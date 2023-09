escuchar

Uruguay empezará esta noche, en Montevideo, el largo camino hacia el Mundial de 2026, al enfrentar a Chile con un equipo renovado, de la mano de un Marcelo Bielsa que se estrena en partidos oficiales como entrenador de la Celeste. El debut (desde las 20, en el Centenario, por TyC Sports) se produce ante un viejo conocido del argentino, el Chile que dirigió entre 2007 y 2011 y que aún lo recuerda con afecto.

Sin sus jugadores históricos ni futbolistas del medio local, el Uruguay de Bielsa incluirá en estos dos primeros partidos de las clasificatorias sudamericanas (el martes visitará a Ecuador, en Quito) a jugadores que superan por poco los 20 años, algunos de ellos sin pasado en el equipo nacional.

El promedio de edad de los 25 convocados para esta doble fecha es el más bajo desde 2015 (24,5 años) y por primera vez no habrá en el plantel jugadores que hayan participado en la conquista de la última Copa América ganada por Uruguay, en 2011.

Uruguay frente a Arabia Saudita; Cavani jugó 136 partidos y convirtió 58 goles PASCAL GUYOT - AFP

El más veterano es el arquero Sergio Rochet, con 30 recién cumplidos, y el más joven es el volante Cristian Olivera, de 21, que aún no tuvo minutos en la selección mayor. El recambio generacional se acompaña de la salida de figuras que han sido referentes desde los inicios de la década de 2010. Las más polémicas fueron, sin duda, las del “Pistolero” Luis Suárez y del Edinson Cavani.

La presencia o no de ambos delanteros en la lista de convocados (Cavani no podía jugar ante Chile por suspensión, pero sí ante Ecuador) fue motivo de intensa discusión en el medio futbolístico –no sólo uruguayo–, sobre todo desde que trascendió que Bielsa no los tendría en cuenta para esta doble fecha.

“Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones”, dijo, el sábado pasado, el entrenador rosarino en conferencia de prensa.







Cavani se refirió a su situación personal en la selección uruguaya con una filosofía de vida que llama la atención en el mundo del fútbol profesional. Con argumentos futboleros y una actitud general que lo diferencia de Suárez, por ejemplo, que sigue haciendo goles en Gremio y en los festejos hace alusiones directas al Loco y a su vida en el seleccionado. “La vida son etapas. Si el que hoy toma la decisión siente o piensa que yo –y hablo por mí en lo personal–, no estoy a la altura de estar, perfecto”, sugiere el delantero de Boca.

En una charla con Telemundo, de Uruguay, el atacante, de 36 años, que marcó un gol en su nueva etapa, conversó a corazón abierto y lanzó un mensaje que pareció directo hacia Bielsa. Sin embargo, fue mucho más allá: lo suyo es una forma de vida.

“Tienen ellos la decisión, ¿no? Así como en tu casa vos tenés el poder de decidir las cosas que se van a hacer, ellos hoy tienen un cargo de tomar la decisión de llevar a quien quieran”, contó el delantero. Bielsa tiene como objetivos la clasificación para el Mundial 2026 y la Copa América 2024, también en Estados Unidos: la exigencia es grande, tiene muchos jóvenes talentosos como Federico Valverde, Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo, sumado a una notable camada que tiene como base al campeón mundial Sub 20 en la Argentina y del cual puede sumar elementos.

