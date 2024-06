Lionel Scaloni rompió el hechizo del debut y apuntó contra el estado del campo de juego

Escuchar

La cuarta fue la vencida. Campeón del mundo y campeón de la Copa América, los estrenos en los campeonatos oficiales resultaban una instancia incómoda para el ciclo Scaloni. En el estadio Mercedes Benz, la Argentina superó por 2 a 0 a Canadá en el debut de la Copa América de los Estados Unidos, rompió el hechizo y el seleccionador se quitó de encima una molesta estadística. La presentación triunfal dejó conforme al director técnico en el juego, aunque alzó la voz por el crítico estado del campo de juego, una situación que el plantel descubrió mucho antes del encuentro, aunque no logró disimular.

“Pareció al partido con Arabia Saudita, con la diferencia que allá [en Qatar] jugamos con una cancha decente. Con todo respeto, porque si no ganábamos hubiera sido una excusa barata. Hace siete meses que se sabe que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno. El estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero así no era apto para estos jugadores”, se descargó Scaloni, que después de criticar que la pelota no rodaba con fluidez, debido a que no existió tiempo para que los panes de césped que se colocaron el domingo se unieran sin ofrecer costuras.

“Mirá la velocidad de pases de los defensores centrales. No pueden poner 100 metros de césped juntos, con panes o paños: incluso está pintada para que no se note. De arriba quizás se ve todo lindo. Lo de la cancha espero que no se repita, porque esta era la única que era sintética hace dos días. Lo raro es que hace seis meses se sabía que íbamos a jugar, quizás se podía hace algo antes y no contrarreloj”, reforzó el análisis Scaloni, que junto al resto del cuerpo técnico diseñó un estilo de juego para desbordar a Canadá y debió modificar la teoría.

La mayor parte del partido Scaloni lo siguió de pie, dando indicaciones para que el equipo no ceda la intensidad para incomodar al rival Anibal Greco

“Tuvimos que jugar de otra manera y lo importante es que se ganó. Lo importante es que al final, sea como sea el partido, el equipo siempre está y responde. Con un partido feo, extraño, los chicos generan situaciones de gol y defienden como leones. Lo negativo, me gustaría analizar bien las situaciones que tuvieron ellos para poder tomar decisiones. Hicimos no sé si un buen partido, pero acorde a cómo estaba el campo de juego y a la complejidad del rival”, evaluó el DT.

“Uno prepara un partido para recibir entre líneas, pero ellos no se sentían seguros y no podíamos filtrar ese pase. Lo único que teníamos para atacar y quebrar al rival era por buscar por afuera. Cuando utilizamos a Leandro [Paredes] entre los centrales, para armar una salida de tres jugadores, ahí le costó un poco más a Canadá. No se podía hacer mucho más por las condiciones de la cancha, por eso intentamos cambiar posiciones”, fue el balance de un entrenador que inició el juego sentado y un par de acciones más tarde enseñó la imagen que lo acompaña desde que tomó el control de la selección, en agosto de 2018: de pie, pocas veces de brazos cruzados o por detrás de la espalda.

Con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la selección marcó los goles y recuperó a dos artilleros que estaban en racha negativa con la camiseta de la selección. “Buscamos el equilibrio, somos un equipo que necesitamos eso. ¿A quién no le gustaría que jueguen los dos? Pero si juegan los dos, Leo [Messi] y Ángel [Di María]… defiendo yo. Es una realidad, duele porque son dos delanteros de primer nivel, pero ellos la tienen clarísimo. Por más vuelta que se le dé, no encuentro una solución: ojalá que le encuentres la vuelta y me lo digas”, respondió a la periodista que le consultó, con una sonrisa amable, sobre la elección de los atacantes para el estreno con Canadá. “Será toda la Copa así y ojalá que sea hasta el final. Será la pregunta de ustedes en todas las ruedas de prensa”, agregó el santafesino.

“Siempre ganar refuerza un montón de cosas. Cuando me senté acá un día antes del partido dije que Canadá era un buen rival y complicado, que era una buena prueba. Lo mejor que podemos pensar es que la prueba se ganó. En el segundo tiempo pudimos llevar a nuestro juego, a nuestra manera de jugar por 20 y 25 minutos. Después se hizo extraño, tuvimos para alargar el marcador y cuando tuvimos que defender lo hicimos”, repitió Scaloni, que admitió que su única cábala, y que la ensaya desde que era futbolista y con cualquier resultado, es entrar con el pie derecho, como lo hizo su equipo en el debut con Canadá, ese partido con el que, al fin, rompió el hechizo de los comienzos poco propicios.

