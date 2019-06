Loris Karius con su novia, la modelo Sophia Thomalla, en Mykonos Crédito: Instagram

Difícil olvidar a Loris Karius , el arquero de Liverpool que hace un año en Kiev, en otra final de la Champions League , resultó decisivo para la victoria de Real Madrid por 3-1. Concretamente, cometió dos gruesos errores que derivaron en goles de Karim Benzemá y de Gareth Bale.

El alemán pidió disculpas a los hinchas de Liverpool al final del partido y meses más tarde fue cedido al Besiktas, de Turquía. En su lugar, llegó desde Roma el brasileño Alisson Becker, que terminó siendo gran figura. Pese a los malos recuerdos de aquel partido, el club se acordó de él en estas semanas, luego de la inolvidable victoria sobre Barcelona por 4-0, que le valió la clasificación para la final que se disputó este sábado en el Wanda Metropolitana, de Madrid. Liverpool invitó a varios ex jugadores de la entidad a presenciar la final, incluido Karius.

Sin embargo, el arquero dejó helados a los dirigentes ingleses al declinar la invitación. Les explicó, básicamente, que no quería que sus ex compañeros se distrajeran con su presencia y tampoco que los hinchas tomaran a mal su presencia, con viejas recriminaciones. Asimismo, durante esta semana, fueron los hinchas que Besiktas los que no trataron bien a Karius: le pintaron la palabra "Loser" (perdedor) en el auto de su novia, la modelo Sophia Thomalla a raíz de algunos desempeños poco convincentes.

Por estas cuestiones, Karius optó por una decisión más agradable a nivel personal: viajó a la paradisíaca isla griega de Mykonos a disfrutar de unos días de vacaciones junto con su novia y evadirse de todo lo que fue la definición de la Champions League entre Liverpool y Tottenham.