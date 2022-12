Lothar Matthäus valoró a Lionel Messi y fulminó a Cristiano Ronaldo

escuchar

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus, quien fue superado por Lionel Messi en cantidad de partidos en una Copa del Mundo (26), afirmó que el capitán del seleccionado argentino “es sin duda el mejor de este milenio y uno de los mejores deportistas de la historia”, luego del título obtenido el domingo último en Qatar 2022.

”Messi es sin duda el mejor de este milenio y uno de los mejores deportistas de la historia que hemos visto. Si le había falta algo para hacerlo inmortal ya lo consiguió, podemos estar contentos de haberlo vivido y admirado”, analizó el alemán de 61 años en el diario Bild.

Matthäus, quien jugó dos finales del mundo ante Argentina, la que perdió en México 1986 (3-2) y la que ganó en Italia 1990 (1-0), era dueño del récord de partidos en los Mundiales con 25 presencias, pero fue superado por Messi el domingo, cuando alcanzó los 26 en la final ante Francia que consagró campeones a los “albicelestes” por tercera vez en la historia.

”Qué jugador, que súper estrella, no se puede describir con palabras como llevó a su equipo al título a los 35 años”, añadió el alemán. ”Argentina fue un merecido campeón porque resultó el mejor equipo de este gran torneo y tuvo a Messi. No estoy tan seguro que haya sido su último Mundial”, razonó Matthäus, deslumbrado por el talento del rosarino, quien el 24 de junio pasado cumplió 35 años y comentó que el de Qatar fue su última participación en una Copa del Mundo.

A la vez, el exjugador alemán fue tajante al hablar del alter ego de Messi: “Cristiano Ronaldo fue la mayor decepción del Mundial”, declaró, y agregó: “Se lastimó a sí mismo y a Portugal. Fue un excelente jugador, un goleador de talla mundial, pero ahora está destruyendo su legado”. Respecto del gran competidor de Messi a nivel clubes en los últimos 15 años, agregó: “Con su ego, Ronaldo ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha lastimado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hace sentir pena por él”, afirmó, y calificó la eliminación de Portugal como “el mayor fracaso del Mundial”.

En esta misma línea, Matthäus entiende que, dentro de la selección de Alemania, los “errores deportivos” se “mezclaron” muchas cuestiones laterales. “Nuestro equipo fue explotado con fines políticos y la DFB (Federación Alemana de Fútbol) lo permitió”.

En una entrevista exclusiva con LA NACION, concertada a mediados de este año en Doha, Matthaus empezaba a palpitar el Mundial Qatar 2022:

–¿Cuál equipo va a ganar el Mundial de Qatar?

–Hay cinco o seis favoritos. Uno es Brasil, que tuvo una gran eliminatoria. Creo que perdió puntos apenas por dos empates [tres, en realidad] y el resto fue victorias, además de que le queda pendiente el partido con Argentina. FIFA lo resolverá. Otro puede ser Francia, que salió campeón hace cuatro años y tiene un buen equipo, no solamente a Kylian Mbappé. Cuenta con muchos jugadores en el más alto nivel. Creo que Alemania siempre tiene chances de ser campeón. Viene de quedar eliminado en la primera rueda en Rusia, pero con el nuevo entrenador recuperó el poder que había perdido en los últimos años: trabajar juntos, creer en el otro. Inglaterra posee muchos buenos jugadores. Perdió por 4-0 contra Hungría pero su equipo es muy bueno. Lo mismo España, Portugal y Argentina, con Lionel Messi, que creo jugará su último Mundial. Me gusta que ahora ya no todo depende de Messi y siento que se creó un espíritu de equipo diferente con su nuevo entrenador. Tiene chances de llegar a la final o llegar lejos. Seguramente habrá sorpresas, como el martes, cuando Nueva Zelanda fue mejor equipo que Costa Rica, que se quedó con la clasificación con un solo tiro al arco. Pero eso es lo importante en los mundiales: no importan los rendimientos; solamente el resultado hace la diferencia.

–¿Quién cree va a ser el mejor jugador de Qatar 2022?

–Es una buena pregunta. No voy a decirte un nombre, porque el mejor jugador en un Mundial tiene que ser de un equipo que esté entre los cuatro mejores del torneo. Puedo firmarlo ahora. Cuando se sale a la cancha se puede ser el mejor jugador, como Messi, pero si se pierde un partido de playoffs nunca se va a ser el mejor futbolista del torneo. Esto implica que primero está el resultado del equipo. Después, la gloria personal. Como yo en 1990. Cuando fui el mejor del mundo, tuve en Alemania la mejor selección. Y jugaba en Inter, de Milán, que era uno de los mejores equipos del mundo.

–¿Quién desea sea el mejor jugador del Mundial, entonces?

–¡Un alemán! Para mí, Joshua Kimmich. Muchas veces es el jugador clave de Alemania. No anota 100 goles, pero es muy importante para el equipo. Y sé cómo es profesionalmente.

