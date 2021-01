Lisandro López, ícono futbolístico del último lustro de Racing; el capitán eligió la Major League Soccer para ensayar la última función Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

La repentina convocatoria a una conferencia de prensa, cuando los planteles desandan el corto período de vacaciones tras la finalización de la Copa Diego Maradona, resultó un mal presagio. El protagonista, fiel a su estilo, deseaba comunicar la novedad, esa noticia que sacudió a Racing, un club que en los últimos meses desató varias tormentas. Sin interlocutores, sin mensajes a través de las redes sociales ni apelando a juegos enigmáticos, Lisandro López, el capitán y máximo referente del vestuario, anunció el martes la desvinculación de la Academia.

Con seis meses de contrato, vínculo que renovó por una temporada en junio de 2020, Licha ensayó la despedida: admitió no tener la energía ni el enfoque que exige el peso de esa camiseta que defendió y disfrutó durante dos ciclos. A los 37 años, pretende desacelerar y no ser una simple bandera o el blindaje del nuevo proyecto que se encarará en Avellaneda, con Juan Antonio Pizzi al mando del plantel. Un adiós con sentimiento y sin culpas, una salida sin conflictos y pensada al detalle. La luz de la estrella no se apagará, porque tendrá continuidad en Atlanta United, de la MLS. El soccer estadounidense alentará sus últimas funciones.

Licha López y el último título con Racing: Superliga 2019; referente en la cancha y en el vestuario del equipo que condujo el Chacho Coudet Fuente: Archivo - Crédito: Mauro Alfieri

No existen las despedidas felices, porque los recuerdos se amontonan en la mente y las imágenes viajan desordenadas y con velocidad. Las vueltas olímpicas, los goles -es el decimoquinto artillero en la historia de Racing-, los clásicos, el afecto, el reconocimiento y la valoración del hincha. El baño de popularidad y el frenesí que lo envolvió en el Cilindro será único, inigualable. Licha López retornó para cumplir una misión y terminó por redondear un hermoso sueño. Pero el demandante fútbol argentino lo vació, con sus tensiones constantes y ese desorden que arrastra hasta a los más cerebrales. El capitán eligió descolgarse antes de ser rehén de esa locura que muchos confunden con pasión, de sentirse atrapado por un desquicio del que no quiere ser parte.

"Estoy acá para anunciar mi salida del club, dar por terminada mi segunda etapa en la institución, después de cinco años maravillosos. Hubo momentos espectaculares y otros no tan buenos, pero estoy orgulloso. Hay un cansancio y agotamiento físico y sobre todo mental. He decidido terminar esta etapa en el club, de cinco años donde realmente di todo lo que tenía y podía. Hoy se termina", relató López, que mantiene viva la voluntad de competir, de aprender, porque la pasión que le genera el fútbol está intacta. Así lo sintió durante la extensa cuarentena, un tiempo que no lo invitó a replantearse la idea de recortar su carrera.

Los goles de Lisandro en el Racing campeón 2019

Goleador del Apertura 2004 en su primer ciclo en el club, algo que no ocurría desde 1969 con un futbolista de Racing, regresó a los 32 años después de brillar en Porto y Lyon, más los fugaces pasos por Qatar y Brasil. En el segundo capítulo, las alegrías definitivas se le negaban, al extremo de sentenciar que "deseaba a muerte ser campeón con Racing". Se quitó la espina en la Superliga, de la que fue su goleador, aunque la tarea de Licha superaba el recorrido de un partido. El convencimiento dentro del vestuario y el contagio a sus compañeros y a los hinchas, atributos que expuso en la campaña del equipo que dirigió el Chacho Coudet.

Ese combustible ya no alimenta el motor del capitán: "Siempre fui una persona que se comprometió al ciento por ciento. Para mí, el compromiso fue y es siempre innegociable. Siempre exigí a mis compañeros el compromiso al ciento por ciento y siento que hoy no me puedo brindar de esa manera. Si siento que yo no puedo, no estoy en condiciones de exigírselo a nadie tampoco. Siento que o puedo comprometerme de la manera que siempre estuve y a mí me gusta, sobre todo desde lo mental", explicó el delantero, que en la MLS se reencontrará con Gabriel Heinze, del que fue rival en la Ligue 1, de Francia, y con el que construyó una relación. Dos personalidades con tendencias, valores y formas sociales opuestas a las que establece la sociedad.

Licha López, la última bandera de Racing: goleador en los dos ciclo, la comunión con el hincha fue otro distintivo de la trayectoria del delantero Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

La MLS le brindará competitividad y le quitará tirantez. Emblema del Racing positivo, el slogan ya no tiene fuerza ni efecto. La salida del manager Diego Milito, las ventas de Lautaro Martínez y Matías Zaracho -juveniles de jerarquía y que fueron apadrinados por Licha; el jugador de Inter le envió un saludo por las redes sociales-, la dinámica del fútbol argentino lo exponía a identificarse con un nuevo ciclo. El desgaste que le demandaría ser líder, un rol que ya no pretendía jugar. Personaje casero, reticente de la exposición, tampoco se sentía cómodo dentro de la cancha, donde no tenía la preponderancia de otros tiempos. Y desde que fue padre comenzó a diseñar un cambio de dirección, porque el deseo de vivir una última experiencia antes del retiro siempre estuvo en la agenda del futbolista. "Han pasado muchos grandes jugadores, mucha gente que le ha dado mucho al club (.) no tengo duda de que a medida que pase el tiempo, Racing va a encontrar gente que se identifique y que tenga sentido de pertenencia. No tengo dudas de que Racing va a seguir creciendo", expuso el hombre que marcó el último lustro en la Academia.

En la cancha y en la tribuna, Licha López lideró un proyecto que ya no sintió suyo y optó por una última aventura en el exterior: Gabriel Heinze, con el que mantiene una relación desde el fútbol francés, le abrió la puerta de Atlanta United Fuente: Archivo - Crédito: Patricio Pidal/AFV

La decisión del nuevo rumbo era una trama que solo conocían su pareja, Mercedes Blanco, y su suegro -Víctor-, el presidente de la Academia. La reestructuración que iniciará el club, una tarea que demandará un trienio, para ser considerado un proyecto serio, un tiempo que la figura ya no contempla para su futuro. Licha se alimenta ahora de metas cortas y Atlanta United es una oportunidad para ensayar el reto. Un plantel con presencia argentina -Marcelino Moreno, Ezequiel Barco, Franco Escobar, Eric Remedi y Fernando Meza-; el arquero Brad Guzan -guardavalla de la selección de Estados Unidos- es el referente y la única pieza del grupo que se consagró con el Tata Martino en 2018. En un mercado regulado como es el de pases de la MLS, el acuerdo con el goleador no significará un condicionante para la contratación del resto de los refuerzos que planea sumar Heinze, que comenzará la pretemporada los primeros días de febrero, mientras que el campeonato empezará en marzo.

Los clásicos con Independiente, un partido siempre particular para Licha López Fuente: Archivo

"No es un día triste, porque me voy con la tranquilidad de haber dejado todo", estableció Licha López, a la vez que la voz se le quebraba. Un corto silencio le permitió tomar impulso, reponerse al momento emotivo y cerró: "Haber vuelto después de muchos años y a cumplir un sueño. Me voy feliz, orgulloso, contento y, sobre todo, agradecido". Racing perderá un ícono futbolístico para la reconstrucción. Se marcha el hombre que fue la bandera de un ciclo que tuvo su punto máximo con una vuelta olímpica, el líder incansable que dejó un legado en Avellaneda.

