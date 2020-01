"Siempre fuimos muy amigos", dijo Ronaldinho sobre Messi Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020 • 00:01

Con la camiseta número 30 en la espalda, Lionel Messi marcó su primer gol en Barcelona el 1° de mayo de 2005 ante Albacete en un partido por la Liga de España. Aquella noche recibió una sensacional asistencia de Ronaldinho, uno de los jugadores con el que Leo logró más conexión a lo largo de su exitosa carrera. Hoy, a casi 15 años de aquel momento inolvidable, el ex futbolista brasilero todavía recuerda con alegría los momentos vividos con el argentino.

Desde su llegada al Barça en julio de 2003, Ronaldinho comenzó a escuchar el nombre de Messi en los pasillos del club azulgrana. "Cuando llegué ya se hablaba de un niño que destacaba. Luego fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien", recordó Dinho en una entrevista con la revista española Panenka.

En aquel entonces, el entrenador del equipo era el holandés Frank Rijkaard y el equipo estaba repleto de estrellas: además del exquisito número 10, también estaban Víctor Valdés, Carles Puyol, Rafa Márquez, Mark Van Bommel, Deco, Andrés Iniesta, Xavi, Samuel Eto'o y Ludovic Giuly, entre otras. Pero el pequeño Messi, quien hizo su presentación oficial en primera división a los 17 años el 16 de octubre de 2004 frente a Espanyol, ya deslumbraba.

Ronaldinho fue contundente al hablar del talento de Messi: "Leo lo tiene todo" Fuente: Reuters

"Leo llegó siendo diferente a todos los demás y hablamos con Rijkaard para que viniera a entrenarse con nosotros, fue todo muy rápido. Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo, es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo", recordó Ronaldinho.

"Siempre fuimos muy amigos, aprendimos cosas del día a día, él me enseñaba español y yo portugués, pero con el balón nos comprendíamos a la perfección. Leo lo tiene todo, no necesita nada de mí. Y me quedaría con lo tranquilito que es. Eso es algo que me encanta de él, nunca se mete en líos, siempre está con su familia y con los más cercanos", agregó el brasileño, que en marzo cumplirá 40 años.

Messi llegó siendo diferente a todos los demás y hablamos con Rijkaard para que viniera a entrenarse con nosotros, fue todo muy rápido Ronaldinho

En tanto, destacó que es "un orgullo" escuchar que cambió la historia moderna del Barça, pero también dejó en claro que no está de acuerdo con semejante afirmación: "No fui yo, fue un grupo de jugadores que atravesaba un gran momento. Desde el primer partido fue todo alegría, son muchos recuerdos. Creo que ya llegué con miles de personas esperándome en el estadio, ser recibido así es como llegar a casa".

Pase de Ronaldinho, gol de Messi: la primera vez

Por último, se deshizo en elogios para Rijkaard, el entrenador con el que logró su mejor forma y un brillo inigualable: "Es un grandísimo entrenador, un tipo muy tranquilo, el mejor con el que he trabajado. Lo sabía todo porque jugó al mejor nivel, y eso nos puso las cosas muy fáciles. Todo lo que nos pedía él, ya lo había vivido antes por lo que nos hablaba de una forma muy simple y directa. Me dio mucha libertad para hacer mi fútbol. Cuando no teníamos el balón también debíamos cumplir con nuestras obligaciones. Pero cuando lo teníamos, me hacía sentir completamente libre. Todo lo que se hace es con una pelota. Cuando entrenas de esta forma, luego todo sale bien".