Lionel Messi en Inter Miami: cómo es y cómo se llega al estadio y al centro de entrenamiento del nuevo club del astro argentino

La expectativa con la que se aguarda a Lionel Messi en Miami es impresionante. Los latinos y, sobre todo, los argentinos que residen en esa parte del estado de Florida, están enloquecidos; todos tienen versiones diferentes sobre su llegada y su presentación: “Dicen que firma el 3 de julio”, “creo que debuta el 21 de julio”, “los valores de las entradas aumentaron un montón”. Todo esto forma parte de la ansiedad de la gente, pero desde el club la postura es totalmente contraria: “No vamos a hablar de Lionel Messi hasta que no firme”. La única realidad es que todos quieren verlo jugar. Con su zurda mágica. Vestido de rosa y negro. Con la ilusión de que lleve la 10 en su espalda en el pequeño pero coqueto Drive Pink Stadium, el escenario que la franquicia tiene en la ciudad de Fort Laudardale.

Alejado de todo lo que uno siente, observa y vive de Miami, se encuentra este estadio que dista de ser un lugar de envergadura. Los alrededores no se condicen con con su infraestructura, que sí posee elementos más cercanos a la Miami tradicional. Sin cemento ni ladrillos, tiene un sinfín de detalles estructurales que lo hacen muy agradable. Vecino al estadio se encuentra el fantástico y completo predio donde el capitán de la selección argentina se entrenará junto con sus compañeros. Todo esto y mucho más forma parte de lo que es Inter Miami, cuyas instalaciones recorrió LA NACION. Si algún fanático del fútbol quiere acercarse para ver al rosarino, a continuación, todas las dudas quedarán despejadas: cómo se llega, cuánto cuesta y cómo es la futura cancha donde Lionel Messi jugará en los próximos años.

La fachada del Drive Pink Stadium Inter Miami

El Drive Pink Stadium, lo que será la nueva casa de Lionel Messi, se encuentra en Fort Lauderdale, una ciudad perteneciente al condado de Broward, distante unos 40 kilómetros al norte del downtown de Miami. Dirigirse hasta el estadio, donde también se encuentra el centro de entrenamiento, no es para nada complicado, a pesar de estar muy alejado. En automóvil, el tiempo promedio de viaje hasta la zona es de unos 45 minutos, dependiendo del tránsito que haya en la autopista interestatal 95. El valor aproximado de viaje es de entre 40 y 50 dólares. Otra alternativa de transporte es el nuevo tren Brightline, que parte desde el downtonwn de Miami hasta la estación de Fort Lauderdale, por un precio de 17 dólares. Una vez que se llega a esa estación, hay que tomar un taxi o un auto de cualquier aplicación para llegar al estadio, por un valor de 12 dólares, aproximadamente.

Otro de los sectores exteriores al estadio de Inter Miami

El barrio de Fort Lauderdale en el que está ubicado todo el complejo de Inter Miami se llama Palm Aire y el recinto de Inter Miami está a unos siete kilómetros del mar hacia el oeste. La atmosfera de ese lugar está es bien distinta de las características palmeras, los autos deportivos y la arena de Miami. Esta es una zona industrial, poco urbanizada, con fábricas y varias empresas de logística. No hay casas en sus cercanías y el tránsito es mayormente de camiones o vehículos de gran porte. Además, el terreno linda con un aeropuerto ejecutivo privado.

Sin embargo, todo ese contexto cambia en las manzanas pertenecientes a las infraestructuras de la franquicia. El Drive Pink Stadium, inaugurado en 2020, es el que domina la escena. En sus veredas, las palmeras forman parte del decorado. Un escudo gigante del equipo, en el medio de la tribuna que da hacia la avenida NW 12th, le da una mejor presentación al lugar y también una bienvenida a quien se acerque. El estadio posee capacidad para unos 18.000 espectadores sentados, con cuatro tribunas, dos en los laterales -ambas techadas- y dos detrás de los arcos, con una pantalla gigante en cada una de ellas. La gran particularidad de este escenario es que no tiene codos. Los mismos son utilizados para los accesos del público, prensa y las demás personas que forman parte del espectáculo. En uno de ellos, está montada una pequeña tienda en la que se vende la vestimenta oficial y merchandising.

El Drive Pink Stadium, desde adentro Inter Miami

La estructura no tiene nada de cemento ni ladrillos. Su esqueleto está conformado por columnas de acero macizo que sostienen la conformación de tribunas tubulares y palcos, y que también son de acero, metales y madera. Las butacas de colores rosadas, negras, blancas y grises respetan la escala cromática con prolijidad y simetría. Ningún detalle de su diseño completo quedó librado al azar. Como en cualquier deporte de los Estados Unidos, este estadio no tiene alambrados, por lo que no hay interferencias para tener una buena visión del hermoso y verde campo de juego, que tiene una orientación sur-norte para que el sol no perturbe a los arqueros.

En un costado del predio, se montó una Fan Zone. Este sector tiene mesas y sillas fijadas al suelo, y está rodeado de césped sintético y palmeras. Además, hay diferentes bares que están armados en contenedores pintados con los colores del equipo. En ese espacio, toda la gente pueda sentarse a beber y a comer algo mientras espera por ingresar a la cancha. O bien puede quedarse allí a disfrutar del lugar. En el otro lateral hay un acceso muy similar al que da a la avenida principal: es la entrada VIP hacia los palcos. De frente, un estacionamiento y otro sitio igual para los vehículos que continúa en “L” hacia otro costado. Entre ambos, completan espacios para unos mil coches, aproximadamente.

La Fan Zone, en las afueras del estadio

Pegado a la manzana en la que se ubica el estadio se encuentra el Florida Blue Training Center, el lugar donde se entrenan desde la academia sub 13 hasta el plantel profesional de la MLS del que formará parte Messi. Tiene siete canchas, de las cuales seis son de césped natural, mientras que la de sintético también se puede utilizar para fútbol americano. En el edificio principal hay un gimnasio de alto rendimiento, oficinas, vestuarios, y espacios comunes.

El gimnasio del predio de entrenamiento posee todo tipo de máquinas de alto rendimiento Inter Miami

Sin embargo, la presencia de Lionel Messi puede alterar los planes de todos. La capacidad del Drive Pink Stadium es todo un tema, y la demanda obligaría a un cambio de localía. Todavía no hay nada seguro, pero la idea sería trasladar los partidos de Inter al Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores, un lugar mucho más preparado para ver al argentino.

Mientras tanto, no se habla de eso y desde la página oficial de Inter ya comenzó la venta de entradas en el estadio de Fort Lauderdale para el duelo del próximo 21 de julio ante Cruz Azul, por la League Cup, partido en el que se especula que debutará el argentino.

Uno de los vestuario del Florida Blue Training Center de Inter Miami, donde se entrenan desde los equipos juveniles hasta el plantel profesional Inter Miami

Proyecto del nuevo estadio en el Miami Freedom Park

Con vistas a 2025, en Miami ya se comenzó a trabajar en un superproyecto, muy cercano al aeropuerto internacional. Desde la página web principal de Inter lo describen como un destino recreativo que todos los ciudadanos podrán disfrutar. Con 58 hectáreas de parques públicos y espacios verdes, un centro tecnológico, restaurantes y tiendas, campos de fútbol para la comunidad y allí, el estadio de fútbol de Inter Miami, que elevará su capacidad a 25.000 personas.

Miami Freedom Park, un proyecto en el que ya se comenzó a trabajar en la ciudad de Florida

Si bien no se sabe si Lionel Messi llegará a jugar en esa cancha debido al tiempo que falta para su finalización, desde Miami explicaron que dentro del complejo del nuevo estadio habrá un centro comercial con un hotel de 750 habitaciones. El contrato de alquiler será por 99 años e Inter pagará una renta mínima de 3,57 millones de dólares anuales, así como unos 40 millones en impuestos a la propiedad. Todo esto estará financiado ciento por ciento con capitales privados y creará 15.000 empleos.

El estadio de Inter estará en el Miami Freedom Park y tendrá capacidad para 25.000 espectadores

Por último, el Miami Freedom Park recibió un gran apoyo por parte de los residentes de la ciudad, con más del 60% de aprobación por parte de los votantes en el referéndum del pasado mes de noviembre. Con esta votación, los residentes han indicado que quieren que Miami negocie y ejecute un contrato de alquiler del terreno propuesto para este proyecto en específico.