A qué hora juega hoy Argentina vs. Mauritania y por dónde se puede ver en vivo el amistoso

Entre esta semana y la próxima se disputa la penúltima doble fecha FIFA antes del Mundial 2026, en la que todas las selecciones clasificadas afrontarán amistosos para terminar de definir la lista de convocados. En ese contexto, la selección argentina se enfrenta a Mauritania este viernes a las 20.15 (horario argentino) en la Bombonera, con transmisión televisiva de Telefé y DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J de la Copa del Mundo con Argelia, Austria y Jordania. Se clasificó tras culminar en lo más alto de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 38 puntos, nueve más que su perseguidor más cercano, Ecuador, lo que deja en evidencia la diferencia que logró sacar. El objetivo es defender el título obtenido en Qatar 2022.

Lionel Scaloni aseguró que la Argentina debe respetar a Mauritania en el amistoso de este viernes LUIS ROBAYO - AFP

En la previa del encuentro, el entrenador habló en conferencia de prensa y se refirió al rival de turno en este primer amistoso de marzo. “Pudimos hacer entrenamientos interesantes. Hay que sacar lo positivo, y esto es positivo. Tenemos dos partidos amistosos (el otro será el próximo martes ante Zambia) en los cuales hay que respetar a los rivales. Son partidos para jugar y ver a los chicos que merecen una oportunidad”, afirmó.

El seleccionado africano, por su parte, no participará del Mundial. Ocupa la posición 115 en el ranking FIFA y es dirigido por el español Aritz López Garai. Atraviesa una racha de seis partidos sin victorias, ya que su último triunfo fue el 5 de septiembre de 2025 ante Togo, por las eliminatorias africanas. En esa competencia finalizaron en la penúltima ubicación del Grupo B, con siete puntos en 10 encuentros.

Mauritania, el impensado rival de la selección argentina en uno de los amistosos de marzo

El propio entrenador español habló con los medios cuando se confirmó el amistoso y explicó las fortalezas y debilidades de su equipo. “Nuestros futbolistas solucionan muchas situaciones desde la superioridad física, pero el entendimiento táctico del juego es lo que más estamos desarrollando”, comentó. Además, se refirió a la presencia de Lionel Messi y aseguró que no habrá riesgos de juego violento: “Al 10 de la Argentina no se lo toca porque no llegás a tocarlo. No habrá problema, es un amistoso”, cerró.

Argentina vs. Mauritania: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional - Fecha FIFA de marzo