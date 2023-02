Lionel Messi y PSG no llegaron a un acuerdo por la renovación del contrato, se programó otra reunión fuera de París y se reflota la opción de Inter Miami

escuchar

Lionel Messi parece cada vez menos tentado a extender su contrato con Paris Saint-Germain. O al menos no tiene ningún apuro por prolongarlo con la agilidad que los directivos desean, según lo informado este miércoles por el diario francés L’Equipe, tras producirse el primer encuentro presencial entre el padre del futbolista, Jorge Messi, y dirigentes del club.

Por el momento, según sostiene la información, el campeón del mundo como capitán del seleccionado argentino sigue sin aceptar la propuesta de ampliación de contrato, aunque en las últimas semanas se había dejado trascender que el jugador se sentía a gusto en el club y que las posiciones entre las partes estaban cerca como para llegar a un acuerdo rápido.

Messi saluda a quienes están a un lado del campo de juego previamente a un partido de PSG; el futuro del 30 en el equipo es incierto. ALAIN JOCARD - AFP

Sin embargo, en la reunión que sostuvieron el día después de la derrota ante Bayern por 1-0 en la ida de los octavos de final de la Champions League y en medio del difícil momento que atraviesa el equipo, con tres derrotas seguidas, la continuidad de la historia entre Messi y PSG se escribe con puntos suspensivos.

Sostiene L’Equipe que tras abrigar la esperanza de una inminente firma de la ampliación del contrato por parte de su siete veces ganador del Balón de Oro, en el club capitalino se mantienen confiados en un desenlace feliz. Pero no se llegó a ningún acuerdo por el momento, tras el primer encuentro entre ambas partes, después de varias comunicaciones.

Por el momento, los Messi no aceptan la oferta de un año de prórroga, que corresponde a la opción que figura en el vínculo firmado en agosto de 2021, cuando el rosarino llegó a la entidad. Y según trascendió, esa postura se debe a las limitaciones económicas que pesan hoy sobre Paris Saint-Germain.

Luis Campos, el director deportivo de PSG, participa en las reuniones con Jorge Messi, padre y representante de Lionel. PSG - Twitter Oficial de PSG

Llegado desde la Argentina en la noche del lunes, Jorge Messi tenía planeado desde hacía más de un mes este encuentro con Luis Campos, el asesor deportivo de PSG. Desde el club se destacó que es sólo un paso intermedio en las negociaciones con el entorno del futbolista y que es lógico encontrarse con los representantes de los jugadores al día siguiente de un partido de Champions League. Se menciona que programaron otra reunión para los próximos días en una ciudad que no es París.

No obstante, L’Equipe subraya que la reunión no fue solamente un encuentro de cortesía y que las puertas, abiertas de par en par durante el Mundial Qatar 2022, parecen no estar tan así en este momento, más allá de que una acuerdo en una primera conversación formal es muy poco común. Especialmente cuando se trata del contrato de Messi.

Las tratativas con Campos y Nasser al-Khelaïfi, el presidente del club, iban bien en el otoño boreal (primavera en Argentina), aunque las posiciones no estuvieran del todo alineadas. Avanzado el invierno, daba la sensación de alejarse un acuerdo. Como si desde alguno de los dos lados se intentara ganar tiempo. El medio francés, siempre estricto para con Leo, marca que el hilo nunca se ha roto, pero el entorno del jugador ha escuchado opciones.

Leo no se imagina jugando en Paris Saint-Germain sin su socio futbolístico Neymar. Francois Mori - AP

“La prórroga parece cada vez más problemática”, subrayó una fuente del club a principios de este mes, como si intuyera un vuelco. Surgió la hipótesis de que el futbolista volvería a Barcelona, para completar la aventura europea donde la había comenzado, aunque solamente fuera por seis meses. Pero con la actual dirigencia de la entidad blaugrana, eso es poco probable.

Entonces, especula L’Equipe, Messi estaría tentado de cruzar al otro lado del Atlántico para comprometerse, a los 36 años, con Inter Miami, liderado por David Beckham y referencia de una ciudad donde la familia del rosarino imagina instalarse. Como si después de conquistar todos los grandes trofeos tanto de selecciones como de clubes, Lionel fuera dejándose convencer de que su futuro ya no puede estar en París.

Messi piensa en las mejores opciones que tiene para su futuro, camino a los 36 años y con el proyecto de PSG sobre la mesa. Thibault Camus - AP

Leo, que ganó cuatro Champions League, no entiende por qué ni cómo un club como PSG, que cuenta con jugadores de su calibre y el de Neymar, puede pensar en un proyecto enfocado básicamente en Kylian Mbappé, por más brillante que sea y que siempre haya sido elogiado públicamente por el propio Messi.

Para el diario francés, Leo no obversa un deterioro del clima en el vestuario y no tiene quejas en ese sentido. Pero considera que PSG no puede descuidar a los demás y, sobre todo, no debería renunciar a mantener a Neymar si pretende ganar la Champions.

