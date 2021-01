El abrazo de Messi con Griezmann; los dos goleadores en el 4-0 a Granada Fuente: AP - Crédito: Jose Breton

Está hecho un fuego Lionel Messi, derrite la nieve que en diversas ciudades de España impone un nuevo tipo de confinamiento. La inclemencia climática, que en la capital obligó a suspender el partido entre el líder Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, no se ensañó con la región de Andalucía, en el estadio Los Cármenes de Granada, donde el rosarino, bajo una temperatura de 5 grados, completó su mejor semana en Barcelona desde el conflicto desatado -y aun abierto- con el envío del burofax.

Si bien Messi es de ocultar sus sentimientos y sensaciones, los más de 15 años que lleva en primera división dan material para interpretar sus estados de ánimo. Y en los últimos dos partidos por la Liga de España demostró que está satisfecho y entusiasmado con su momento y el del equipo. No es poca cosa que se sienta cómodo y sintonice futbolísticamente con sus compañeros, tras la decepción que le causó que el club le mostrara la puerta de salida a Luis Suárez y Arturo Vidal.

Cuando enero llega a la decena de días, el rosarino ya acumula cuatro goles en 2021, y ninguno de penal, la vía por la que más había sumado desde que el fútbol volvió del confinamiento. Además, con el 4-0 a Granada, Leo es el máximo anotador de la Liga, con 11, uno más que Gerard Moreno (Villarreal) y dos por encima de Luis Suárez e Iago Aspas (Celta). El miércoles había hecho dos en el 3-2 al Atlhetic Bilbao en el nuevo San Mamés. Dos dobletes seguidos, cosecha que no tenía antecedentes desde marzo de 2019. Posee el récord de Pichichi (máximo anotador) en la Liga, con siete, uno más que Telmo Zarra.

Ronald Koeman repitió el esquema ofensivo que le dio buenos resultados en tierra vasca: un 4-3-3, con Messi de falso N° 9, Ousmane Dembelé de extremo derecho y Antoine Griezmann sobre la izquierda, sin ser un atacante de banda. Más atrás, como un interior sin posición fija, el juvenil Pedri se postula para ser uno de los mejores socios de Messi con su gambeta de potrero y el desenfado para darle ya dos asistencias de taco en el torneo.

Ante Bilbao, Messi le dio un abrazo y le dedicó a Pedri una sonrisa que se reserva para aquellos que lo ayudan a seguir ganando y a ampliar el poderío ofensivo del equipo. Este sábado, Messi repitió esos gestos con quien muchas veces parecía que jugaban dos partidos distintos: Griezmann. El francés lo asistió en el primer gol, un zurdazo espectacular. El festejo los reunió con una calidez y complicidad que ni siquiera impregnaba la relación de ambos en el vestuario, de acuerdo con los informes de quienes siguen el día a día de Barcelona.

Las postales de esta semana de Messi en las canchas no parecen las de un futbolista a disgusto, que está contando los días para irse, situación que podrá ejercer con pleno derecho después del 30 de junio. De todas maneras, esta historia necesitará de muchos más capítulos hasta que se conozca su final. Uno de ellos es saber quién será el presidente electo en las elecciones del 24 de este mes. Uno de los candidatos, Agustí Benedito, manifestó su pesimismo sobre las posibilidades de que el argentino renueve su contrato. La situación económica del club es delicada. El otro aspecto que incidirá en la voluntad de Messi es el deportivo, el balance que hará de esta temporada, en la que por ahora Barcelona sigue lejos de Atlético de Madrid (a cuatro puntos, pero con tres partidos más), y le espera el PSG de Mauricio Pochettino en los octavos de final de la Champions League.

Koeman repite en cada conferencia que lo ve bien, integrado, lo ensalza por su compromiso en la cancha y en el vestuario: "El Barça necesita a Leo por su juego, por su importancia para crear oportunidades y por su efectividad. Como dije siempre desde el primer día, con Leo siempre estuvo bien. Ha hecho siempre lo máximo", dijo este sábado.

Quedó otro apunte sobre la buena predisposición de Messi, a quien no le gusta salir reemplazado, siempre quiere completar los 90 minutos. Si por alguna circunstancia física no está en plenitud, prefiere empezar en el banco e ingresar en el segundo tiempo. Con dos encuentros en 72 horas, seguramente acordó con Koeman no arriesgar cuando el partido ya estaba 4-0. Por eso no se sorprendió cuando a los 20 minutos del segundo tiempo vio el cartel luminoso que indicaba que debía dejarle su lugar a Martin Braithwaite.

Estos días inspiración de Messi llegaron hasta una especialidad que tenía un poco olvidada: los tiros libres. Con ese recurso no anotaba desde julio, frente a Osasuna. Pasaron 33 intentos sin hacer diana. La racha se cortó este sábado, con un remate bajo, por afuera de la barrera, burlando al rival que se acuesta para cubrir el salto de sus compañeros. Gol 54 (48 en Barcelona, seis en el seleccionado) de tiro libre. A cinco del récord de 59 que tiene Diego Maradona para un futbolista argentino.

