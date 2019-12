El lamento de Lautaro Martínez, que igual jugó un muy buen partido Fuente: AP

Claudio Mauri SEGUIR 10 de diciembre de 2019 • 20:45

Ni con el mejor Lautaro Martínez desde que llegó de Racing pudo Inter romper esa pared de la Champions League contra la que viene chocando repetidamente. El delantero argentino fue artífice del primer gol en la derrota 2-1 contra Barcelona al aguantar la carga del zaguero Todibo y dejarle la pelota para el remate de Romelu Lukaku. La pareja ofensiva de Inter volvía a funcionar a pleno. Entre los dos (13 de Lautaro y 12 del belga) marcaron 25 goles en la temporada, que tiene al equipo de Antonio Conte como nuevo puntero del calcio, por delante de un Juventus que hace rato no le deja nada a los demás. De los 10 tantos en la competencia europea, siete se reparten entre Martínez (cuatro) y Lukaku (tres). El buen momento de Inter debía complementarse con la clasificación a los octavos de final, para lo cual necesitaba una victoria contra un Barcelona que fue a Milan con suplentes porque ya tenía el primer puesto asegurado.

Lautaro enfrentaba al rival que lo tiene agendado como una posible contratación para ir encontrando una alternativa a Luis Suárez y sus 32 años. Las condiciones del exRacing fueron avaladas por Lionel Messi a la dirigencia catalana, que tendría que cuadrar sus cuentas si se decide a pagar la cláusula de rescisión de 111 millones de euros. Al final, el uruguayo consoló a un abatido Lautaro e intercambiaron camisetas por pedido del bahiense. Las de Lautaro ante Barcelona fueron muy buenas producciones individuales que no pudieron ser coronadas por el resultado colectivo. En el Camp Nou había hecho el gol de Inter, que en el final cayó 2-1.

Más allá de la derrota y de que no convirtió goles, el rendimiento de Martínez estuvo a la altura de los elogios que viene cosechando. Si Inter estuvo cerca de un mejor resultado fue en buena medida por su contribución ofensiva. No le convalidaron dos goles por ajustados offsides, el arquero Neto -reemplazante de Ter Stegen- le desvió un zurdazo al córner y otro remate salió apenas desviado. En conferencia de prensa, el entrenador Ernesto Valverde dijo que Barcelona pasó por algunos problemas porque "Martínez y Lukaku son fortísimos".

El abrazo con Suárez. ¿Serán futuros compañeros en Barcelona? Fuente: AP

Dos gritos ahogados por off-side

Con Lionel Messi descansando en Barcelona para dos encuentros importantes por la Liga de España (Real Sociedad y el clásico con Real Madrid), Barcelona venció con goles de Carles Pérez y el juvenil Ansu Fati, que ingresó faltando cinco minutos y dos después definió el partido tras una asistencia de espalda al arco de Suárez, como suele hacerlo con Messi.

El gol de Ansu Fati que resolvió el partido

Los mejores tiempos de Inter en la Champions League van camino a cumplir una década, con el título ganado en 2010 a Bayern Munich en la final disputada en Madrid. Luego, solo una vez más pasó la etapa de grupos y llegó a los octavos de final, en la temporada 2011/12, en un plantel que todavía conservaba a Javier Zanetti, Diego Milito, Esteban Cambiasso, Walter Samuel y tenía a Mauro Zárate. Ese año no pudo con Olympique Marsella y después vinieron épocas en las que no conseguía la clasificación vía la Serie A o no superaba la etapa de grupos. Tercero en su zona, ahora le espera la Europa League, un escenario donde Lautaro puede reforzar su muy buena temporada.

Lautaro, sin consuelo después de la derrota Fuente: AP

Ajax, de semifinalista a eliminado

No solo por Lautaro Martínez no fue una buena jornada para los futbolistas argentinos que participan en la Champions. Ajax, protagonista de unos de los mejores partidos de la temporada pasada en la semifinal que disputó con Tottenham, perdíó 1-0 ante Valencia en Ámsterdam, quedó tercero y bajará a la Europa League.

En el conjunto holandés fueron titulares Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, que cerca del final estuvo cerca de conseguir el empate con un remate que atajó Jaume, la gran figura. En Valencia no jugó Ezequiel Garay, suspendido.

Benfica, con un gol de Franco Cervi, le ganó 3-0 a Zenit San Petersburgo (Matías Kranevitter, suplente), pero no le alcanzó para avanzar a los octavos de final en un grupo en el que pasaron Lyon y Leipzig (2-2; el equipo alemán por primera vez accedió a la etapa decisiva).

El gol de Cervi