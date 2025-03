Lionel Scaloni, antes de Argentina vs. Uruguay por las Eliminatorias: “Sabíamos que había varios jugadores tocados y que podíamos perderlos”

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, habla en el predio de Ezeiza en la previa de la doble fecha FIFA de eliminatorias. El equipo campeón del mundo en Qatar 2022 juega este viernes en Montevideo ante Uruguay y el martes próximo frente a Brasil, en el estadio Monumental. “Siempre que viene una fecha FIFA estamos alertas. Por los partidos que juegan, es un problema. Sabíamos que había varios jugadores tocados y que podíamos perderlos. Ha pasado y es lo que toca. Hay que pensar en lo que tenemos”, respondió a las lesiones de Paulo Dybala, Lionel Messi y Lautaro Martínez. El DT ahondó: “Es verdad que siempre, y más ahora en el momento en el que estamos, es una temporada agobiante para los jugadores. Somos conscientes de eso. A afrontar el partido con lo mejor que tenemos y sin quejas”.

Ante la consulta sobre Lautaro Martínez (también lesionado), Scaloni indicó: “La verdad es que en principio contábamos con Lautaro. Llegó más tarde. Fue el último que jugó. Nos encontramos con que estaba tocado. Por suerte todavía no habíamos preparado el partido. Hemos preparado el partido sin él. Los planes que uno tenía hace 15 días son inútiles. Pudimos prepararlo sabiendo que él no está. Esperemos que se recupere porque es un jugador importante”, deseó.

Lionel Scaloni, en una práctica del seleccionado argentino en Ezeiza Rodrigo Nespolo

El entrenador adelantó que tiene el equipo titular definido “en un 90%”. Y añadió: “En el último entrenamiento de la tarde lo voy a terminar de definir. Tengo una idea. Con el tema de las amarillas: tenemos tantos jugadores que no podemos permitirnos el margen de guardarlos. El nivel de los chicos hace que en la mitad de la cancha quizás podamos darle oportunidades a otros”. También se refirió a Lionel Messi: “Hablé con él y venía hablando hace tiempo. No estaba muy bien de su aductor. Era consciente de eso y no pudo estar. Es una baja importante, pero el equipo afrontará el partido como siempre lo ha hecho. La idea será siempre la misma”. Y agregó: “Leo no viene por el tema de la lesión. No es porque nosotros hayamos decidido que dosifique. No es nuestra idea. Que se recupere y ya veremos”.

Scaloni habló a continuacón de Julián Álvarez y el polémico penal contra Real Madrid por los octavos de final de la Champions League: “Contento por su presente. Es un chico que da muchísimas opciones a cualquier entrenador. Ha encontrado un lugar importante. Con relación a lo que pasó, hoy todavía está la duda sobre la pelota se mueve, si está en juego. El partido terminó y eso para el Atlético es triste haber quedado afuera de esa manera. Han hecho un partido espectacular. Como hombre de fútbol, el tema tiene que quedar bastante más claro. Para que si vuelve a pasar la tengamos 100% clara”.

Y también se refirió a Giuliano Simeone, de quien incluso dijo que podría tener minutos en los próximos dos partidos: “El presente de Simeone es bueno, va de menor a mayor, un chico que a cualquier entrenador le gusta. Como era el padre cuando jugaba. Es su fiel reflejo. Puede tener posibilidades de jugar, como cada vez que ha venido. Está bien, si lo pensamos para jugar puede jugar por izquierda o por derecha. La posición de extremo, tienen que hacer las dos fases. Él lo hace bien. Es una alegría que esté en este momento: va a ser de gran ayuda”.

Otro nombre propio fue el de Paulo Dybala, quien comunicó en las últimas horas que deberá operarse por un recurrente problema muscular: “Ayer intercambié algunos mensajes con Dybala. La noticia es muy triste, algo nos temíamos cuando pasó. Más allá del jugador, la persona es muy importante. Es un chico que cuando ha estado y cuando no ha dado el máximo. Su comportamiento ha sido ejemplar. Nos duele desde el lado humano que no pueda estar. Es una pérdida de todo tipo, sobre todo en este momento lo hubiéramos necesitado. Que se recupere”, deseó Scaloni.

La convocatoria de Santiago Castro también se coló entre los temas: “Bologna jugó Champions, así que la cantidad de partidos es la misa que los demás equipos. Es un chico que está en buen nivel, que se está adaptando al fútbol italiano y en los últimos partidos lo ha hecho bien. En esa posición estaba Castellanos que tenía una lesión. Nos hemos decidido por Santiago, tiene fuerza física, buenos movimientos, nos puede aportar. Es recién llegado, se tendrá que adaptar. Si lo necesitamos para que entre, está bien y es una alegría”, dijo sobre el ex delatnero de Vélez.

Scaloni descartó además que piense agregar algún futbolista a la lista de convocados para los próximos encuentros: “En principio no vamos a sumar a nadie para este partido. Después, ya veremos si va todo bien. Si no tenemos ninguna baja para el siguiente (Brasil) seguiremos con estos”, adelantó. Y se refirió a los futbolistas que miltan en el torneo local y sus posibilidades de ser llamados: “No es que no hay nivel. Yo nunca dije eso, para nada. Siempre dije que cuando tuviéramos que convocar dependerá de los casilleros que estén libres. Porque al final viene una cantidad de jugadores y hay que intentar que no se acumulen muchos. Nos gustaría ver a un montón, pero en este caso, por suerte, tenemos a la Sub 20, que está entrenado con nosotros, que los vemos, que son chicos que hoy son de lo mejor del fútbol argentino. Y podríamos tirar de ahí. Creo que nuestros ojos están ahí. Más allá de algún que otro jugador que pueda tener un gran presente, creemos que los chicos de la Sub 20 pueden ser de gran ayuda”, valoró.

Scaloni también se refirió a Benjamín Domínguez: “Vimos el presente. Es un chico que está bien, que puede jugar de extremo por derecha o por izquierda, que se saca a un hombre de encima fácil, que nos puede aportar cosas que el equipo no tenía. Al momento de decidir por él o Ale (Garnacho), nos hemos decidido por él para conocerlo. Para verlo. Al final, era la única manera de poder sentir al jugador. Es por eso que hemos decidido que venga él”. Y opinó sobre Claudio Echeverri: “Su presente, después de haber jugado el Sub 20, que fue muy bueno... consideramos que podría estar, y que incluso su convocatoria o estar en la prelista podría ser importante para él, pero después decidimos que es preferible que se quede allá [en Manchester] entrenando con su nuevo club. En un futuro veremos. Después ha surgido el tema de las lesiones y todo eso y los planes cambiaron. Pero aún así creemos que sigue siendo mejor que se quede ahí con sus nuevos compañeros”.

Sobre el próximo rival, Uruguay, Scaloni opinó: “Ya sabemos cómo juegan los equipos de Marcelo [Bielsa]. Siempre atacando, buscando el arco rival. Más allá del sistema de juego, que yo creo que va variando en el partido, dependiendo de lo que hace su rival, él siempre quiere hacer goles y atacar. Espero que la gente disfrute: nosotros buscamos lo mismo, hacer un buen partido y, lógicamente, contrarrestar lo que nos puedan proponer ellos. Es un equipo de los buenos, es peligroso, rápido y juega de local. Así que será un lindo partido. Nosotros, con las bajas que tenemos, puede ser una oportunidad para que algunos chicos puedan demostrar su valor. No tanto a nivel de resultado porque sabemos que el resultado puede ser engañoso, sino para verlos y analizarlos de cara a lo que viene”.

Lionel Scaloni, durante la conferencia de prensa de este jueves en el predio de Ezeiza JUAN MABROMATA - AFP

Acerda de las futuras convocatorias a jugadores jóvenes, Scaloni adelantó: “Creo que desde que estamos nosotros nuestra idea es ver cómo se puede mejorar o qué estén los que están mejor. Si hoy son los jóvenes, jugarán los jóvenes. No tenemos problema en eso. Y si tenemos la suerte de estar clasificados -que todavía no-, tendríamos que pensar seriamente en que es momento para que (no solo los chicos) jugadores nuevos puedan aportar a la selección. Al final creo que es un poco de lo que se trata. Si sólo pensamos en ganar, a lo mejor estaríamos errando. Creo que ahora es un momento para darle la oportunidad a esos chicos y así lo haremos en la medida que podamos”.

“Desde que estamos acá, rara vez han atacado los dos laterales a la vez”, dijo Scaloni ante la consulta sobre el juego de los dos laterales ante Uruguay. “No creo que eso suceda, pero ya veremos. No creo que sólo sea en función de los laterales el tema del ataque. El partido puede ir por otro camino. Sí es evidente que ellos utilizan mucho los extremos y al final atacan con todo su potencial. Es un equipo para tener en cuenta. También hay que saber defender en esos momentos y para eso estamos trabajando”. añadió.

También habló sobre los futbolistas que juegan en la Argentina“¿No vienen los jugadores del torneo local?”, cuestionó. “Los motivos ya los dije y está bien que la gente pueda pensar eso. Son libres e incluso diría que hasta puede ser que en algunos casos algunos jugadores tengan el nivel para poder estar. Pero para que esos chicos puedan estar, yo tengo que sacar a otros. Y si ese otro a mí no me da motivos, no es fácil. Pero claro que no entiendo. Sobre todo al que es hincha de un club que ven que un jugador del fútbol argentino está bien”.

