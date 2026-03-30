Lionel Scaloni habla en la antesala del amistoso de la selección ante Zambia rumbo al Mundial 2026

En la antesala del amistoso frente a Zambia en La Bombonera, la agenda de la selección argentina tiene como eje la palabra de Lionel Scaloni, quien brinda este lunes una conferencia de prensa desde las 11, en un tramo de la preparación que comienza a ingresar en su etapa final de cara al Mundial 2026. El partido se jugará este martes a las 20.15.

Por lo pronto, el DT confirmó a Messi de titular, a diferencia del partido ante Mauritania, cuando ingresó en el segundo tiempo: “Irá desde el inicio mañana”, señaló el hombre de Pujato. Y agregó: “Con respecto a los cambios, quería darle descanso a Julián (Alvarez) que venía cargado. Nico González, que hizo un gran primer tiempo, lo mismo, y darle espacio a otros chicos”.

¡MESSI TITULAR ANTE ZAMBIA! Lionel Scaloni confirmó que Leo irá desde el arranque en el segundo amistoso de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hGykV9I7xS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026

La autocrítica ante Mauritania

Sobre que los jugadores hayan sido autocríticos después de la floja actuación ante Mauritania, comentó: “Creo que es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno. Es una señal de lo que se vio en los últimos tiempos: un equipo que compite y que siempre da la sensación de ser un grupo y un equipo. Y eso no se dio el otro día. Se corrige, se trabaja y es una posibilidad de demostrarle a la gente si realmente fue un partido o es propio de este momento. Ojalá haya sido solo un partido..”.

"CUANDO NO SE JUEGA BIEN LOS JUGADORES SE DAN CUENTA"



Lionel Scaloni se refirió al encuentro con Mauritania y cómo los jugadores se dieron cuenta de que no fue un buen partido: "No fuimos un equipo". pic.twitter.com/RSXNMX9FNA — TyC Sports (@TyCSports) March 30, 2026

La conformación de la lista definitiva

Acerca de qué porcentaje de la nómina mundialista tiene en la cabeza, apuntó: “La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA. De la lista de 26 hoy estamos pasados, y tendremos que ir descartando en base a los rendimientos. No hay otra. Son cosas que el entrenador va tomando y se decidirá al final, priorizando siempre al equipo por sobre las individualidades. Y después, convencidos de lo que se lleva al Mundial, pero la lista del Mundial la tengo bastante clara”.

"LA LISTA LA TENGO BASTANTE CLARA PERO DESPUÉS SI LOS RENDIMIENTOS NO SON LOS ADECUADOS... TOMAREMOS MEDIDAS"



🔥 Lionel Scaloni sobre los jugadores que llevará al Mundial 2026: ¿Habrá muchas sorpresas? pic.twitter.com/XwUbX2Aohy — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026

En esta misma línea, a la hora de barajar nombres, apunto: “Son decisiones difíciles. Lo hicimos con chicos que se quedaron afuera por lesiones. Creemos que cuando demos la lista, se hará sin darle muchas explicaciones al que no va. Sí a los que no vayan por alguna lesión. Ahí somos inflexibles, porque priorizamos siempre al equipo. El corazón está, pero siempre pensamos qué es lo mejor para el equipo”.

“Buscar la perfección”

El coach habló del alma que fue construyendo el conjunto nacional: “Nos enfocamos mucho en no perder la identidad que logró este equipo. para que el que está de antes no la pierda y el que se suma nuevo desde afuera la incorpore. Pasaron más de tres años del Mundial y hay que valorarlo. Pareciera que la selección es siempre la misma, pero nos vemos muy cada tanto. No es lo mismo que en un club, donde te ves todas las semanas. Sobre todo en esta selección, en donde se suman chicos que vienen empujando. Nos enfocamos en mantener y mejorar lo que tenemos. Buscar la perfección, que es muy difícil en el fútbol. Pero en eso nos enfocamos”.

El nivel actual del equipo

Sobre cuán lejos está hoy Argentina en cuanto al nivel respecto de aquella actuación descollante ante Brasil (4-1), por las Eliminatorias, consignó: “No sabría decir si estamos lejos o cerca. Sí puedo decir que cuando tengamos que competir contra esos rivales, el equipo va a estar. Lo que hay que entender, y los jugadores también, es que no importa el rival y siempre hay que jugar a ese nivel. Llegado el caso, si no vemos que eso no está, buscaremos opciones. Le daría un voto de confianza al equipo, porque no creo que se haya perdido eso. Un partido puede pasar que las cosas no se den. Mañana tenemos la oportunidad de demostrar que fue solo eso”.

Además, Scaloni comentó que las únicas referencias que tiene el cuerpo técnico de ahora en adelante con los jugadores será el rendimiento en sus clubes. “No quiero hacer demasiado hincapié en esto porque ellos juegan cosas muy importantes. Cuando llegue el momento de la lista veremos. Son momentos de tensión, en donde a lo mejor podés lesionarte. Hay que estar tranquilo. Sabemos que algunos muchachos vienen de hace más tiempo y corren con cierta ventaja por estar desde antes. Pero no se pueden repetir cosas como las del viernes, porque si eso pasa tendremos que tomar decisiones. Aunque hay que darle el voto de confianza a estos jugadores”.

Los rivales del Mundial y Otamendi

En cuanto a los rivales del Mundial, el DT apuntó: “Al único que no pude ver en directo fue Jordania vs Costa Rica. Pero vimos a Austria y a Argelia. Me voy a cansar de repetir que son rivales difíciles. Es la realidad, aunque suene aburrido”. Y le dedicó un párrafo a Nicolás Otamendi, el más veterano del plantel: “Venía con una molestia, se le dormía un poco el pie y preferimos que no juegue y juegue Marcos Senesi el viernes. Pero ahora, Otamendi está mejor y va a jugar porque merece tener esa despedida del público argentino, después de todo lo que nos dio”.

No resignar carácter

Dentro de esta sensación de “malestar futbolístico” por la opaca actuación ante Mauritania, confirmó: “Hoy vamos a tener una charla sobre el rival. No somos máquinas y pueden pasar estas cosas. Hay que hacer hincapié en que los rivales son difíciles, que la motivación hay que buscarla en lo que vale vestir esta camiseta. Siempre lo entendieron y hay que dejarlo en que fue un partido malo, que puede pasar. Lo que pasa es que este equipo, cuando no jugó bien, tuvo carácter. Y esa es la sensación que quiero que encuentren. No busco que tengamos el 80% de posesión. Pero la conjunto de equipo es lo que no hay que perder”.

"EL PARTIDO CON MAURITANIA FUE UN ACCIDENTE QUE NO SE PUEDE REPETIR"



Lionel Scaloni y el rendimiento de la Selección en el último amistoso. pic.twitter.com/x0OHmWhnFZ — TyC Sports (@TyCSports) March 30, 2026

En la recta final en busca de quedar en la lista, el entrenador se puso en la mente de sus futbolistas: “En estos dos meses se intentar estar cerca de ellos, de hablar. No estarle mucho encima. Ya sabemos que la cabeza juega un papel muy importante. Sobre todo en el caso de los chicos que se juegan mucho, algunos quieren ganar la Champions, otro el campeonato... Es una situación compleja y sabemos lo que hay. Lo importante es que lleguen bien en el aspecto físico, porque lo futbolístico lo vamos a encontrar. En un campeonato tan corto es relevante estar bien desde lo físico. Y después hay que sumar el factor suerte”.

La situación de Messi

Si bien parece una obviedad, Messi no confirmó si jugará su sexto Mundial. En este aspecto, Scaloni señaló: “Lo importante es que Leo venga y disfrute, si finalmente decide venir. Que teóricamente es el único aunque nunca se sabe. Cuando dejás de jugar, todas esas cosas (y sobre todo un Mundial) se extrañan. Que lo disfrute y lo tome como tal. Después, lógicamente sabemos que compite y como lo hace. Y que vaya sabiendo que no tiene la presión de ganarlo de nuevo. Ya lo decía antes de que lo gane y más ahora. Y además todo el mundo lo quiere ver y es lo que deseamos”.

Lionel Messi, en el último amistoso ante Mauritania, en La Bombonera Manuel Cortina

Nuevas metas

No dormirse en los laureles, pensar en nuevos objetivos. Scaloni habló del proceso que sigue rumbo a su segundo Mundial, en los de defender la corona: “Cuando uno está acá no piensa en lo que se ganó. Siempre se piensa en lo que viene. Ahora el partido del martes, después los últimos amistosos y el mundial. Yo soy tan competitivo como los jugadores. Y eso no es querer ganar siempre. Es buscar mejorar. Porque ganar gana uno solo. Y es lo que hacemos, inculcado en el afán de mejorar. Es eso lo que me mantiene hoy acá”. Y amplió. “Si te ponés a pensar en lo que se ganó me siento en un sofá y que pase lo que tenga que pasar Creo que todos estamos igual: si ustedes los periodistas hacen una nota que sale bien irán en busca de una mejor. Lo que pasa es que llegamos a un lugar en donde se jugó tan bien y se ganó tanto que es muy difícil mejorar o ganar más. Por eso el fastidio de no jugar bien como pasó el viernes. Porque creemos que se puede jugar mejor. Es por ahí”.

La diferencia con el camino a Qatar 2022

En cuanto a la comparación del camino entre Qatar 2022 y la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026, calificó: “La verdad es que en esta previa estamos menos ansiosos, porque sabemos lo que hay, lo que puede pasar. Estamos más alertas a cosas que puedan pasar en relación al rendimiento o a lesiones porque no nos afectarían tanto como en la lista anterior. En este caso es más típico ya que es a mitad de año, se paran los torneos en todos lados. No como en 2022, que fue en la mitad de las competencias”.

Sobre Argelia, al técnico le preguntaron si la consideraba una selección más europea o africana. “La analizo como una selección. Una muy buena selección, No analizo de qué continente es. Esta selección juega muy bien, tiene un gran entrenador y nos va a poner las cosas difíciles”, explicó.

Franco Mastantuono y Valentin Barco, durante un entrenamiento de la seleccion Manuel Cortina

Emoción y tristeza por Panichelli

El marco emotivo de la conferencia se dio cuando le preguntaron por Joaquín Panicheli, el delantero de Racing de Estrasburgo que perdió la chance de ir al Mundial por una rotura de ligamentos cruzados de una rodilla. “Es muy difícil. Hemos hablado con él. Incluso después de que le dierab el resultado, quiso venir al Predio de Ezeiza cuando podía haberse quedado en el hotel. Fue muy emotivo todo, muy emotivo... Todo lo que dijo tenía razón: no lo merecía. Como no lo merece nadie. Pero él particularmente es un laburante de esto. Se lo había ganado. Y es lo que le dije: va a tener otra chance. Ya la tuvo”.

SE EMOCIONÓ Y SE FUE 😥



El emotivo momento que se vivió en la conferencia de prensa de Lionel Scaloni cuando se refirió a la lesión de JOAQUÍN PANICHELLI.



"La verdad es que fue MUY EMOTIVO y es algo que JODE. Tiene razón en que no se lo merecía. Es un chico que contagia y va a… pic.twitter.com/lBsjsDpKBa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2026

Entonces, los ojos de Scaloni empezaron a humedecerse. Y trató de seguir: “Es un chico que contagia... Estaba entrenando muy bien. Jode... Y no hablo más”. De inmediato, el DT de la selección se paró y dio por terminada la conferencia, en medio de aplausos.

La probable formación de la selección argentina ante el conjunto africano es la siguiente: Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, Messi, Julián Alvarez y Thiago Almada.