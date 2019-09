El momento en el que Messi es atendido por el fisioterapeuta de Barcelona, este martes, durante el partido con Villarreal. Fuente: Reuters

Cuando el primer tiempo del partido en el que Barcelona derrotó por 2 a 1 a Villarreal llevaba 30 minutos, en el Camp Nou se encendieron todas las alarmas. Con la pelota en juego, Lionel Messi se acercó hacia el banco de suplentes local, se sentó en el suelo y comenzó a ser atendido por un fisioterapeuta porque algo no andaba bien.

"¡No me puedo romper, no me puedo romper!", se lee los labios de Messi, una frase dirigida a Jordi Mesalles, el fisioterapeuta de Barcelona que lo atendió en el campo de juego cuando el argentino sintió la molestia en la parte interior del muslo izquierdo.

Segundos más tarde, quienes se acercan al capitán del equipo catalán son Xavi Yanguas, médico del plantel, junto al entrenador Ernesto Valverde para preguntarle si ordenaban el cambio: "Dale, dale", responde Messi y ahí es cuando el técnico decide llamar a Dembelé para que empezara su preparación. El francés reemplazaría a Messi antes del inicio del segundo tiempo.

El argentino era consciente de que tenía una nueva lesión muscular, justo en su primer partido como titular en la temporada. Messi había quedado al margen de las primeras cuatro fechas de La Liga de España y recién reapareció en la última media hora frente a Borussia Dortmund, por la Champions League y el sábado en el segundo tiempo en la derrota 2-0 ante Granada, ambos ingresando desde el banco.

El comunicado de Barcelona

Lionel Messi se sentó en en suelo del Camp Nou sabiendo que tenía una nueva lesión. Fuente: AFP

Messi "tiene una elongación en el aductor del muslo izquierdo", afirmó un breve parte médico publicado por Barcelona este miércoles. El equipo azulgrana no adelanta el posible tiempo de baja de su capitán, limitándose a afirmar que "su evolución marcará su disponibilidad".

Sin embargo, todo apunta a que será baja el sábado en el encuentro contra el Getafe por la liga de España y es seria duda para el partido de Champions League contra el Inter de Milán el próximo 2 de octubre.

El momento en que se lesionó

Tras el partido, el técnico Ernesto Valverde trató de mostrarse tranquilizador: "Tenía una pequeña molestia en el aductor y por precaución hemos decidido no arriesgar". "En principio no es más, pero vamos a ver mañana cómo puede ir (...) Ha sido por no tomar un riesgo; sale de la lesión y por evitar caer en otra, nada más", añadió el martes.

La baja de Messi es un duro golpe para el club catalán, que está atravesando una de sus inicios de temporada más difíciles de los últimos tiempos.