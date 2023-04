Lionel Messi: Barcelona le ofrece para volver la cuarta parte de lo que cobraba en 2021, mientras PSG piensa en hacerlo parte de una superdelantera

escuchar

Mientras Paris Saint-Germain no avanza con una propuesta para renovar el contrato de Lionel Messi, Barcelona está más decidido, aun dentro de sus estrecheces económicas, a hacerle llegar una oferta, que no deja ser módica en comparación con los salarios del rosarino en las últimas temporadas, inclusive con el que le pagaba el club catalán hasta que en 2021 le comunicó que no podía afrontarlo ni aun rebajándolo en un 50 por ciento.

Las negociaciones entre PSG y Jorge, el padre de Messi, están paralizadas. El club francés prepara una fuerte incursión en el próximo mercado de pases en búsqueda de delanteros, línea del equipo que no tuvo recambio para Messi, Kylian Mbappé y Neymar (ausente desde febrero por una lesión en un tobillo). Cuando alguno de ellos tres no estaba en condiciones de jugar, la variante era un juvenil y la capacidad ofensiva se resentía sensiblemente.

Harry Kane, el goleador de Tottenham, es pretendido por PSG, que hoy por hoy tiene a Messi, Kylian Mbappé y Neymar pero poco recambio para esas estrellas.

De acuerdo con Le Parisien, Harry Kane, de Tottenham, es una de las prioridades, en tanto que RMC Sport informó que el director deportivo Luis Campos tiene apuntado al nigeriano Víctor Osimhem, revelación de Napoli. Los otros integrantes de la lista son Romelu Lukaku, que está en préstamo en Inter y debe regresar a Chelsea, club en el que no será tenido en cuenta; el francés Randal Kolo Muani, por quien Eintracht Frankfurt se despacharía con una cotización de 100 millones de euros, y el francés Marcus Thuram, que en junio finalizará su contrato con Borussia Moenchengladbach.

En caso de hacer una fuerte erogación en refuerzos, PSG deberá ajustar los contratos del plantel para no excederse en el Fair Play financiero. Hay fuertes sospechas de que ya viene sobrepasando esos controles sin ser sancionado por la UEFA ni otros entes reguladores.

El contrato de Leo Messi que está por vencer es de 40 millones de euros brutos por año. La idea de reducirlo sorprendió a Jorge Messi, en negociaciones que estaban mejor encaminadas antes del Mundial de Qatar. El rosarino, por ahora, públicamente no manifestó cuál es su deseo. En su balanza también pesan los silbidos que recibe de una parte del público en el Parque de los Príncipes; la reprobación lo señala como uno de los responsables de la frustración en la Champions League.

Mbappé y Messi mantienen un buen vínculo; PSG sigue considerando al francés como el puntal de su proyecto.

Barcelona, que le señaló la puerta de salida porque no podía pagarle el contrato, ahora se ofrece para recibirlo ante la evidencia de que Messi no terminó de hacer nido en París. Desde el entrenador Xavi, que mantiene contacto frecuente con el argentino vía telefónica, hasta el vicepresidente Rafa Yuste le abren las puertas para un regreso. Los hinchas se sumaron al operativo seducción coreando el nombre de Messi en el minuto 10 de los encuentros en el Camp Nou.

A falta de recursos económicos, Barça juega la carta emocional y el arraigo de Messi en la ciudad, donde mantiene su casa y que es el lugar en el que piensa radicarse cuando el fútbol deje de llevarlo a otros lados. El diario Sport indicó que Barcelona está haciendo números finos para encajar el contrato de Messi en sus acotados márgenes. Considerando que del lado del rosarino habrá predisposición, le presentará una oferta de 13 millones de euros netos por temporada, en un contrato de dos años, con la posibilidad de rescindirlo tras el primer curso. Esa suma es similar a la que percibe Robert Lewandowski y representa una cuarta parte de lo que ganaba en 2021, su último año en el club blaugrana.

El sueño de Barcelona: que Messi, el mejor futbolista de su historia, vuelva a ponerse la camiseta Nº 10.

El Fair Play financiero de Barcelona es celosamente seguido por Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, la patronal de España que agrupa a todos los clubes. El dirigente se expresó este miércoles sobre la posibilidad de la vuelta del mejor jugador de la historia de Barcelona: “Hoy no se puede inscribir, pero queda mucho tiempo. Estamos pendientes de un plan de viabilidad. Como presidente de LaLiga, [digo que] ojalá Barcelona haga los movimientos necesarios en el control económico para hacerle un lugar a Messi. Yo soy fan de Leo, creo que es el mejor del mundo. Pero evidentemente no vamos a cambiar ninguna norma del control económico aprobado por los clubes para que entre Leo Messi”.

De ahora al final de la temporada, a Messi le quedan siete partidos por la Ligue 1, en la que anotó 15 goles y es líder en asistencias, con 14. PSG es puntero, con ocho unidades de ventaja sobre el segundo, Olympique, de Marsella. Hay menos dudas sobre la obtención del título que sobre el futuro del rosarino.

