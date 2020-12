Marcelo Bielsa volvió a festejar, en el 5-2 de Leeds sobre Newcastle por la Premier League Fuente: AFP

El Leeds de Marcelo Bielsa volvió a la victoria en la Premier League, con un 5-2 sobre Newcastle en el que los dirigidos por el rosarino comenzaron perdiendo, pasaron a ganar por 2-1, empataron en dos y finalmente, con un aluvión de goles en el final, hicieron la diferencia como para devolverle la sonrisa al DT. "Siempre tengo satisfacción y felicidad", dijo el Loco, en la conferencia de prensa cuando se lo consultó sobre las sensaciones por el triunfo en la 13ª fecha. "Fue una merecida victoria. En ambos tiempos atacamos mucho y creamos muchas ocasiones, pero en la segunda parte fuimos más eficientes", profundizó el argentino.

Newcastle se puso en ventaja en la primera etapa, Leeds dio vuelta el resultado entre los 35 minutos de ese período y los 6 del segundo y enseguida el visitante logró el empate. Sólo en los últimos 13 minutos, los locales consiguieron quebrar la igualdad. "El equipo siguió jugando de manera tranquila y organizada después del 2-2, y finalmente logramos superarlos nuevamente y marcar los goles cuando los necesitábamos", manifestó Bielsa, sin perder la serenidad y sin mostrarse efusivo.

"Los goles que más tengo en mi memoria en este momento son el de Rodrigo y el último, de [Jack] Harrison", dijo cuando se le preguntó cuáles de los tantos le habían gustado más. Acerca del primero de esos futbolistas detalló: "A medida que gana minutos, mejora cada vez, y hoy ha tenido muchas incidencias en el juego". Y sobre el brasileño y su compatriota Rafinha agregó: "Ya llevan tres o cuatro meses con nosotros. Su adaptación va como nos gustaría".

Leeds United derrotó por 5-2 a Newcastle; en el final sonrió Marcelo Bielsa. Fuente: AFP

"Manejamos el balón con mucha paciencia y eso es lo que más me impresionó del equipo", analizó el entrenador. Uno de los goles de Leeds mostró a seis futbolistas llegando y a varios de ellos sin marca. Al respecto Bielsa comentó: "La construcción del juego ofensivo es una de las cosas más difíciles del fútbol. Encontrar a un hombre libre no es muy fácil durante un partido. Y el área siempre tiene muchos jugadores. Es muy difícil para la persona que cruza el balón encontrar a uno en esa posición".

"Ganar es siempre positivo y ayuda a pasar al siguiente juego con más calma", dijo el DT argentino acerca de lo que representaba el triunfo con miras al próximo partido, frente a Manchester United el domingo próximo. Eso sí: esta vez no hubo referencias a su nominación al Premio The Best: Bielsa es uno de los entrenadores ternados para la ceremonia de este jueves, a la que no llega como favorito y que se hará de manera telemática desde Zúrich, Suiza.

