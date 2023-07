Lionel Messi en Inter Miami: 600 dólares por estar en una lista de espera, “aplicantes” rosarinos en el club y el imán para los latinos

escuchar

MIAMI.– La semana pasada, Fernando Ortiz fue a ver a Inter Miami. Pagó 4 dólares por la entrada. Le salió más caro el estacionamiento que el boleto para la cancha. Alex Hoy, un estadounidense que vivió doce años en Argentina, abonó en cambio casi US$ 400 para un partido en el mismo lugar, para ver al mismo equipo, dos semanas después, el 21 de julio. Se prevé que ese día debutará Lionel Messi en el club. Esta “inflación” astronómica se llama “messimanía” y está revolucionando el fútbol en Miami. ¿Llegó para quedarse?

Es evidente que en Inter Miami hay un antes y un después. Hasta hace poco, el que empezó a participar en la Major League Soccer (MLS) apenas en 2018 era un club familiar. Había poca seguridad y un humilde estadio para 18.000 personas que nunca –pero nunca– se llenaba. “Hasta ahora era muy raro que se completara la capacidad. No ha habido partidos importantes porque no hay ninguna fecha definitoria que entusiasme”, cuenta Ortiz. Hasta estos días, los patrocinadores de Inter Miami les daban obsequios a sus hinchas. El supermercado Publix regaló a Fernando la camiseta rosa y negra en dos ocasiones, y otros auspiciantes han repartido bufandas, banderas, aplaudidores.

Melodía argentina en un canto de la hinchada de Inter Miami.

Pero Messi anunció su pase al rosa de Fort Lauderdale y todo explotó. La venta de abonos se saturó hasta quedar suspendida, los precios de las entradas superaron las nubes, se aceleró la venta de camisetas sobrepasando las fronteras de Miami y enloquecieron los medios de comunicación: de casi no recibir pedidos de acreditaciones, la oficina de prensa pasó a procesar 500 para la presentación del rosarino ante el público, que ocurrirá este domingo a las 19 (hora de Argentina). Se prevé que el estadio estará lleno. Tendrán prioridad aquéllos que poseen abonos, y luego se venderán el remanente al público en general.

También los abonos eran una ganga. “Cuando entrabas a la cancha había un gazebo para comprar el abono para todo el año. Siempre regalaban algo, y pusieron hace poco una oferta en US$ 300 para el anual. Un amigo lo compró y ahora tiene prioridad para la presentación de Messi del domingo, y hasta el fin de la temporada verá los partidos”, comenta Ortiz.

Pero otros no tuvieron la misma suerte. Alex Hoy, fanático de River y de Barcelona, igual que miles de hinchas, pagó junto a un amigo unos 600 dólares no reembolsables para estar en la cola para ser socio en la próxima temporada. El costo es sólo por estar en la lista de espera. “Pero aún no se sabe los precios que tendrán los tickets, y es imposible saberlo”, afirma.

Un mural de un artista argentino, Maximiliano Bagnasco, para otro artista argentino, Lionel Messi, en el distrito artístico de Miami. CHANDAN KHANNA - AFP

Alex, que vio a Messi protagonizar y ganar con Argentina el Mundial Sub 20 (Países Bajos 2005) y ya presintió que estaba viendo al mejor jugador en su vida, tiene la certeza de que que el argentino va a revolucionar el fútbol estadounidense. “Por el pésimo rendimiento del equipo, últimamente un 30 por ciento de los asientos del estado quedaba vacío. La hinchada está lejos, muy lejos, de lo que hemos visto en Argentina. Creo que Messi viene a cambiar eso”, sostiene. Y amplía: “Todos los hinchas coinciden en que hay un público conformado por latinos que son futboleros, y buscan en su nuevo hogar aquello que vivían en sus países con el fútbol pero hasta ahora no encontraban”.

Fabio Di Mare pagó algo más de US$ 200 para estar en la lista de espera para el abono. “Todavía no sabemos el precio; hay bastante hermetismo en todo. Si después lo comprás te acreditan la plata, pero si no, perdés lo que pusiste”, advierte quien tiene un restaurante temático de futbol en Fort Lauderdale, Argentino Las Olas. Y señala que tuvo mucha repercusión entre estadounidenses la llegada de Messi. “No pasaba con los gringos la locura que hay ahora con el fútbol. Ellos mucho no entienden, ni siguen la MLS porque ven fútbol americano. Pero ahora preguntan y están interiorizándose. Pusimos una bandera de Messi en el restaurante y si confirman que televisan su presentación, vamos a tirar promociones para venir a verlo al local”, cuenta. Varios jugadores de Inter Miami han pasado por sus mesas, entre ellos, algunos de los argentinos del plantel, ya que el negocio está cerca del estadio.

La imagen de Messi preside la barra de un restaurante en Miami

El capitán argentino llegó este martes en su avión privado a un aeropuerto próximo a Fort Lauderdale. El miércoles, el club ya tenía otro color. Messi, que se fue a dormir al hotel Hard Rock Casino, no había pisado el predio, que ya estaba desbordado, con un despliegue de seguridad inédito para un equipo “de barrio”, algunos de cuyos futbolistas cobran apenas 70.000 dólares anuales de salario. Son escasos los que ganan por encima del millón anual. “El club es un lío. Yo no sé si mañana, cuando llegue, van a dejarme entrar a mí”, dijo entre risas un entrenador ante tanto despliegue de seguridad.

Una de las medidas que se ve obligado a tomar el club es cambiar la forma en que los jugadores llegan al estadio. Hasta el momento, sólo tenían que cruzar una calle y caminar para ingresar un rato antes del partido. El lugar no está preparado para una figura de la talla de Messi; no tiene siquiera un túnel o manga para que los jugadores entren o pasen inadvertidos. Una fuente cercana a Inter confirmó que en principio los llevará un ómnibus hasta la puerta, y con el tiempo irán viendo cómo se resolverá la movilización de Leo.

Por el efecto Messi, el club amplió su cantidad de plazas. Mientras está construyendo un estadio, que estará listo para 2025, el DRV PNK Stadium sumó dos tribunas en las esquinas con instalaciones tubulares que fueron usadas para el Gran Premio de Miami de Formula 1. Agregó así 3000 butacas.

La venta de camisetas de Inter Miami se disparó cuando se supo que Messi jugaría en la franquicia de Florida. CHANDAN KHANNA - AFP

Y también están los negocios anexos, que empiezan a aparecer. Ortiz menciona que está hablando con agencias de turismo que quieren traer a Miami los viajes de quinceañeros. Hasta ahora, el destino era únicamente Orlando, pero con la presencia de Messi están pensando en agregar una escala. Fernando propone que Inter comience a ofrecer tours guiados, al estilo europeo, en los que los adolescentes puedan ir al vestuario y ver colgada la camiseta del crack, y otros condimentos para el folklore del visitante futbolero.

A los pocos días de que se conociera la adquisición del campeón mundial, se abrieron muchas posiciones de trabajo en seguridad, para fan ambassador y para ticket representative. Un mes después, los solicitantes ya estaban trabajando en el club de su ídolo. De 1400 aplicaciones, cerca de 1000 habrían venido de Argentina, mayoritariamente de Rosario y Buenos Aires, pero automáticamente eran rechazadas si no contaban con un teléfono de Miami. “Nos dijeron en las entrevistas que estamos ahí para trabajar y tenemos que tener una actitud profesional. No van a permitir que pidamos una foto a un jugador; debemos cumplir el rol para el que nos contratan”, cuenta un aplicante.

El furor por Messi está en todo su auge. Pero ¿cuánto va a durar? Para Ortiz, empezará a bajar después de los primeros partidos. “Creo que dentro de unos meses, cuando ya toda la gente haya ido a ver a Messi, el valor de la entrada volverá a bajar. Yo he pagado US$ 8 y hasta US$ 4 por un asiento en una página web de reventa. No digo que lleguen a eso, pero quizá por US$ 50 dentro de un tiempo vas a poder venir a Miami y ver jugar al 10”, avizora.

La llegada de Messi al entrenamiento del Inter de Miami, este viernes Imagen de TV