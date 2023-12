escuchar

El imán de Lionel Messi tiene un gran poder de atracción. A su desembarco en Inter Miami lo siguieron sus experimentados amigos catalanes Jordi Alba y Sergio Busquets, se agregó Facundo Farías al dejar Colón a los 20 años y el uruguayo Luis Suárez hizo todo lo posible por salir de Gremio hasta que lo consiguió días atrás para volver a jugar al lado del rosarino. Pero a Marcos Rojo lo sigue atrapando más el Mundo Boca. Resistió la tentación de una oferta de unirse al equipo de la MLS que dirige Gerardo Martino, al que también conoce del seleccionado argentino, y se aferró a su pasión y fanatismo por el xeneize para quedarse a luchar por la reconstrucción.

La iniciativa del club estadounidense y su charla con Messi le movieron el piso, le llenaron la cabeza de interrogantes. Pero a casi tres meses de cumplir los 34 años y con una rica trayectoria en todos los sentidos, la constelación de estrellas, la propuesta en miles de dólares y el reencuentro con el capitán argentino no lo desestabiliza. Marcos se aferra a su corazón, a su amor por la camiseta desde niño, a su condición de líder, capitán y referente del actual Boca, a su apego futbolístico y personal con el nuevo presidente, Juan Román Riquelme, por el que jugó fuerte antes de las elecciones que lo enfrentaron a la fórmula que incluía a Mauricio Macri.

El cariñoso abrazo de Marcos Rojo y Lionel Messi, durante el partido homenaje a Riquelme en la Bombonera, en junio pasado.

En la decisión, Rojo puso en la balanza todo. Se puso a analizar lo deportivo, lo emocional, lo familiar y lo sentimental, más allá de lo económico y la renovación de su contrato hasta diciembre de 2025. Miami es un lugar que le sienta bien a los Rojo: allí veranearon en julio pasado, cuando el jugador decidió consultar a especialistas estadounidenses después de sufrir un nuevo desgarro. Hacía poco tiempo había vuelto a la alta competencia luego de estar nueve meses inactivo por una rotura de ligamentos en la rodilla derecha. No obstante, Marcos siente que todavía tiene objetivos por cumplir en Boca, donde le fue más doloroso que todas sus lesiones desde que llegó al club ver la derrota en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense desde afuera, por su expulsión en el partido de vuelta de las semifinales.

El defensor se queda a ser parte de la reconstrucción y comenzó su pretemporada en forma individual una semana antes de que lo haga oficialmente el equipo, el martes próximo en Ezeiza, ya con Diego Martínez confirmado como DT. El zaguero siente que tiene que estar más fuerte que nunca para lo que vendrá, en un Boca bajo mayor presión por su ausencia en la Libertadores de 2024 y un final opaco de torneo, con la salida de Jorge Almirón, un nuevo interinato de Mariano Herrón, la eliminación en semifinales de la Copa Argentina y quedarse al margen de los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Marcos Rojo no pudo jugar la final de la Copa Libertadores porque fue expulsado en el segundo tiempo de la semifinal ante Palmeiras que Boca superó por penales. NELSON ALMEIDA - AFP

Por lo que representa en el equipo y en el plantel, Rojo tiene expectativas de atesorar más que los cuatro títulos que lleva en el club (Copa Argentina 2021 y Copa de la Liga, Liga Profesional y Supercopa Argentina 2022). Con la sombra de las lesiones, sabe que 2023 culmina con baja participación de su parte: entre desgarros, molestias y la rotura del ligamento cruzado, el número 6 estuvo en solamente 16 partidos y totalizó poco más de 1000 minutos de juego.

En la Libertadores, por ejemplo, además de la final se perdió toda la etapa de grupos, a raíz de la lesión en los ligamentos, la necesidad de tener entrenamiento adecuado para volver, un desgarro y la rotura de un músculo en la pantorrilla. Así, sumó sus primeros minutos al ingresar a siete del final ante Nacional, de Uruguay, por la ida de los octavos de final. Después, fue titular en la revancha, los dos de cuartos ante Racing y las dos semifinales contra Palmeiras, aunque sólo en uno, la vuelta con la Academia, jugó todo el encuentro.

De la Liga Profesional, en la primera parte del año, no participó en ningún partido. En la Copa de la Liga, en el segundo semestre, fue convocado apenas ocho veces y jugó siete, con un par de fechas reservado para la Libertadores y tres semanas marginado por una molestia física. En la Copa Argentina estuvo en octavos, cuartos y semifinal. Muy poco para lo que Rojo y Boca quieren. En las últimas dos temporadas, ocho lesiones anunciadas por el cuerpo médico condicionaron su participación y alimentaron sospechas sobre la renovación, pero sobre el final de la temporada encontró ritmo y continuidad. A partir de eso comenzó a verse nuevamente al líder importante de la defensa, al que se aguarda en su máximo esplendor de cara a 2024.

En sus vacaciones, Marcos se entrena, entonces, antes que sus compañeros para no perder el tren, sobre todo considerando que Boca concluyó su participación el 26 de noviembre, al no avanzar a los playoffs en el torneo argentino. Con pasado en Estudiantes de La Plata, Spartak de Moscú, Sporting Lisboa y Manchester United, el platense tiene su particular obsesión: lograr más títulos en el xeneize y ser parte del grupo que buscará la Copa Sudamericana y clasificar al equipo a la Libertadores en 2025. Lo siente y lo desea. “Me quedo acá”, le confirmó a Riquelme en un mensaje. Es lo que todos querían escuchar. Tiene el apetito intacto para seguir peleando en Boca.