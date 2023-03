Manchester City - Leipzig, en vivo: horario, TV y formaciones del partido por la Champions League

escuchar

16.00. Cómo ver el partido

El encuentro, a jugarse a las 17, será televisado por ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) y también estará disponible en streaming por la plataforma Star+.

15.45. Julián Alvarez espera en el banco

Tanto el ex River Julián Alvarez como su compatriota, Máximo Perrone, saldrán como suplentes en el partido de vuelta ante RB Leipzig, tal como ocurrió en la ida. La sorpresa es la suplencia de Riyad Mahrez, con Bernardo Silva siendo favorecido para ir desde el arranque por Guardiola, que forma con Ederson; John Stones, Rúben Días, Manuel Akanji y Nathan Aké; Kevin de Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan; Bernardo Silva, Erling Haaland y Jack Grealish.

Leipzig, por su parte, plantea varios cambios en relación al encuentro en Alemania, por lo que alineará a Janis Blaswich; Benjamin Henrichs, Willi Orban, Josko Gvardiol y David Raum; Konrad Laimer y Kevin Kampl; Dominik Szoboszlai, Amadou Haidara y Emil Forsberg; Timo Werner.

15.30. Guardiola y las presiones para ganar

En la previa del partido, el entrenador del campeón inglés reflexionó acerca de si la conquista de la Champions con su equipo, donde alcanzó la final en 2021 antes de caer a manos de Chelsea, es el único objetivo que importa: “Para la opinión pública sí. Eso no significa que esté de acuerdo con ello, pero se nos juzgará por esa competición. En mi primer partido de Champions aquí, en Manchester, me preguntaron si había venido para ganar la Champions”, recordó el catalán, que luego señaló: “Si entrenase al Real Madrid entendería esa presión, pero por mucho que progresemos eso es algo que no cambiará. Si fuese entrenador del Real Madrid, que es algo que no va a suceder, lo entendería. Pero aquí... No sé”.

Pep Guardiola dio su opinión sobre la presión para obtener la Champions con Manchester City Andreas Gora - AP

15.15. Por un lugar en cuartos

Bienvenidos al Liveblog de Manchester City-RB Leipzig, donde tras el empate por 1-1 en el partido de ida, en Alemania, el conjunto mancuniano buscará meterse en los cuartos de final de la Champions League, la competición que más prioriza y el principal objetivo de sus dueños emiratíes, en su decimoquinto año al frente de la institución.