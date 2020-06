Fuente: Reuters

Luego de 30 años, Liverpool conquistó la tan esperada Premier League . La victoria 4-0 sobre Crystal Palace, más la derrota de su escolta Manchester City por 2-1 frente a Chelsea este jueves derivaron en la inalcanzable ventaja de 23 puntos que le sacó a su inmediato perseguidor a falta de siete fechas, y que le permitieron a los Reds alzarse con el ansiado título.

Todos los jugadores del plantel que dirige Jürgen Klopp se reunieron a ver el partido entre Chelsea y Manchester City, pendientes de lo que sucedía con el equipo de Guardiola en su visita a Londres. Una vez que el árbitro del partido dio el pitazo final comenzaron los festejos íntimos. Saltos, abrazos y cantos para desahogarse después de tantos años sin festejos en el ámbito local.

Fuente: Reuters

Por su parte, todos los hinchas siguieron las alternativas del encuentro entre Chelsea y el City en sus casas, y con el resultado final se adueñaron de las calles de Liverpool. Otro punto de encuentro entre los hinchas fue el mítico estadio Anfield, con bengalas y banderas para sentirse más cerca de sus colores.

Crédito: DPA

La canción que representa al campeón seguramente no faltará en los festejos que se lleven a cabo en la noche de Liverpool: "You'll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo), es el grito que une a todos sus hinchas y el que eriza la piel de todos los amantes del fútbol cada vez que suena en Anfield. En la red social Twitter se publicó un video muy emotivo en el que se ve lo que sucedió con un hincha durante las tres décadas que transcurrieron desde 1990 hasta hoy.

Además, no tardaron en llegar los saludos y las felicitaciones. La página oficial de la Premier League fue uno de los primeros en dedicarle unas líneas al flamante campeón. Por otra parte, Manchester City, equipo que continúa en el segundo lugar de la actual competencia a la que le faltan siete partidos, también homenajeó al campeón.

Ex jugadores como Steven Gerrard, un ídolo e hincha fanático del club, también dejó su saludo felicitando a todos sus jugadores y además remarcando el gran trabajo que hizo el entrenador Jürgen Klopp. Por último, los saludó a aquellos fanáticos que esperaron 30 años para festejar el título.

Durante los festejos de la noche de Liverpool y donde estuvieron presentes los hinchas de todas las edades no se vio el uso de tapabocas ni el distanciamiento social que es algo que se viene pregonando en estos días debido a la pandemia del Covid-19 que incluso golpeó muy fuerte en todo el Reino Unido con más de 300 mil casos confirmados y 43.230 muertes. Contrario a todas las medidas que pidieron las autoridades de la ciudad hubo aglomeraciones en las calles y en las cercanías del estadio. Incluso, la policía local intentó dispersar a los simpatizantes para evitar una ola de contagios por coronavirus, aunque no fue una tarea fácil debido a la cantidad de personas que se sumaron a los festejos.

Fuente: Reuters