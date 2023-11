escuchar

“Detalles” separan a Marcelo Gallardo de su nueva aventura profesional. Después de tomarse más de un año sabático tras no renovar su contrato con River, el futuro del Muñeco parece estar en Arabia Saudita. Al-Ittihad, uno de los equipos más importantes de ese país, lo quiere como reemplazante del portugués Nuno Espíritu Santo, al que despidió tras el altercado con una de sus máximas figuras, el goleador francés Karim Benzema.

El entrenador argentino competía por el puesto con el español Julen Lopetegui, ex DT de Wolves de la Premier League inglesa. El vasco, ex DT de Sevilla, Real Madrid y la selección española, optó por no seguir la negociación con los árabes en búsqueda de una nueva oportunidad en el fútbol inglés. Esa decisión, informada por el italiano Fabrizio Romano (experto en el mercado de pases) le limpió la cancha a Gallardo para quedarse con el puesto. Según trascendió, este mismo miércoles a la mañana (hora argentina) la Junta Directiva de Al-Ittihad se reunió para determinar que el Muñeco fuera “el elegido” para el puesto.

Karim Benzema con la camiseta de Al-Ittihad; el delantero francés es el capitán y máximo referente del equipo Anadolu Agency - Anadolu

Así, y en medio de una negociación que marcha bien desde sus inicios, desde el entorno del entrenador aguardan el envío de los papeles referentes a su contrato, que sería por un año y medio. El periodista argentino César Merlo, experto en el mercado de pases, informó que “el entrenador y su agente esperan los contratos y, si todo está bien, viajará en los próximos días para tener su experiencia árabe ”.

Ese intercambio legal será el último escollo a sortear para que antes de que el Muñeco pueda ser presentado en su nuevo club, cuya sede está en Jedda, nunca descendió en toda su historia y tiene 38 títulos de liga. Su máxima rivalidad es con Al-Hilal, y a esos encuentros se los conoce como “El Clásico” de Arabia Saudita . En ese equipo juega el brasileño Neymar (hoy lesionado) y hasta la temporada pasada su entrenador era otro símbolo de River: el riojano Ramón Díaz.

Con qué se encontrará Gallardo

Al-Ittihad marcha quinto en la Saudi Pro League, once puntos detrás de Al-Hilal, el líder del torneo. Si bien en sus filas no hay ningún argentino, cuenta con varias figuras de relieve mundial y sueldos multimillonarios. Además de Benzema, también juega allí N’Golo Kanté, ex mediocampista de Chelsea y de la selección francesa. El arquero es brasileño, el ex Gremio Marcelo Grohe (36 años). El ex Betis Luiz Felipe, también brasileño, fue la contratación estrella de esta temporada para la defensa. El contingente de futbolistas de ese país se completa con los mediocampistas Igor Coronado y Fabinho (ex Liverpool) y el delantero Romarinho. Hay dos argentinos que vistieron alguna vez la camiseta amarilla de Al-Ittihad: Luciano Vecchio, hoy en Racing, y Rolando Zárate, ex Vélez y Real Madrid.

N'Golo Kanté, con la camiseta de Al-Ittihad, su club en Arabia Saudita tras dejar Chelsea, de Inglaterra Ittihad Club

De confirmarse su llegada a Arabia Saudita, Gallardo debutaría recién en 9 días. El primer partido en la agenda de Al-Ittihad está programado para el viernes 24 de noviembre. Será como visitante de Al-Ettifaq, un equipo que marcha séptimo en la Saudi Pro League, con apenas dos puntos menos que Al-Ettihad, el nuevo club del Muñeco. Al-Ettifaq tiene como entrenador al inglés Steven Gerrard y cuenta con otro inglés, Jordan Henderson, como su futbolista estrella. Otros jugadores importante son el sueco Robin Quaison, el neerlandés Georginio Wijnaldum (otro ex Liverpool) y el jamaiquino Demarai Gray.

En el programa de partidos de Al-Ittihad, sin embargo, hay un acontecimiento marcado a fuego. Se trata del Mundial de Clubes. La tradicional competencia que enfrentará a los campeones de los cinco continentes se disputará a partir del 12 de diciembre en Arabia Saudita. Al-Ittihad, entonces, será local. Y debutará en el primer partido del torneo frente a Auckland City, de Nueva Zelanda. Si gana, su segundo encuentro está pautado contra el Al-Ahly, de Egipto, monarca africano. Y de vencer ya estará en semifinales. Allí lo esperará Fluminense, flamante ganador de la Copa Libertadores, y con Fernando Diniz como entrenador. Puede darse, entonces, el enfrentamiento entre Felipe Melo, capitán y referente del equipo carioca, pero identificado con Boca y Gallardo, sinónimo de River. Un pequeño superclásico en Medio Oriente.

El último partido de Al-Ittihad: 4-2 a Abha Club

Cuántos clubes se interesaron por él

Desde que River anunció que Gallardo no continuaría al frente del equipo millonario y se iría al término de la temporada 2022, el teléfono de su agente, Juan Berros, no paró de sonar. El último fue Olympique de Marsella, de Francia, que finalmente se decantó por el español Marcelino. Sevilla, tras el despido de Jorge Sampaoli, y América de México fueron otros de los equipos que tantearon al entrenador argentino. La Premier League también lo tuvo en la mira hace unos meses: fue uno de los candidatos para hacerse cargo de Chelsea antes de que los londinenses eligieran a otro argentino, Mauricio Pochettino, para hacerse cargo del equipo que tiene a Enzo Fernández como una de sus figuras en la mitad de la cancha.

Mónaco y PSG de Francia, Ajax de Holanda, Leeds de Inglaterra, Villarreal y Valencia de España, Flamengo de Brasil, Fenerbahce de Turquía y las selecciones de Brasil, Uruguay y México fueron algunos de los sondeos y ofrecimientos que tuvo el Muñeco en los últimos años. Medio mundo del fútbol quiso contratar al entrenador argentino, que se hizo un nombre gracias a sus éxitos en River (14 títulos en ocho años y medio) .

LA NACION