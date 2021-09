Marcelo Bielsa tiene la solución a varios problemas del fútbol: “Hay que jugar menos y tenemos que cobrar menos”

El domingo, desde las 12.30 de la Argentina, habrá un partidazo en la Premier League: dirigido por Marcelo Bielsa, Leeds United recibirá a Liverpool por la 4ª fecha, en la reanudación del campeonato tras la fecha ventana FIFA. Gustoso de opinar más allá del juego, el director técnico argentino se manifestó sobre la negación de la liga inglesa a ceder a los futbolistas sudamericanos a los seleccionados, y planteó profundo un tema que excede incluso ese áspero asunto organizativo.

Primero, Bielsa se colocó en una posición neutra. Cabe recordar que durante un buen tiempo tuvo a cargo a los seleccionados argentino y chileno, es decir, estuvo del otro lado de la vereda que ocupa hoy, como entrenador en un club europeo. Hoy en día la cuestión de la liberación de los jugadores es mucho más conflictiva que cuando el rosarino preparaba equipos nacionales, aun existiendo un reglamento para las competiciones oficiales.

“Sinceramente, entiendo completamente la posición de los clubes. Y entiendo perfectamente la necesidad de las selecciones nacionales. Cuando trabajé en ellas, jugábamos un partido en cada parón internacional, luego empezamos a jugar dos y ahora hubo tres. Es una necesidad. No puedo imaginar cómo podemos resolver esto: si uno escucha los argumentos de los propietarios de los jugadores, tienen razón; lo menos que pueden esperar los directivos de cada nación es que se cumpla el reglamento”, comenzó Bielsa.

Marcelo Bielsa en 1999, cuando dirigía a la selección argentina. MARTIN LUCESOLE - ARCHIVO / LA NACION

Y entonces profundizó su análisis. “Es una cuestión de sentido común. Si un jugador se va por 10 días de su club y vuelve un día antes del partido que tiene que jugar en su liga, no puede jugar el partido y tiene que estar 10 días en cuarentena. Entonces, no se fue por 10 días, se fue por 21”, calculó Bielsa para explicar por qué entiende a los clubes. “De las cuatro semanas del mes, hay tres en que no puede jugar para el club al que pertenece. Si hay fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre, sobre tres meses participa tres semanas acá. Frente a esa realidad es imposible pensar que no va a pasar nada”, razonó.

Y entonces tomó ese tema como punto de partida para uno más de fondo. “Las selecciones nacionales tienen que desarrollar sus actividades y mantener vivo el sentimiento de representar al país. Ésa es la coyuntura, pero el verdadero problema es que hay más partidos que los que se puede absorber y la excusa es que el fútbol es muy caro por lo que cuestan y ganan los jugadores y los demás implicados en el deporte. Es una verdad, pero a medias: a la industria le conviene que haya muchos partidos”, observó el DT de Leeds.

Jürgen Klopp y Marcelo Bielsa, adversarios el domingo y coincidentes en sus opiniones sobre los calendarios mundiales del fútbol. Reuters y @LUFC

“No le importan el saturamiento, las lesiones ni el rendimiento”, disparó Bielsa contra la organización de los calendarios, cada vez más cargados. Y aventuró una solución controvertida: “Entonces, el gran secreto es que todos ganemos menos dinero y que, de esa manera, haya menos partidos”.

Dicho eso, sintetizó el panorama en la siguiente frase: “Mi posición es frenar la inflación en el fútbol, el costo exagerado de los honorarios y el valor de los jugadores. Que se juegue menos y ese juego sea mejor. Reducir el precio de las entradas para que los espectadores puedan ir a ver fútbol e invertir mucho en la formación para que haya muchos más jugadores buenos”.

La opinión de Klopp, en sintonía

El alemán Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, se sumó al cuestionamiento a los calendarios, la economía y el desinterés por el estado de los futbolistas. “Estoy seguro de que no hay otro deporte en el mundo con un calendario tan frenético. Hay deportes más exigentes, pero no compiten 30 o 40 veces por año. Todos conocemos los motivos: dirán que es para dar oportunidades a otros países, pero al final todo es por dinero”, cuestionó en su rueda de prensa, independiente de la de Bielsa.

“Nosotros no jugamos por dinero, lo hacemos por amor. Por supuesto, por ello ganamos mucho dinero. Al final, en algún momento, alguien tendrá que empezar a comprender que sin los futbolistas, el ingrediente más importante de este maravilloso deporte, no podemos jugar. Nadie es más importante que los jugadores”, lanzó el entrenador sobre las altas exigencias que existen debidas a los altos montos que maneja el fútbol.

Klopp pide que se piense primordialmente en los jugadores ante los calendarios comprimidos del fútbol. Marton Monus/dpa

El alemán aprovechó para hablar de otro de los asuntos del momento: la intención de disputar la Copa del Mundo cada dos años. “En ese período tenemos un mundial. También habrá Eurocopa cada dos años. Eso implica que se jugará un torneo importante cada año y, siempre y cuando sea posible, habrá tres semanas de descanso. Todo, en un deporte tan físico... Todas las nuevas ideas tratan sobre una mayor cantidad de partidos”, observó Klopp.

Y cerró con indignación: “Hemos hablado de estos temas muy a menudo y siempre digo lo mismo, pero no son importantes nuestras opiniones, nadie escucha. UEFA, FIFA y el resto de las confederaciones deberían comenzar a pensar en el deporte, no sólo en sus beneficios. Ya tengo 54 años, no creo que esté vivo cuando eso suceda”.

Además, habrá un partido

En cuanto al enfrentamiento del domingo con Liverpool, Bielsa habló del posible debut del extremo Daniel James, refuerzo proveniente de Manchester United. “Creo que la decisión de traer a James fue la correcta por parte del club. Estará disponible este fin de semana. Puede jugar en cualquiera de las dos bandas, tiene capacidad de desequilibrar al rival y permite hacer pases al espacio, teniendo en cuenta su velocidad”, describió el director técnico al galés.

Está en duda si el DT podrá contar con Raphinha (estaba citado a la selección brasileña), dada la prohibición de FIFA de que jueguen los futbolistas a los que no cedió la Premier. “La incertidumbre no ha sido una dificultad para preparar el partido. La posición sobre si juega o no dependerá de lo que me transmita el club”, minimizó el rosarino. Que se refirió también al duro examinador que será Liverpool: “Ganar es muy importante, siempre es indispensable”.

Y habló también sobre las opciones en los extremos: “James, Raphinha y Harrison cumplen la misma función. Son jugadores de banda que pueden jugar por la derecha o por la izquierda. Desarrollan bien el juego por fuera, lo que no es una tarea fácil. A lo largo de la temporada siempre es necesario tener tres o cuatro jugadores para una o dos posiciones. Haber incorporado a James y haber mantenido a Summerville nos dan una buena opción”.

