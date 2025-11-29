Lionel Messi en Inter Miami - New York City, en vivo
El equipo rosa es local en Fort Lauderdale, en una llave de partido único
El anfitrión baja el ritmo
Inter Miami retiene el balón en el medio de la cancha, bajándole el ritmo a un partido frenético y caliente. El equipo rosa cambia de velocidad con pelotazos de Sergio Busquets y pases profundos de Lionel Messi.
¡Gol de New York City!
Un tiro libre en forma de centro desde la derecha, ejecutado con fuerza y efecto por Maximiliano Moralez, encuentra solo en el aire a Justin Haak, que cabecea fuerte y derrota por arriba a Rocco Ríos Novo. Descuenta New York City, 1-2.
Partido ríspido
En poco más de media hora de juego hay cuatro amonestaciones: Marcelo Weigandt y Noah Allen en Inter Miami, y Maximiliano Morales y Nicolás Ezequiel Fernández en New York City. El encuentro está áspero, entre infracciones, discusiones y provocaciones.
¡Gol de Inter Miami!
Después de los arremolinamientos y las discusiones se reanuda el juego, Jordi Alba centra para Tadeo Allende y el atacante, lanzado, ejecuta un muy buen cabezazo hacia el segundo palo. En menos de 10 minutos anota por segunda vez y pone 2-0 arriba a Inter Miami.
Discusiones y empujones
Una disputa por la pelota entre Maximiliano Moralez y el uruguayo Maximiliano Falcón termina en empujones, amonestaciones y un insulto de Messi al argentino.
¡Gol de Inter Miami!
Desde el centro del campo, Sergio Busquets habilita con un pelotazo largo a Tadeo Allende. El delantero corre y se ve favorecido en el escarceo por la pelota contra el defensor brasileño Raúl Gustavo: el balón le queda servido en el área y el ex delantero de Godoy Cruz remata ante un indefenso Reese. Gana Inter Miami.
Primera llegada del local
Doce minutos tardó el anfitrión en llegar al arco ajeno. Lionel Messi ejecuta en forma de centro un tiro libre y Mateo Silvetti cabecea bastante cómodo, pero débilmente y hacia la posición del arquero Freese.
Insinúa New York City
Le cuesta salir jugando a Inter Miami, pierde la pelota y recibe contraataques de New York City, que por ahora no pasan de insinuaciones al cabo de 7 minutos.
¡Final en juego!
Se inicia el partido decisivo de la Conferencia Este de la MLS. Los pronósticos dan como amplio favorito a Inter Miami, que es muy fuerte en su estadio.
Con los tres de NYC, hay 10 argentinos titulares
A los siete argentinos que iniciarán el partido por Inter Miami se suman tres en Ney York City: Maximiliano Moralez, Agustín Ojeda y Nicolás Ezequiel Fernández. La alineación del cuadro celeste es la siguiente: Matt Freese; Tayvon Gray, Kevin O’Toole, Thiago Martins, Justin Haak y Raúl Gustavo; Aiden O’Neill y Jonathan Shore; Nicolás Ezequiel Fernández, Maximiliano Moralez y Agustín Ojeda.
La alineación de Inter Miami
El local tiene definida su formación: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen y Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets y Baltasar Rodríguez; Mateo Silvetti, Lionel Messi (capitán) y Tadeo Allende.
Nunca tan lejos
Tanto para Inter Miami como para su capitán, Lionel Messi, el eventual pase a la final de la MLS sería el primero. La franquicia transita su sexta temporada en la liga de Estados Unidos, y el argentino, la tercera (la primera fue incompleta). Hasta ahora, juntos han conquistado la Leagues Cup de 2023 y recibieron el Supporters’ Shield (distinción al primero de tabla en la etapa clasificatoria del certamen) de 2024. Las Garzas nunca habían llegado tan lejos en el torneo; están en una semifinal de la liga.
Bienvenidos a la cobertura de Inter Miami - New York City
Inter Miami o New York City será el campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer, y con ello, el primer finalista de la liga estadounidense. Este sábado quedarán definidas ambas cosas, cuando el equipo rosa y el neoyorquino se enfrenten en Fort Lauderdale, donde las Garzas actúan como locales. El encuentro está programado para las 20 de Argentina y lo transmitirá la plataforma Apple TV. LA NACION hará el seguimiento del partido al instante.
