escuchar

Sin desbordes en el campo de juego, sin palabras altisonantes en el momento de declarar ante los medios. El inicio de las eliminatorias le dibuja una sonrisa a Lionel Scaloni, el entrenador que recibió el reconocimiento en el Monumental, después de la consagración en el Mundial de Qatar, pero que no desea que el conjunto se relaje por las conquistas. El triunfo por 1-0 sobre Ecuador, en el estreno en el camino para el Mundial de 2026, es toda una señal de lo que exige el seleccionador, pero también el desempeño que tuvo la selección en un juego que resultó intenso, incómodo por pasajes, pero que la Argentina sacó adelante con suficiencia.

“Se jugó al límite como debe jugarse un partido de eliminatorias. Estoy orgulloso y se los dije a ellos. Hicieron un partido increíble, en todos los sectores de la cancha. Habiendo visto este partido me queda claro que no se va a dormir en lo conseguido. A nivel de actitud y compromiso es increíble lo que hicieron hoy estos chicos”, el elogio del entrenador por la victoria, pero también por cómo resultó la propuesta.

“En el primer tiempo tuvimos ocasiones. La de Leo [Messi] cruzada, el tiro en el palo de Lautaro [Martinez]... Pero Ecuador es un buen equipo, en el Mundial le puso las cosas difíciles a Holanda e inmerecidamente se quedó afuera. No creamos que es un equipo normal. Tenemos una selección que nos brinda enormes variantes. Puede ser que los rivales, al jugar contra el campeón del mundo, se sientan más alerta. Pero también es cierto que le juegan a la Argentina de una manera más marcada”, comentó el director técnico, acerca de cómo fue el desarrollo, en el que la Argentina siempre fue la que sostuvo el pulso, aunque por espacios quedó con áreas gigantes que Ecuador no pudo explotar. Y agregó: “Me quedo con el partido que hicimos, con las ganas de seguir ganando, que es básico en el fútbol: no dormirse en los laureles. Después podemos evaluar, siempre se puede jugar mejor, pero cuando arranca así es más fácil”.

Desde el costado de la cancha, Lionel Scaloni empuja a la selección; triunfo 1-0 y con gol de Messi en el estreno sobre Ecuador, al igual que en las eliminatorias para Qatar 2022 Santiago Filipuzzi

Scaloni generó una rareza: sacar a Messi del partido. En partidos oficiales no salía desde el Mundial 2014, frente a Nigeria. En un inicio se pensó que se trató de una modificación para que Leo reciba una ovación del público, pero en la charla con los periodistas el seleccionador manifestó que se debió a un pedido del jugador. “Leo me pidió el cambio, si no, no lo saco. Después veremos qué tiene. No sé qué tiene, le haremos estudios. Si está bien, viajará a Bolivia y jugará, y si no está bien, veremos qué hacemos”, alertó el santafecino, que abre una ventana sobre la posibilidad de que Messi no viaje a La Paz, para el encuentro del martes, por la segunda jornada de las eliminatorias. Sin dudas, si el juego fuera definitorio, el capitán no se perdería el partido, pero la seguidilla de juegos en la MLS y los viajes le quitaron frescura y el descanso no es una mala señal para el futuro.

Con cinco años al frente de la selección, los logros no le hacen perder el rumbo a Scaloni. “Parece que fue hace poco y son cinco años. Hubo momentos difíciles y ahí te das cuenta que pasó el tiempo. Uno va mejorando con la experiencia, uno va cumpliendo años, juntando partidos y mejorando, que creo que es lo mejor que le puede pasar a un entrenador”, resaltó el DT, que recordó que en el inicio de las eliminatorias pasadas también se le ganó a Ecuador, por el mismo resultado, y con gol de Messi, de penal. “Fue más sufrido que este, que merecimos más. Son partidos muy complicados, no va a cambiar eso. Hay partidos en los que el rival se abre un poco más, por ejemplo, cuando vas como visitante. Tenemos que saber que no somos invencibles y sufrir por momentos: eso el equipo lo tiene claro”, apuntó entre los dos juegos.

Pensativo Lionel Scaloni, que en las próximas horas y con el informe de los médicos tendrá que decidir si Messi viaja a La Paz Santiago Filipuzzi

La visita a La Paz, a la altura, es un escollo que siempre le trae complejos a la selección. Scaloni no planificó ensayar movimientos bruscos y tampoco los imagina en las convocatorias futuras. “No hay espacio cuando se compite por los puntos, no hay momentos de probar. No hemos tenido tiempo de probar, pero sí hay chicos jóvenes que si siguen jugando así van a tener la posibilidad. Están los mejores, no vamos a hacer pruebas. No hay dudas de que jugará el que está mejor. No valoramos otra cosa. Después de los seis primeros partidos de las eliminatorias, hay amistosos para empezar a preparar la Copa América, está la base para que vengan a entrenarse los chicos jóvenes, y si vemos que pueden jugar porque lo merecen, entrarán”, reflexionó Scaloni, que fue tajante sobre el juego con Bolivia: “No es que los que no jugaron van a jugar el martes. Tenemos una idea, ya sabemos lo que es jugar ahí. Es inútil insistir: hay que ir y jugar. Primero ver el parte de los jugadores, luego intentaremos hacer el mejor partido posible”.

Un triunfo para empezar a desandar las eliminatorias, el camino que lleva al Mundial, la cita que tiene como último campeón a la Argentina, un equipo que tiene un libreto que respetar para seguir marcando el pulso en el planeta fútbol.

LA NACION