Formaciones de Boca vs. Racing para hoy viernes 20 de febrero de 2026

Boca y Racing se enfrentan este viernes en el único clásico de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. La Academia llega mejor, con dos triunfos consecutivos tras un comienzo de año para el olvido, pero el xeneize acumula más puntos. El partido se juega a las 20 en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

De cara a este compromiso, Claudio Úbeda, DT de Boca, no podrá contar con dos jugadores clave: Exequiel Zeballos y Leandro Paredes. El ‘Changuito’ padece una lesión grado 2 en el bíceps femoral izquierdo que se le generó en un entrenamiento el 4 de febrero, por lo que aún le quedan algunas semanas de recuperación. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, por su parte, tiene un esguince en el tobillo derecho y se perderá tanto el partido de esta fecha como los dos de la próxima semana: vs. Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina (martes a las 21.15) y vs. Gimnasia de Mendoza (domingo en horario a confirmar).

Leandro Paredes se retiró de la Bombonera con hielo en el tobillo derecho; el parte médico confirmó un esguince Rodrigo Valle - Getty Images South America

Milton Delgado aparece como el reemplazante natural en la posición central del mediocampo. El juvenil ingresó en lugar de Paredes ante Platense y es del gusto del cuerpo técnico a pesar de que perdió rodaje en los últimos encuentros. Otra alternativa es Tomás Belmonte, aunque la decisión final dependerá de lo que observe el DT Claudio Úbeda en los entrenamientos previos al clásico. Por Zeballos, que ante el ‘Calamar’ fue reemplazado por un deslucido Lucas Janson, podría ingresar el juvenil Gonzalo Gelini.

En contrapartida, la buena noticia para el entrenador Gustavo Costas es que recuperó a tres jugadores: Nazareno Colombo, Agustín García Basso e Ignacio Rodríguez. El ex-Estudiantes de La Plata superó un traumatismo en la cresta ilíaca, el defensor zurdo volverá a estar disponible tras superar algunos inconvenientes personales, y el futbolista surgido en Banfield se recuperó de un esguince de tobillo. Por este motivo, la única baja confirmada es la de Elías Torres, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre del año pasado.

Agustín García Basso se ausentó de los últimos partidos por inconvenientes personales, pero estará disponible ante Boca

Todos ellos, sin embargo, serían suplentes. La idea del cuerpo técnico sería mantener un mediocampo con características ofensivas, con Baltasar Rodríguez como interior derecho y Matko Miljevic con la misma función por la izquierda. Así, se mantendría el 4-3-3 con Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez, con la misma preocupación de las primeras cinco fechas: ‘Maravilla’ no tiene un reemplazante natural en el banco.

