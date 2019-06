Los mejores memes de la pelea mediática de Menotti y Ruggeri en la selección

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de junio de 2019 • 08:09

La previa del esperado partido entre Argentina y Venezuela, por los cuartos de final de la Copa América, quedó un tanto opacada por la pelea de dos pesos pesados del fútbol argentino: César Menotti y Oscar Ruggeri.

En las primeras horas de la tarde del jueves, el Director de las selecciones nacionales de la AFA dio una entrevista a TyC Sports y, además de hablar de su relación con el DT Lionel Scaloni, opinó sobre el ex jugador de Boca y River:"Estuvo 10 años comiendo asado en el predio de Ezeiza. Hoy es un periodista y no tiene un peso mayor que ese. Pobre, que haga su vida. De vez en cuando hace falta agarrar algún libro. Hay que prepararse un poquito también. Para ser cómico hay que prepararse. Que se ocupe de su hija en el Bailando", ironizó.

Pero casi de inmediato, en su rol de columnista de Fox Sports, el Cabezón no tuvo contemplaciones y criticó al entrenador campeón del mundo en Argentina '78:"¿Así que iba a comer asados al predio? Sí, pero yo iba a Ezeiza. Me encantaba ir. Es difícil ir por la General Paz. Era feliz cuando entraba al predio. Soy feliz cuando voy a Ezeiza. Y voy a seguir yendo. Me gustaría que estés algún día ahí así puedo charlar con vos. Pero como no vas. Dejá de versear, sos un vago, manejás todo desde un bar... Yo hablaré como puedo, no tengo problemas en hacerlo, pero vos siempre te cagaste de ponernos cara a cara".

Como no podía ser de otra manera, a raíz de esta pelea mediática y casi en paralelo en dos señales de cable distintas, se multiplicaron los memes en las redes sociales: