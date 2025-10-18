Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, por la última fecha de la etapa regular de la MLS

Inter Miami, con Lionel Messi como titular, visita a Nashville en el Geodis Park para ponerle punto final a la etapa regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer. Ubicado en el tercer lugar con 62 puntos, el conjunto dirigido por Javier Mascherano necesita ganar y que Cincinnati, desde la segunda posición y con la misma cantidad de unidades, no sume como local frente a Montreal. Las ubicaciones finales del tramo regular de la liga estadounidense determinan los cruces y la condición de local en los playoffs, que comenzarán este viernes.

El que ocupa Cincinnati es el único escalón que puede ganar Inter Miami en esta última jornada, ya que no puede alcanzar el liderazgo que ostenta Philadelphia Union con 66 unidades. Pero tampoco puede bajar al cuarto puesto, en el que está Charlotte, con 56. Puede resultar un sábado especial para Messi, que es el máximo goleador del certamen con 26 tantos, dos más que el gabonés Denis Bouanga, atacante de Los Angeles FC. En caso de terminar esta noche en la cima de esa tabla el argentino se llevará la Bota de Oro. Además, tiene grandes posibilidades de obtener por segunda vez en su estadía en Estados Unidos el premio MVP, al Jugador Más Valioso de la competición.

Leo Messi llegando al Geodis Park para enfrentar a @NashvilleSC en Decision Day.



El 🐐 busca ganar su primer Botín de Oro pres. por Audi, dar un paso más hacia el MVP y terminar segundos con @InterMiamiCF en la Conferencia Este: pic.twitter.com/MfahalcwLX — MLS Español (@MLSes) October 18, 2025

Se presentó un desarrollo complejo para Las Garzas. Enfrente estaba el delantero Sam Surridge, el tercer goleador de la temporada, con 23 tantos. Entonces, el anfitrión hizo sufrir más de una vez al arquero argentino Rocco Ríos Novo mediante el atacante inglés. De cabeza, en varias ocasiones; parándola en el aire y rematando potente de derecha; dando un giro (con taco incluido) y rematando con la diestra abierta.

El alemán Hany Mukhtar también fue una constante pesadilla que lo acompañó en el frente de ataque: tuvo un mano a mano que lanzó increíblemente por encima del arco. Abundaron las situaciones para el local, que también tenía su objetivo: ser el vencedor para escalar a la quinta posición, esperando un traspié de New York City.

Hasta que a los 34 minutos, Jordi Alba, en uno de los esporádicos avances del visitante, encontró centrado a Messi y le lanzó un balón largo y alto. Ningún problema para el rosarino: el 10 saltó y controló de pecho en el aire, bajó el balón sin que hubiera tocado el suelo, esquivó los intentos de infracción de Edvard Tagseth, se balanceó para su zurda dejando en el camino al volante Patrick Yazbek y remató contra el palo derecho del arco de Joe Willis. Extraordinario. No para él, claro.

El golazo de Messi a Nashville

MESSIIIIIII 🇦🇷



This man just doesn't stop scoring! His 27th goal of the season. pic.twitter.com/ceJ0rlcdTt — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2025

Eso sí: en pocos minutos Nashville dio vuelta el tanteador. Porque, a los 42, Mukhtar desbordó por la derecha y lanzó un centro al segundo palo que encontró un frentazo del propio Surridge. Y en los seis minutos adicionales, el alemán volvió a enloquecer a la última línea, ahora por la izquierda, y su remate cruzado de zurda se estrelló en un palo, antes de que resolviera Jacob Shaffelburg, que se llevó la pelota por delante. Al final de la mitad inicial el anfitrión se imponía por 2 a 1. Y era justo el resultado.

En el inicio de la segunda, Tadeo Allende pudo igualar, pero tuvo un insólito yerro. Un tiro libre rápido y pinchado de Messi para Alba terminó con un pase al medio para que el cordobés definiera frente al arco y con ventaja, pero el ex futbolista Godoy Cruz pisó el balón con la zurda cuando intentó definir fácil. Luego, un delicado centro del rosarino encontró al propio Allende, esta vez para un cabezazo, pero Willis, con un manotazo, ahogó otra vez el empate.

Así como Nashville abundó en situaciones de gol en el primer tiempo, Messi fue la figura por sus goles, chances propias y asistencias que pudieron ser provechosas. JOHNNIE IZQUIERDO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi no frenó su inspiración. Fue la esperanza constante de Las Garzas. Tanto fue así que, a los 16 minutos, cuando Mukhtar quiso arrebatarle la pelota por sorpresa, el alemán fue el perdedor completo en la jugada: el campeón del mundo lo gambeteó con un giro y le hizo un pase fuerte y a media altura a Luis Suárez, que al controlar alto en el área encontró un brazo de Andy Najar. El árbitro no dudó de sancionar penal y Messi concretó su gol número 28 en la MLS.