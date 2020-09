Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2020 • 08:15

Las repercusiones tras la entrevista del viernes todavía rebotan en toda España. Lionel Messi sigue en Barcelona. Lionel Messi se queda. Cuando parecía que su destino era Manchester City, la famosa cláusula de salida lo puso contra las cuerdas, y sin intención de ir a juicio, prefirió quedarse un año más. "Ahora se queda solo", anticipa el diario El País. Mientras que en el deportivo Marca apuntan que, desde ahora, la dirigencia también se correrá del centro de la escena. "Las declaraciones de Leo son durísimas. Torpedean la línea de flotación de una Directiva que intenta controlar una de las situaciones más delicadas de la historia reciente del club. Gestionar esta guerra fría con el que es el ídolo de la afición supone un trabajo de precisión", señalan.

Messi: "Jamás le haría juicio al club de mi vida, por eso me voy a quedar" 18:40

Video

Sin aliados (Luis Suárez se debate entre seguir -aunque el DT Ronald Koeman no lo tiene en sus planes- o firmar con Juventus), a los 33 años se enfrenta a una temporada en la que no tendrá "compinches" al lado en el vestuario. El diario El País lo repasa así: "En 2005 era protegido por el grupo de Ronaldinho, Deco y Thiago Motta. Después, llegaron Gaby Milito, Dani Alves y Pinto. En Barcelona meditaban como acercarlo a Iniesta, Xavi y Puyol, pero nunca encontraron los puentes. Tras esa exquisita sociedad 'dentro del campo', estuvo con Suárez y Neymar. El feeling con el uruguayo y el brasileño es imposible de equiparar, y hasta tenían un grupo de Whatsapp para ellos solos: Los tres sudacas. Se fue Neymar, apareció Arturo Vidal y al grupo se sumó Jordi Alba. Ya sin gente cercana, Messi disparó el viernes que no se sintió solo estos días, pero que le sirvió para ver quién es quién, porque en el mundo del fútbol 'hay mucha gente falsa'". Eso sí, el mensaje que le tiene preparado Koeman puede cautivarlo desde otro lado: "Quiere que Messi sea la piedra angular del nuevo proyecto, mientras que el vestuario quiere al 10 sin excesivos privilegios".

La oposición a Bartomeu

Con el presidente de Barcelona y el resto de los dirigentes en silencio, los que sí valoraron las palabras de Messi fueron los líderes de la oposición."Todos se han mostrado muy contentos por la decisión final del atacante. El barcelonismo en general ha respirado más tranquilo tras las declaraciones del argentino.La oposición, que está recogiendo firmas para llevar a cabo una moción de censura, sabe que Leo Messi ha dejado muy tocado al presidente Bartomeu. El 10 azulgrana se convertirá, seguro, en uno de los principales argumentos de los precandidatos para movilizar a la gente", cuentan en Marca. Por ahora, las elecciones fueron anticipadas para marzo, pero se desconoce quién se presentará para quedarse con el sillón de Bartomeu. Para algunos, el presidente quedó "tocado" de este conflicto, aunque otros analizan que salió "fortalecido". Lo cierto es que el crack rosarino sigue en Barcelona, y ahora tendrán que hacer malabares para sostener el clima interno.