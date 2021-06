Lionel Messi queda libre: se vence su contrato y preocupa a Barcelona

Cuando el reloj marque las 19 horas en la Argentina, Lionel Messi dejará de ser futbolista de Barcelona. Es que, el contrato del argentino, firmado el 25 de noviembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, vence este miércoles poniendo fin, quizá, al vínculo que une al futbolista y al Blaugrana oficialmente desde el 8 de enero de 2001, cuando formalizó aquel compromiso que fue firmado simbólicamente en una servilleta. Desde aquella vez hasta hoy, pasaron 7.478 días de un acuerdo que las partes quieren prolongar y quizá lleguen a un acuerdo en los próximos días. Lo cierto es que, de no haber ninguna novedad en las próximas horas, el rosarino jugará el sábado ante Ecuador por Copa América como jugador libre.

Hace un año, Messi estaba dispuesto a dejar Barcelona. Con un enfrentamiento abierto con Josep María Bartomeu, el futbolista llegó a pedir su salida mediante un burofax. Por aquel entonces, el ahora ex presidente del club, no quiso oír hablar de la posibilidad de que la estrella se vaya del blaugrana y se aferró a la cláusula de rescisión de 700 millones que tenía el futbolista.

Luego de una temporada en la que el equipo sólo se quedó con la Copa del Rey y no puedo quedarse con otros títulos, cerrar el acuerdo será complicado. Hay varios asuntos que todavía no están resueltos y que se siguen negociándose en los últimos días. No son diferencias insalvables, ni mucho menos, pero el acuerdo definitivo no se ha sellado. Podría cerrarse en breve, cuestión de días, o alargarse más en el tiempo. El actual Presidente, Joan Laporta quiere un acuerdo rápido. No le agrada la idea de ver a Messi sin contrato. A nivel de imagen es muy duro ver como el mejor jugador del mundo se desliga del Barcelona aunque sea sólo por unos días.

Lionel Messi podría jugar ante Ecuador el próximo sábado como jugador libre AP Photo / Bruna Prado - AP

Uno de los condimentos que se le suma a un Messi en Libertad de acción es qué sucede si, por ejemplo, el delantero sufre una lesión importante el próximo sábado en el duelo de Copa América ante Ecuador por los cuartos de final. En el último año, Barcelona pagaba un seguro por 60 millones de dólares por año en el que se garantizaba esa suma por alguna lesión. Claro está que si se perdía dos partidos por un esguince, por ejemplo, se comprobaba la lesión y le pagan el porcentual correspondiente. Pero si se perdía todo un año, el club recibía el total de la suma. A partir del 1 de julio, este seguro no correrá más.

Pero hay más elementos que le ponen más dudas a la situación. Otros contratos de patrocinio no se ponen en marcha o no se desarrollan con debieran. Hace unos días, un patrocinador tan importante como Nike presentaba la nueva camiseta de la temporada que se inicia el fin de semana del próximo 14 de agosto. Es que, para todos, los actos de presentación y la imagen de las nuevas camisetas por todo el mundo, no han podido contar con Messi por la falta del acuerdo. Esto sólo es un ejemplo, pero hay otros de patrocinadores que no quieren firmar nada mientras no se resuelva el futuro del futbolista.

Todo parecía estar claro. La voluntad de Barcelona siempre fue anunciar la renovación de su máximo ídolo el 24 de junio pasado, día en el que Messi cumplió 34 años. O el martes 29, fecha en la que el presidente Joan Laporta cumplió 59 años. Sin embargo, debido a la complejidad del nuevo contrato del que todavía restan limar algunos detalles, no se han podido cumplir las expectativas del flamante máximo mandatario del Blaugrana, que la semana pasada cumplió los cien primeros días al frente del club.

