Cuándo juega Argentina vs. Zambia, por un amistoso de fecha FIFA

El encuentro se disputará este martes a las 20.15 en la Bombonera y se transmitirá en vivo por Telefé y DSports; será la despedida del país de cara al Mundial 2026
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La selección argentina jugará su último partido como local antes del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 este martes frente a Zambia en la Bombonera, en el marco de la primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales. El duelo está programado a las 20.15 y se transmitirá en vivo por Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa al cotejo cuyo árbitro todavía no fue oficializado, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.06 contra 55.5 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitane. El empate llega a 18.0.
Argentina vs. Zambia: todo lo que hay que saber
Amistoso internacional
- Día: Martes 31 de marzo de 2026.
- Hora: 20.15.
- Estadio: La Bombonera.
- TV: Telefé y DSports.
- Streaming: Mi Telefé, DGO, Flow y Telecentro Play.
- Minuto a minuto: Canchallena.
Para la albiceleste no es un juego más. Se trata del último antes de que el entrenador Lionel Scaloni defina la lista de convocados a la Copa del Mundo y hay jugadores, los menos, que pelean por ganarse un lugar. Además, es probable que Lionel Messi, confirmado como titular por el DT en la conferencia de prensa de este martes, vista la camiseta celeste y blanca por última vez en la Argentina ya que el combinado nacional no volverá tener participación ante su gente hasta, probablemente, luego de la cita ecuménica.
El DT, muy autocrítico de lo que se vio en el choque con los mauritanos, advirtió que varios jugadores tendrán la chance de demostrar que merecen estar en la Copa del Mundo, para la que aseguró que tiene la lista de convocados “bastante clara” y que ya confeccionó la nómina preliminar de 55 nombres y apellidos.
En medio de ese marco que oscila entre la ardua competencia interna de futbolistas y lo festivo, el equipo está obligado a elevar considerablemente su nivel luego de la pálida imagen que se mostró en el triunfo sobre Mauritania 2 a 1 el viernes pasado. El rival de turno es similar en cuanto al nivel y lo que podrá ofrecer en el campo de juego y, en ese contexto, se espera y desea que la Argentina lo arrase.
Aunque no dio indicios de la formación inicial para recibir a las zambianos más allá de la presencia de Messi, es probable que le de minutos a los que no estuvieron en el primer amistoso o jugaron menos. En ese contexto, se imponen los nombres del arquero Gerónimo Rulli, Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Gianluca Prestianni y José Manuel López.
En la previa al Mundial 2026, la Argentina jugará otros dos amistosos en Estados Unidos frente a rivales a oficializar -uno de ellos sería Serbia- con la nómina de jugadores cerrada. Es por ello que el duelo ante Zambia y lo que puedan demostrar en sus clubes en los próximos dos meses será muy importante para los futbolistas para convencer al entrenador de representar el país en el torneo donde la selección nacional es cabeza de serie del Grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.
Convocados de la selección argentina para enfrentar a Zambia
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).
- Juan Musso (Atlético Madrid).
Defensores
- Nahuel Molina (Atlético Madrid).
- Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).
- Lucas Martínez Quarta (River Plate).
- Marcos Senesi (Bournemouth).
- Nicolás Otamendi (Benfica).
- Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).
- Gabriel Rojas (Racing Club).
- Marcos Acuña (River Plate).
- Agustín Giay (Palmeiras).
Mediocampistas
- Leandro Paredes (Boca Juniors).
- Máximo Perrone (Como).
- Alexis Mac Allister (Liverpool).
- Enzo Fernández (Chelsea).
- Valentín Barco (Racing Estrasburgo).
- Rodrigo De Paul (Inter Miami).
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).
- Nico Paz (Como).
- Franco Mastantuono (Real Madrid).
Delanteros
- Lionel Messi (Inter Miami).
- Gianluca Prestianni (Benfica).
- Nicolás González (Atlético Madrid).
- Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
- Thiago Almada (Atlético Madrid).
- José López (Palmeiras).
- Julián Álvarez (Atlético Madrid).
Zambia, por su parte, no participará del Mundial. En las eliminatorias africanas estuvo en la zona E, en la que Marruecos se aseguró un boleto a la cita del año, y quedó cuarta. Cosechó nueve unidades producto de tres victorias y cinco derrotas y únicamente superó en la tabla de posiciones a Congo y Eritrea, que se retiró antes de que comience la competencia. En contrapartida, fue superado por los Leones del Atlas, Níger y Tanzania.
La Argentina nunca se enfrentó a Zambia. Sin embargo, disputó, incluido el de Mauritania, 25 partidos oficiales ante selecciones africanas. Nigeria es el país con el que más veces se cruzó, principalmente en Mundiales, con nueve enfrentamientos. El resto de los cruces se distribuyen entre Marruecos (tres partidos); Costa de Marfil, Sudáfrica, Angola y Camerún (dos veces con cada uno); y Egipto, Túnez, Libia y Argelia (una oportunidad ante cada uno).
El historial es de 18 victorias albicelestes, tres empates y tres triunfos africanos. La caída más abultada fue en 2017 ante Nigeria: fue 4 a 2 en Krasnodar, Rusia, en la previa del Mundial 2018. Ese día fue titular Otamendi y Paredes estuvo en el banco de suplentes. Son los únicos dos que también están citados para el cotejo ante los zambianos y muy probablemente sean titulares.
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