importante es ganar”. Al mismo tiempo, dejó en claro que la falta de eficacia es un déficit que debe corregirse de inmediato.

En paralelo, el Atlético se mueve en el mercado. Con la Liga y la Champions por delante, Simeone reclama refuerzos para darle aire a su plantel. Y en ese contexto, el nombre de Nico González, de la Juventus, aparece con fuerza.

Simeone quiere a Nico González para fortalecer a Atlético Fabio Ferrari/undefined - LaPresse

El argentino encaja en el perfil que busca el Cholo: velocidad, desborde y gol para acompañar a Álvarez. Las negociaciones avanzan y, según distintas versiones, un acuerdo podría cerrarse en cuestión de horas.