El conductor de La Oral Deportiva , Martín Liberman , realizó este lunes un duro editorial en su programa de Radio Rivadavia, donde enfatizó que los dirigentes "son acomodaticios" y "solo quieren construir poder".

"No quieren que vuelvan los entrenamientos, ni el fútbol, ni los visitantes. No se dejen engañar. Son camaleónicos. Están desvalorizando sus planteles, depreciando sus activos. Solo quieren construir poder", dijo Liberman . En ese sentido, el periodista señaló: "Los que antes no se podían ver hoy son amigos: Tapia-Tinelli, Tapia-D'Onofrio, Ameal-Tinelli. El ministro de Deportes (Matías Lammens) es el presidente saliente de San Lorenzo con más de cien cheques voladores ".

Luego, el periodista consideró que la pandemia "los está exponiendo como tipos egoístas que lo único que quieren es tranzar y ver qué le conviene a Alberto (Fernández) , a (Sergio) Massa , a Lammens. Están repartiéndose cargos, inventando vicepresidencias". Y agregó que el presidente de la AFA "hizo las cosas bien hasta que le dio los superpoderes a Tovi (por Pablo Toviggino , el secretario Ejecutivo)".

Además, puso como ejemplo al presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli : "No me daría la cara como le dio a él de mandar un chat pidiendo paciencia mientras él se presenta en Casa de Gobierno activando protocolos para volver a bailar . O sea que a el le importa mucho más que vuelva el Bailando para poder facturar mientras que Chiqui esté bien".

También fue crítico con la decisión de eliminar los descensos: "El fútbol argentino decidieron arrebatarle a Atlanta y a San Martín de Tucumán (que eran punteros en la Primera Nacional hasta el parate por la cuarentena) lo que les corresponde, lo que es de ellos".

Finalmente, contó el motivo por el cual el director técnico de River, Marcelo Gallardo , se reunió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández : "D'Onofrio ya no sabía qué decirle. Ya no podía amortiguar el embate de un laburante en serio. Gallardo se da cuenta que eso es puro piripipi, y que no están haciendo nada para que regrese el fútbol. Nunca quiso pasar por encima de su presidente. Pero no le quedó otra. Así se gesta la reunión", contó.