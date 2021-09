Liga de España: Barcelona no puede ganar, los hinchas rivales lo cargan por Lionel Messi y Ronald Koeman se muestra resignado

Barcelona sigue a los tumbos, en el juego y en los resultados. El conjunto dirigido por el neerlandés Ronald Koeman igualó este jueves sin goles en su visita al Cádiz, registra un solo triunfo en los últimos cinco partidos que disputó por diversos torneos y suma apenas nueve puntos en la Liga de España, donde ocupa el séptimo lugar de la tabla, a siete unidades del líder Real Madrid. Pierde terreno respecto de los punteros y respeto de parte de sus rivales.

Para peor, por segunda vez en los cinco encuentros por el torneo local, el Barça terminó con un jugador menos por una expulsión, en este caso del neerlandés Frenkie De Jong, a los 10 minutos del segundo tiempo. Ante Athletic de Bilbao, en la igualdad 1-1 como visitante, el que vio la tarjeta roja fue Eric García, en tiempo de descuento. Y esta vez, además, el propio entrenador fue expulsado en el sexto minuto agregado tras una protesta y se retiró al vestuario con una sonrisa irónica. “Todos vieron que había dos balones en el campo en esa jugada que es amonestado Busquets, menos el árbitro. En este país te expulsan por nada”, se defendió el DT.

La expulsión de De Jong

Antes de unir los empates ante Granada, en el Camp Nou, y Cádiz en la última semana, el conjunto catalán debutó en la Champions League sufriendo una paliza como local ante Bayern Munich, de Alemania, por 3-0. Lleva tres encuentros seguidos sin ganar. El equipo no reacciona, pero además padece por las bajas por lesiones, entre ellas la de Sergio Agüero -que aún no debutó-, por lo que el DT recurrió a algunos juveniles de mitad de cancha para adelante. “Nos faltan siete jugadores. Hay que ser realista y ver la plantilla que tenemos y la gente que nos falta”, se lamentó el preparador.

El resumen del partido

Al llegar el plantel catalán a Cádiz, los hinchas locales lo recibieron con un particular cantito: “¿Leo Messi dónde está? ¿Dónde está Leo Messi?”. Amontonados en la calle y con sus teléfonos móviles enfocando hacia el hotel en el que se hospedaban, cargaban a los jugadores que sí quedaron tras la partida del rosarino al PSG. El arquero argentino Jeremías Ledesma fue titular en el equipo local.

"¿DÓNDE ESTÁ LEO MESSI?" cantan los hinchas del Cádiz en la llegada del plantel de Barcelona, para el partido de #LaLigaxESPN.



Ante las críticas, Koeman se defiende: “El equipo estuvo bien en general y tuvimos mucha posesión de la pelota, pero nos costó generar oportunidades, aunque tuvimos las mejores del partido. Incluso, pese a quedar con un jugador menos. Estoy descontento porque hemos tenido cinco o seis oportunidades claras y no hemos marcado, pero me quedo con la actitud. No me puedo quejar de la actitud de mis futbolistas. Fue un partido complicado en el que nos faltó algo de creatividad y el último pase. Y si no marcas, no ganas”.

Preguntado por si había hablado con el presidente azulgrana, Joan Laporta, luego de su comunicado del miércoles en el que pedía apoyo, Koeman relató que se habían saludado en el hotel. ”Seguramente habrá más días para hablar de este tema, si el presidente quiere hablar”, afirmó. Lo que viene para los blaugranas es jugar enfrentarse el domingo al Levante por LaLiga, y el miércoles próximo al Benfica, en la Champions League.

Piqué encabeza la protesta de Barcelona al árbitro tras la roja para el neerlandés Frenkie De Jong CRISTINA QUICLER - AFP

Sergi Roberto, otro de los capitanes del equipo catalán, fue crítico y no dudó: “Tenemos que ponernos las pilas, empezar a ganar ya. Venimos de resultados no muy buenos, hay que apretar un poco más todos, del portero a los suplentes, hay que empezar ya a ganar porque están a siete puntos, con un partido más... Si ya nos descolgamos será difícil, pero confío en este equipo. Saldremos adelante y vendrán tiempos mejores”.

Y fue directo en cuanto a las pretensiones del club, más allá de las propias palabras del entrenador Koeman: “Hay que ganar la Liga. No me vale eso de entrar entre los cuatro primeros, somos el Barça y tenemos una buena plantilla. No son excusa los lesionados, hay que dar lo mejor de nosotros y tirar entre todos hacia delante. Tenemos plantilla para pelear la Liga. No creo que el resto de equipos tengan mejor plantilla que nosotros. Estamos en una racha no muy buena pero estoy convencido de que este equipo saldrá adelante”.