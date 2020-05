Mario Kempes: lo declararon "superleyenda" de Valencia y superó a otro ilustre

Mario Kempes, durante su fructífera época en el Valencia entre 1976 y 1984

Mario Alberto Kempes recibió un reconocimiento que llegó desde España: fue elegido como el máximo ídolo del Valencia, tras una votación oficial realizada entre los hinchas del club. El ex delantero de la Selección Argentina obtuvo el 53% de los votos en una encuesta que superó los cien mil votantes y dejó en segundo lugar a David Villa, a quien superó en última instancia para ser declarado Super Leyenda del Valencia.

En esa suerte de "final" propuesta por el diario deportivo Super Deporte, los hinchas del Valencia eligieron al "Matador" por sobre el Guaje Villa (47%) como la mayor leyenda de la entidad, que tuvo en sus filas nombres como Romario, Gaizka Mendieta, Santiago Cañizares, David Silva y los argentinos Pablo Aimar, Claudio López y Roberto Ayala entre otros.

Kempes había superado en las semifinales al arquero Cañizares, mientras que Villa venció a David Albelda. En total, el diario había postulado a los 32 máximos ídolos de la historia del club

"Me sigo alegrando porque las novedades que me llegan de Valencia siempre son las mejores y las más lindas, vuelves a pensar que las cosas que hiciste no fueron tan malas y no solamente en lo deportivo, sino también la otra persona", expresó Kempes, en una entrevista con el diario valenciano que llevó adelante la elección entre sus lectores. El ex atacante se encuentra radicado en el estado de La Florida, Estados Unidos, donde está llevando a cabo la cuarentena.

En diálogo con Super Deporte, Kempes contó que lleva en su cuerpo seis by-pass practicados: "Tengo de todo metido adentro, pero aquí en Florida la preocupación de uno es que se tiene que cuidar por sí mismo, no tenés que ir dando consejos a la gente, no, cada uno es dueño de su cuerpo, pero si vos no cuidás de tu cuerpo tampoco vas a cuidar de tu familia, de los amigos o de tus parientes, no solamente te estás desgraciando a vos sino también a otras personas".

En febrero de 2017, Kempes fue destituido como embajador de Valencia por las críticas al equipo y al club vertidas en su cuenta de Twitter. "Mis sentimientos para este club no cambiarán y seguiré dando mis opiniones sobre lo que desde mi punto de vista no sea correcto", había comentado en su momento.

A la distancia, hoy analiza aquella desagradable situación muy reñida a los sentimientos futbolísticos de su club en España: "Me pude haber equivocado al hacer esas declaraciones en lugar de decírselo por ejemplo al dueño o a la presidenta en ese momento, pero bueno, qué le voy a hacer, ya las dije y no me puedo retractar porque no creo que me haya equivocado. A lo mejor no era el momento ni la forma de decirlo. Realmente las cosas que dije de verdad las sentía según lo que veía".

Kempes jugó en el Valencia entre 1976 y 1984, salvo en 1981 cuando estuvo en River. En ese período logró la Copa del Rey en la temporada 1978/1979 y la Recopa de Europa en la campaña siguiente. En el club "Che" marcó una época, con 149 goles anotados en 246 partidos.

