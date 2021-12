Marcelo Bielsa, en medio de la crisis de Leeds: “Es el peor momento de todos los que pasé en este club”

Es la primera gran crisis desde que Leeds, el equipo que conduce desde mediados de 2018, desembarcó en la Premier, hace un año y medio. No oculta que el golpe por las derrotas con Chelsea (3-2 el sábado) y el 7-0 recibido el martes ante el Manchester City de Pep Guardiola le minaron el campo, pero Marcelo Bielsa no da muestras de abatimiento ni mucho menos. Este jueves se mostró sólido en su mensaje antes de otra empresa durísima para Leeds: el choque con Arsenal, en Elland Road, del próximo sábado, aunque reconoció lo obvio: “Este el peor momento de todos los que pasé en Leeds. Perder 7 a 0 no fue una derrota más”. comentó en la rueda de prensa.

No eludió ni por un segundo lo que significó la goleada ante el City. “Nadie tiene tolerancia de escuchar una respuesta así”, concluyó Bielsa luego de dar una larga explicación de las razones de la derrota. Una manera de decir que, en realidad, los que preguntaban no estaban tan interesados en los argumentos qu él pudiera dar al respecto, dado el peso de la goleada recibida.

Guardiola fue muy elogioso con Bielsa luego del 7-0 del City a Leeds Jon Super - AP

La necesidad de una respuesta urgente del equipo circula con energía por Elland Road. Se lo hicieron saber al entrenador argentino, aunque no necesita demasiado para comprender el contexto. Es por eso que en el cierre de la conferencia de prensa que brindó antes del juego con Arsenal, se dio este ida y vuelta con los periodistas.

-La gente se pregunta si usted ya ha llevado a este equipo lo más lejos que ha podido... ¿Puede asegurarle a los fans que estará aquí al final de la temporada?

Nunca siento que sea bueno prometer. Lo que usted me ha preguntado no sé cómo interpretarlo. Después de una gran derrota estás muy sensible, decir que los he llevado tan lejos como puedo es decir que es un ciclo cerrado...

Leeds lleva tres fechas sin triunfos y ocupa la posición 16 en la Premier League con 16 puntos, a cinco de la zona de descenso. Solamente supera en puntos a cuatro equipos: Watford (13), Burnley (11), Newcastle (10) y Norwich (10). Descienden los últimos tres.

Los gestos de Bielsa son elocuentes, no está cómodo con la situación. Se pone en una postura de cuestionar ese tipo de interrogantes. Entonces, retoma su exposición: “Por supuesto que voy a seguir luchando hasta el final de la temporada. Siempre he pensado que en la adversidad hay que luchar, nunca se sabe si la fuerza va a ser la suficiente y cuál es la progresión de las dificultades a las que nos enfrentamos. Habiendo dicho eso, voy a luchar hasta el final de la temporada sin ninguna duda. Espero que no pase nada que no permita que actúe lo que he dicho“.

No pudo cerrar el tema allí, por eso la última pregunta que le hicieron permitió comprender un poco mejor qué aire se respira en torno a Leeds.

-¿Temes ser despedido por Leeds?

-¿Cree que no se puede despedir a ningún entrenador? ¿Cree que después de sufrir una derrota por 7-0 puedo ignorar la inestabilidad? El trabajo de entrenador no es estable. No tengo nada que me haga inmune a esa característica. Después de perder 7-0 es la situación que tengo que vivir. En todas estas circunstancias, todo lo que puedo hacer es luchar.

Sabe Bielsa que el choque con Arsenal (cuarto en las posiciones) será una durísima batalla y que el calendario después le ofrece otra misión de altísimo riesgo: Liverpool, el 26 de diciembre, como visitante. Y después tendrá a Aston Villa por delante.

Y lógicamente los medios están poniendo todo el tiempo bajo análisis las energías de Bielsa en este tiempo turbulento, porque le consultaron si la adversidad oficia de motor en sus procesos: “Me enfrento a lo que tengo que hacer. Luego trato de actuar con tanta entereza y fuerza como puedo. Preferiría que la adversidad no sea algo que necesitemos para crecer. Si sucede, más que interpretarlo como algo que no podemos decir, tratamos de imaginarlo como un nuevo desafío que es más difícil que los anteriores”.

Marcelo Bielsa no quiere dejar margen a duda de que seguirá en plena lucha por Leeds Tim Goode - PA Wire

El rosarino es un especialista en este tipo de momentos. El arte de ofrecer argumentos directos, pero con cierto tinte encriptado, es uno de sus mayores atributos fuera de un campo de juego. Es por eso que cuando le preguntaron si ya había hablado de sus objetivos para Leeds a partir de enero, su devolución fue una buena finta: “Ese tipo de información solo la damos si vamos a fichar a un jugador. Lo que no tengo ninguna duda es que el club hará todo lo posible para resolver las necesidades”.

Y en la búsqueda por encontrar una fisura en su discurso, le consultaron qué encontraba de bueno en este momento de Leeds: “Estoy de muy buen humor. Parte de mi trabajo es poder afrontar los momentos más difíciles. De esos instantes salís corrigiendo cosas, tomándolas en cuenta y sin delegar responsabilidades ni buscando culpar a los demás”.

Y si alguien tiene alguna de duda de cómo se pueden manejar los tiempos cuando se tiene un micrófono delante, Marcelo Bielsa se encarga de ofrecer argumentos para convencer de que sabe muy bien de qué se trata todo este asunto.

-¿Difícil de mantener la fe?

-La confianza y la entereza de los jugadores está ligada a lo que hacen en el campo. Contra el Chelsea jugamos nuestro mejor partido de la temporada, contra el City fue el peor. Ambas versiones producirán dos o tres días de diferencia. Tengo la confianza y la obligación de lograr que reproduzcamos la actuación ante el Chelsea, no la del City.