Manchester City - Leeds: Sam Allardyce, el Caruso Lombardi de la Premier League que si salva del descenso al exequipo de Bielsa cobrará un premio de 3.000.000 de euros

Sam Allardyce asumió el miércoles las riendas del Leeds hasta el final de la temporada de la Premier League, luego que el exclub de Marcelo Bielsa esté amenazado por el descenso y tras resolver el despido de Javi Gracia. Allardyce dirigirá en la Premier por primera vez desde su etapa con West Bromwich Albion durante la segunda mitad de la campaña 2020-21, cuando no pudo mantenerlos en la división de honor del fútbol inglés. Pero es un hombre de mil batallas. Y “Big Same” se presentará este sábado nada menos que ante Manchester City, el gran equipo de Pep Guardiola.

Justo fue Guardiola quien elogió a Allardyce en la previa del partido por la 35° fecha de la Premier League: “Con este tipo de técnico, la gente dice: ‘Está viejo’ o cualquier cosa. Y algunos piensan que la gente que tiene, digamos 35 o 40 años, inventamos el fútbol o lo creamos. No, el fútbol ya estaba creado”, dijo Guardiola en referencia a Allardyce y a Roy Hodgson, quien volvió recientemente al Crystal Palace a los 75 años, en declaraciones difundidas por la agencia AP. Y agregó: “Estos tíos pertenecen a esta liga y nos han ayudado a crearla... No hay que ser joven para ser un buen técnico”.

Allardyce reemplaza a Javi Gracias quien apenas estuvo cerca de tres meses al cargo de los ‘Whites’, pero el técnico español no fue capaz de sacudir al plantel y alejar al club de los puestos de descenso, su recambio es un especialista en evitar los descensos y firmó un contrato hasta final de temporada con un bono millonario por la salvación.

“Allardyce ha dirigido más de 500 partidos de la Premier League en una carrera de 29 años y aporta un gran conocimiento en la lucha por la supervivencia, habiendo guiado a varios de sus clubes anteriores a la seguridad”, lo elogió Leeds en su página oficial.

El desafío es complejo (Leeds recibió 23 goles en abril, un récord de la Premier para un solo mes, y ha perdido cinco de sus últimos siete cotejos) pero si logra salvar a Leeds del descenso, el premio que recibiría es de 3.000.000 de euros, según publica el diario inglés The Times. Serían 2.5 millones más el salario arreglado por dirigir los cuatro partidos que le faltan a Leeds: Manchester City, Newcastle, West Ham y Tottenham.

“Cuando tenés la oportunidad de asumir en Leeds, aprovechás la oportunidad. Intentaré salvar este club, mantenerlo en la Premier League, es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que estaba preparado para tomar debido a quiénes son los Leeds”, dijo Allardyce, muy motivado y convencido de poder lograr el objetivo. Y se motivó a él mismo y también a sus propios jugadores: “No me siento menos que nadie como DT. No me siento menos que Guardiola o Klopp”.

ARCHIVO - El entonces técnico de West Ham Sam Allardyce durante el partido contra Cardiff City en la Liga Premier, el 17 de agosto de 2013. Allardyce ha sido designado como técnico de Leeds. (AP Foto/Sang Tan)

Allardyce, además de ser una especie de Ricardo Caruso Lombardi de la Premier League (especialista en buscar salvar a equipos del descenso) es reconocido como una especie de pionero, al menos en el fútbol inglés, por introducir la ciencia deportiva y el análisis de datos desde sus días en el Bolton, incluso antes de que comenzara este siglo.

En Bolton donde realizó su mejor trabajo, desafiando su vieja imagen de entrenador pragmático que recurría al pelotazo y llevando a un equipo con talentos emocionantes como los de Jay-Jay Okocha y Youri Djorkaeff hasta una final nacional de copa y hasta la entonces llamada Copa de la UEFA, tras finalizar en el sexto sitio de la Premier.

Su primera experiencia en la máxima categoría llegó con el Bolton Wanderers, a quien guiaría a Europa por primera vez en la historia del club. Después de esto, pasó a dirigir Newcastle United, Blackburn Rovers y West Ham United, logrando el ascenso a la Premier League en su primera temporada con los Hammers. Durante la última década, ayudó con éxito a Sunderland, Crystal Palace y Everton a evitar el descenso de la Premier League durante períodos breves.

Sam Allardyce estuvo apenas dos meses en la selección de Inglaterra

El nuevo DT de Leeds estuvo a cargo de la selección de Inglaterra. Fue nombrado el 22 de Julio de 2016. Estaba a cargo del Sunderland de la Premier League desde octubre de 2015 y reemplazó a Roy Hodgson, quien había renunciado tras la sorpresiva eliminación de Inglaterra en la Eurocopa a manos de Islandia en los octavos de final. Pero apenas duró dos meses en el cargo.

“Me siento extremadamente honrado de ser nombrado técnico de Inglaterra ya que no es un secreto que este es el rol que siempre quise. Para mí, es absolutamente el mejor trabajo en el fútbol inglés”, había dicho Allardyce en un comunicado tras firmar un contrato de dos años. Y había agregado: “Haré todo lo que pueda para ayudar a que a Inglaterra le vaya bien y darle a nuestra nación el éxito que los hinchas se merecen. Sobre todo, tenemos que hacer que los hinchas y todo el país se sientan orgullosos”, agregó.

Pero debió irse poco más de dos meses después de haber asumido. El portazo de Allardyce llegó el 27 de septiembre de ese año, después de que una investigación de un diario lo acusara de haber asesorado para “evitar” las normas de traspasos de jugadores. El diario británico The Telegraph publicó un video en que Allardyce aparece hablando de métodos para eludir la regla que prohíbe que los futbolistas pertenezcan a terceras partes y no a los clubes en los que militan.

El técnico del Manchester City Pep Guardiola abraza a Erling Haaland durante las semifinales de la Copa FA ante el Sheffield United en el Estadio Wembley el sábado 22 de abril del 2023. (AP Foto/Alastair Grant)

Manchester City, por su parte, atraviesa su mejor momento con el gran presente de sus futbolistas ofensivos, sobre todo Erling Haaland y el siempre rendidor Julián Álvarez. Ganó 14 de sus últimos 15 partidos y empató el otro, en la cancha del Bayern Múnich. Ya lo tiene contra las cuerdas a Arsenal en la Premier League (está puntero y anotó 87 goles en 33 partidos) y pretende dar el golpe ante Real Madrid en la Champions.

Allardyce la tendrá complicada en su debut por los problemas defensivos de Leeds y las virtudes explicadas de Manchester City, pero... es fútbol. Y, en el fútbol, quedó demostrado que todo puede suceder.

