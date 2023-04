Lionel Messi: Barcelona venció a Atlético de Madrid y el público cantó en el Camp Nou por el regreso de la Pulga

escuchar

Después de jugar (y ganar por 2-1) su partido con París Saint-Germain ante Angers el último viernes, en el que colaboró dándole una asistencia a Kylian Mbappé, Lionel Messi y su familia aterrizaron en Barcelona. El rosarino, cuyo contrato con el club francés terminará el próximo 30 de junio, pasará algunas horas en la ciudad que lo cobijó desde chico, junto con su mujer y sus hijos en su casa de Castelldefels, aprovechando que su DT, Christophe Galtier, les dio libre a los futbolistas hasta el martes. Todo ello en medio de las fuertes versiones que indican que Leo regresará al conjunto catalán.

Los hinchas de Barcelona añoran el regreso de Messi

Este domingo, encima, Barcelona, el conjunto dirigido por Xavi Hernández, jugó de local en el Camp Nou y, durante su victoria por 1-0 ante el Atlético de Madrid conducido por Diego Simeone, los hinchas del Barça volvieron a cantar el apellido del capitán del seleccionado campeón del mundo. A los 10 minutos del primer tiempo, como ya había sucedido en otro partido, pero ahora con más entusiasmo aún, los simpatizantes locales cantaron “!Meeesi! !Meeesi! !Meeesi!” . El operativo clamor por parte de los hinchas de Barcelona, el club donde Leo brilló como nadie, se mantiene firme.

El grito de los hinchas

À la 🔟e minute, le Camp Nou scande de nouveau "#Messi, Messi, Messi" pic.twitter.com/XogE8gVsRN — Florent Torchut (@FlorentTorchut) April 23, 2023

El astro argentino fue visto el sábado desembarcar en el aeropuerto El Prat de Cataluña, acompañado de Antonela Rocuzzo y sus tres hijos pero en completo hermetismo. En la semana, el presidente del club blaugrana, Joan Laporta, había dicho que la Pulga sí volverá al club. En medio de los crecientes rumores sobre la vuelta de Messi al club de sus amores, el delantero arribó a la ciudad española desde París. Sin embargo, dos detalles llamaron la atención de la visita: llegó con 15 valijas y priorizó no ser visto. Estos avivaron aún más las especulaciones en torno a su regreso.

Según destacó el diario español Sport, Messi fue recibido por su eterno guardaespaldas y asesor Pepe Costa, quien fue el único empleado activo de Barcelona en esperarlo a su llegada.

Messi, el último viernes y junto con Kylian Mbappe, en la victoria del PSG ante Angers DAMIEN MEYER - AFP

Según publicó el diario catalán Mundo Deportivo, desde el entorno del jugador dejaron claro que su viaje a Barcelona no guarda vinculación con su posible retorno al Barça. Por ahora, el club azulgrana presentó el plan de viabilidad a la Liga, donde se contempla un posible retorno del argentino. Sin embargo, hasta que la patronal del fútbol español no dé su visto bueno, el Barça no podrá trasladarle la oferta a Leo, y más en concreto a su padre, Jorge Messi, que es quien se encarga de negociar los contratos de su hijo. Laporta y Jorge Messi se reunieron en febrero pasado para acercar posturas, tras la salida traumática de Leo de Barcelona en verano europeo de 2021.

En la semana pasado se conoció cuál sería el monto que Barcelona pretende proponer a Messi con la intención de que firme un nuevo contrato. El diario Sport indicó que Barcelona está haciendo números finos para encajar el contrato de Messi en sus acotados márgenes. Considerando que del lado del rosarino habrá predisposición, le presentará una oferta de 13 millones de euros netos por temporada, en un contrato de dos años, con la posibilidad de rescindirlo tras el primer curso.

El canto para Messi, a los 10m

Por ahora, Messi no renovó su vínculo con el PSG, aunque el conjunto francés sigue acelerando para intentar convencer a Leo de que continúe en París. Pese a que el próximo 24 de junio Messi cumplirá 36 años, el crack argentino tiene claro que desea seguir compitiendo al máximo nivel, de ahí que esperará a tener las propuestas deportivas para tomar la decisión definitiva.

Más allá de las distintas versiones y de las negociaciones que ya se están sucediendo en un ámbito privado, Barcelona dio un nuevo paso hacia el título en el campeonato local. En el primer tiempo, 34 minutos después del clamor popular por la potencial llegada de Messi, el conjunto blaugrana logró un valioso gol (anotado por Ferrán Torres) que terminaría definiendo el duelo ante los dirigidos por el Cholo Simeone.

El gol de Barcelona en la victoria 1-0 ante Atlético de Madrid, anotado por Ferrán Torres JOSEP LAGO - AFP

Disputadas 30 fechas y cuando todavía restan ocho jornadas de LaLiga, Barcelona alcanzó los 70 puntos, once más que su único escolta, Real Madrid. Atlético de Madrid, asimismo, quedó tercero, con 60 unidades. Los hinchas de Barcelona ya se ilusionan con la obtención de una nueva liga, pero -quizás- mucho más por el retorno del mejor jugador de la historia del club y lo manifiestan.

El gol de la victoria del Barça

LA NACION