Lionel Messi en Inter Miami - New York City, en vivo

Tanto para Inter Miami como para su capitán, Lionel Messi, el eventual pase a la final de la MLS sería el primero. La franquicia transita su sexta temporada en la liga de Estados Unidos, y el argentino, la tercera (la primera fue incompleta). Hasta ahora, juntos han conquistado la Leagues Cup de 2023 y recibieron el Supporters’ Shield (distinción al primero de tabla en la etapa clasificatoria del certamen) de 2024. Las Garzas nunca habían llegado tan lejos en el torneo; están en una semifinal de la liga.

