Lionel Messi en PSG - Nantes, en vivo por la Ligue 1

escuchar

16.45. Terminó la entrada en calor

Los dos planteles ya realizaron el calentamiento previo al partido en el Parque de los Príncipes, para el que faltan nada más que 15 minutos para que comience.

16.30. Nantes buscará cerrar espacios

Antoine Kombouaré también comunicó su once para enfrentar al club de la capital, con un 5-4-1 en el que intentará no ceder lugar a las corridas de Mbappé e incomodar a Messi. Formará con Alban Lafont; Fabien Centonze, Andréi Girotto, Nicolas Pallois, Jean-Charles Castelleto y Jaouen Hadjam; Ludovic Blas, Samuel Moutoussamy, Moussa Sissoko y Florent Mollet; Ignatius Ganago.

16.15. Un equipo alternativo pensando en el miércoles

Christophe Galtier ensayó bastantes cambios con respecto al 3-0 frente a Olympique en Marsella, dado que la prioridad es el partido de vuelta de la Champions League, contra Bayern. Eso sí: Lionel Messi y Kylian Mbappé son inamovibles en el ataque. El equipo completo forma con Gianluigi Donnarumma; Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos y Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha y Warren Zaire-Emery; Lionel Messi y Kylian Mbappé.

16. Una nueva presentación del The Best

Bienvenidos al Liveblog de PSG vs. Nantes, un partido que el campeón francés puede aprovechar para aumentar la distancia en la cima de la Ligue 1 a 11 puntos. Será el primer encuentro de Lionel Messi desde que obtuvo el premio FIFA The Best al mejor jugador del 8 de agosto de 2021 al 18 de diciembre de 2022.