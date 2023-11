escuchar

Marcelo Gallardo dirigió su último partido en River el 13 de noviembre de 2022. En un amistoso en Mendoza, su equipo goleó por 4-0 a Real Betis, de España, y cerró el ciclo más exitoso de la historia del club con un emotivo adiós que había tenido su despedida organizada en el Monumental. Un año después, el 15 de noviembre de 2023, está a un paso de volver a calzarse el traje de director técnico: tiene negociaciones prácticamente cerradas con Al-Ittihad, de Yeda, Arabia Saudita, y con ellos entrará a la élite de los mejor pagos del mundo. Un contrato multimillonario en una sorpresiva y exótica experiencia que posterga la competitividad deportiva que implican las principales ligas europeas.

Según se supo para LA NACION, para las próximas horas se espera la resolución de los últimos detalles contractuales, el intercambio de papeles y la firma del entrenador argentino hasta junio de 2025 con un vínculo que en Europa se estima en 20 millones de dólares anuales y que lo depositará en la marquesina que hoy integran Josep Guardiola (Manchester City), Diego Simeone (Atlético de Madrid) y Steven Gerrard (Al-Ettifaq), varios de los entrenadores mejor remunerados del planeta fútbol. De no mediar inconvenientes, el fin de semana viajaría Gallardo a Arabia para la rúbrica y la presentación formal: la intención es que el viernes 24 afronte su primer encuentro oficial, frente a Al-Ettifaq, por la decimocuarta jornada de la Saudi Pro League, ya para ir alistándose para el Mundial de Clubes, el gran objetivo del año.

El francés Karim Benzema es una de las estrellas mundiales a las que conducirá Gallardo en la Saudi Pro League. Anadolu Agency - Anadolu

¿Qué integrantes de su cuerpo técnico continuarán con él en Medio Oriente? En principio, tanto Matías Biscay como Hernán Buján seguirán siendo sus ayudantes de campo y el Muñeco también contaría con tres colaboradores más de su paso por River: el preparador físico Pablo Dolce, el entrenador de arqueros César Zinelli y el videoanalista Nahuel Hidalgo. Este punto fue decisivo a la hora de comenzar las negociaciones: Gallardo quería al menos cinco personas de su extrema confianza para trabajar. Por otro lado, en el plantel profesional tendrá figuras mundiales, como los franceses Karim Benzema y N’golo Kanté, más los brasileños Fabinho, Marcelo Grohe, Romarinho y Luiz Felipe.

Un punto crucial que aceleró la negociación en las últimas horas fue la decisión del español Julen Lopetegui de no continuar en la carrera por el puesto, a la espera de una chance en el fútbol europeo, lo que terminó de decantar la elección de la junta directiva del club árabe. Sumado a eso, Gallardo ya conocía el mundo árabe por haber sido buscado en diversas ocasiones por el fútbol saudí: en 2021 rechazó propuestas de Al-Hilal y Al-Nassr y a comienzos de este año fue invitado a dirigir el partido de las estrellas de la liga árabe contra PSG. En esa visita fue recibido por el ministro Al-Sheikh y dirigió a Cristiano Ronaldo (era un combinado de Al-Nassr y Al-Hilal), y hasta intentaron seducirlo para dirigir la selección, sin éxito.

Cristiano Ronaldo tuvo por DT a Gallardo en el partido de las estrellas contra PSG; ahora el portugués, de Al-Nassr, será rival del argentino.

A lo largo del último año, el ex DT de River tuvo diversas oportunidades de reanudar en el fútbol europeo su carrera, pero decidió tomarse 12 meses de descanso para renovar energía y expectativas. A lo largo de junio mantuvo extensas conversaciones con Olympique, de Marsella, y estuvo cerca de llegar a un acuerdo, pero terminó declinando la alternativa de volver al fútbol francés, en este caso como entrenador. Además, más allá de que no avanzaron como lo de Marsella, tuvo sondeos y propuestas de Leeds (Inglaterra), Ajax (Países Bajos), Lyon (Francia), Flamengo (Brasil) y Sevilla (España), entre otros. En tanto, durante su ciclo en River lo habían buscado Chelsea (Inglaterra), Barcelona (España), Roma (Italia) y la selección uruguaya. Su respuesta fue siempre una: al tener contrato vigente con River, no iba a negociar. Y menos durante la temporada.

Ahora, la Saudi Pro League parece estar a pocas horas de quedarse con uno de los entrenadores más prestigiosos de los últimos años. Al-Ittihad es el tercer equipo en popularidad, detrás de Al-Nassr, el de Cristiano Ronaldo, y Al-Hilal, el de Neymar, y hoy se ubica quinto en la tabla, pero viene de coronarse en la última temporada, lo cual lo clasificó para el Mundial de Clubes como campeón del país organizador. El 12 de diciembre debutará ante Auckland City (Australia) en la eliminatoria preliminar, en el King Abdullah Sports City, lujoso estadio multiusos para 62.000 espectadores en el que actúa el conjunto de Yeda. En caso de avanzar, jugará un cuarto de final frente a Al-Ahly (Egipto) el 15 de diciembre, y si vuelve a imponerse, se enfrentaría con Fluminense el 18 de diciembre en las semifinales.

El Muñeco encara un desafío en Arabia después de un año sabático en el que renovó energía y motivación, tras rechazar varias propuestas europeas.

Un año después de su adiós, Gallardo tiene todo listo para volver al ruedo. Sin tener en su rostro las luces de las primeras ligas europeas, pero con la seductora potencia económica de un fútbol saudí que no para de apostar a su crecimiento con grandes figuras del mundo. Cuando hasta en su entorno esperaban un salto al Viejo Continente, el Muñeco está a una firma de aterrizar en Medio Oriente.